Les divisions de podcasting récemment acquises de Spotify se sont officiellement syndiquées

Les plateformes de podcast The Ringer et Gimlet Media ont officiellement ratifié leurs premiers contrats syndicaux avec Spotify.

La Writers Guild of America, East a dévoilé aujourd’hui les accords Spotify de trois ans des sociétés de podcast, dans un communiqué officiel qui a été partagé avec Digital Music News. Les plateformes – qui sont «deux des premières sociétés de production de podcasts à se syndiquer avec la Writers Guild of America, East» – ont voté à l’unanimité en faveur des accords, avec respectivement 48 et 65 membres des unités de négociation de Gimlet Media et The Ringer.

Pour plus d’informations, Spotify aurait payé l’année dernière un quart de milliard de dollars pour The Ringer (que le rédacteur sportif Bill Simmons a fondé en 2016), dans le cadre d’une entrée plus large dans l’espace du podcasting. Juste avant que les parties ne finalisent l’accord de taille, cependant, le personnel de The Ringer a précisé qu’ils n’avaient appris les discussions que via un rapport du Wall Street Journal. La Writers Guild of America, East a alors demandé une réunion au nom des membres du syndicat de l’entité (uniquement des écrivains et des producteurs, il convient de le mentionner).

Le rachat de Gimlet Media, de 230 millions de dollars, par Spotify, est pour sa part arrivé en 2019. Contrairement à l’accord de The Ringer, cependant, les employés ont décidé de se syndiquer environ un mois après la conclusion de la transaction. La société de production de podcasts Parcast, achetée par Spotify en 2019, s’est syndiquée en septembre 2020.

Le géant du streaming basé à Stockholm a également perdu 235 millions de dollars sur la plate-forme de publicité et de publication de podcast Megaphone en novembre 2020, mais on ne sait pas si ces membres de l’équipe ont l’intention de se syndiquer.

Les deux contrats nouvellement négociés s’accompagnent «d’importantes augmentations du salaire minimum», y compris 57 000 $ par année plus les heures supplémentaires chez The Ringer et un salaire annuel de 73 000 $ pour les producteurs associés chez Gimlet. De plus, les employés des scénaristes et des producteurs recevront une augmentation de salaire annuelle «minimale» de 2%, des indemnités de départ de 11 semaines (ou plus), des «avantages Spotify», etc.

Indépendamment des avantages et de la rémunération, les contrats pluriannuels stipulent que les cadres supérieurs doivent limiter leur recours à des entrepreneurs dans les rôles de l’unité de négociation, notamment en offrant aux pigistes un poste permanent après 10 mois ou en les informant au moins un mois à l’avance qu’un tel poste n’est pas disponible. .

Enfin, les accords précisent que la moitié des candidats à un poste en unité ouverte «qui arrivent sur scène après l’entretien téléphonique seront issus de groupes traditionnellement sous-représentés (BIPOC, LGBTQ +, personnes handicapées, vétérans militaires)». En outre, en termes de normes rédactionnelles, «l’entreprise ne modifiera pas ou n’omettra pas de publier du contenu en fonction de la direction des annonceurs» et «les employés de l’unité de négociation ne seront pas tenus de travailler sur la publicité et le contenu de marque.»

Le fait que Spotify continue d’exploiter Gimlet et The Ringer en tant qu’unités commerciales indépendantes – et s’engage dans des négociations avec les entités syndiquées – après avoir perdu environ 500 millions de dollars pour acquérir les entreprises semble indiquer un effort de grande envergure pour se diversifier dans le secteur non musical. divertissement audio. Sur ce front, la société a également acquis le concurrent de Clubhouse Locker Room à la fin du mois dernier.

Par ailleurs, les employés de Secretly Group, une famille de labels indépendants basée dans l’Indiana, ont voté pour se syndiquer le mois dernier. Les personnes ont finalement reçu une reconnaissance officielle de la direction juste avant la date limite du 25 mars.