Les dix jeux les plus vendus pour Wii U, 3DS, Wii et DS (en septembre 2021)

Combien en possédez-vous ?

Nous avons déjà vu une liste mise à jour des dix jeux Nintendo Switch les plus vendus, mais qu’en est-il des bonnes vieilles Wii et Wii U, et même des DS et 3DS ?

Naturellement, les ventes de jeux sur ces anciens systèmes ne sont plus ce qu’elles étaient, mais certaines copies continuent d’être récupérées grâce aux magasins numériques ou au peu de stock encore disponible au détail. La plupart des totaux énumérés ci-dessous sont toujours les mêmes qu’à la même époque l’année dernière, mais certains jeux – notamment les titres Pokémon de 3DS – ont augmenté de dizaines de milliers au cours de cette période.

Lire l’article complet sur nintendolife.com