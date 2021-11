Les dix boxeurs qui ont réussi à unifier les quatre ceintures

Terence Crawford : le premier incontesté du « New Age »

Ces dernières années, le rapprochement des organismes a permis une unification plus facile. Les données parlent d’elles-mêmes. Le premier de cette « nouvelle ère » était Terence Crawford. Il avait été champion du monde des poids légers et a décidé de prendre du poids. Il était le monarque des poids légers de la WBO et en tant que champion de ce corps, il avait une position préférentielle pour monter en poids et contester la même ceinture dans les super légers. En avril 2015, il bat Thomas Dulorme pour y parvenir. Après deux défenses, il a pu s’unir avec le champion WBC, Viktor Postol, et a remporté les deux couronnes. A partir de ce moment, l’objectif était d’unifier, et d’un autre côté tout est devenu « facile ». Julius Indongo a choqué le monde en éliminant Eduard Troyanovsky en Russie et Ricky Burns l’a défié lors de son prochain match. L’Africain l’a également battu et avec deux champions rejoignant les quatre titres, tout était clair. Le 19 août 2017, Terence Crawford est devenu le seul champion en battant Indongo en trois rounds. Après le jalon, Crawford est passé au poids welter.