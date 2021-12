Les divisions de la NFL ont reçu une refonte parfaite de ce créateur de TikTok

L’utilisateur de TikTok @btrait a une nouvelle façon unique de repenser la division de la NFL, et je pense qu’ils sont parfaits. Essentiellement, elle regroupe les équipes par type plutôt que par emplacement géographique – et cela donne lieu à des confrontations vraiment intéressantes.

L’idée est qu’au lieu d’affronter des ennemis naturels dans la nature, nous avons des types similaires d’animaux, d’humains et d’êtres mythologiques dominant leur propre genre – avant de s’affronter les uns les autres.

Cela nous laisse avec les divisions suivantes :

Nouvelles divisions de la NFL

Chats Oiseaux Chevaux Chats Oiseaux Chevaux Bengals Cardinaux Broncos Jaguars Aigles Poulains Lions Faucons Cowboys Panthères Corbeaux Seahawks – – –

Humains

Mythe

La classe ouvrière

Buccaneers Giants 49ers Chiefs Saints Packers Patriots Titans Steelers Raiders Vikings Texans – – –

Ciselure

Rando

Ours Browns Bills Chargers Dauphins Jets Rams Washington

Au premier passage, je sais que cela semble ridicule, mais c’est involontairement parfait. Donc, le plus important, c’est que je sais que nous avons des divisions vraiment déséquilibrées, telles quelles. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. À l’heure actuelle, nous avons six places de joker dans la NFL en l’état. Et si nous les utilisions comme un moyen d’équilibrer le tout ?

Par exemple, les oiseaux et les humains obtiendraient automatiquement une place de joker. En raison de la taille de leur division, ils auront toujours deux équipes pour les séries éliminatoires chacune. Les chevaux et la classe ouvrière ne seraient jamais éligibles pour une wild card, en raison de la taille de leur division en trois équipes. Cela nous donne quatre autres à répartir dans la ligue, sur la base du bilan global que nous avons actuellement.

Ensuite, pensez à la grandeur de certaines de ces divisions. La classe ouvrière, composée des 49ers, des Packers et des Steelers, est une belle célébration de certaines des franchises légendaires de l’histoire de la NFL.

La division Cats est un glorieux gâchis incohérent d’équipes qui se battent plus souvent qu’elles ne battent leurs adversaires.

Humains? Wow. C’est brutal, mais si cela avait existé en 2021, nous aurions eu plusieurs matchs de Tom Brady contre les Patriots.

Enfin, cela laisse tellement de place à l’expansion à l’intérieur de la NFL. La ligue joue déjà avec la montgolfière à 40 équipes. Au lieu de cela, si vous annoncez une équipe, puis essayez de les intégrer en fonction de la géographie, nous pourrions simplement rééquilibrer la ligue en exigeant qu’une ville accepte un genre de nom d’équipe.

St. Louis Explorers (Working Class) London Druids (Myth) Austin Stallions (Chevaux) Mexico City Pumas (Cats) Portland Artisans (Working Class) Omaha Steaks (Rando) Orlando Touristes (Humain) Toronto Moose (Poursuite)

Un rééquilibrage complet de la ligue serait incroyable et tout cela grâce à ce génie de TikTok.