Les dix meilleures académies de football des joueurs de haut niveau les plus actuels en Europe

Les académies de football : lorsqu’elles sont faites correctement, elles peuvent être la source d’une telle grandeur. Un projet engagé et minutieux produira inévitablement des produits de qualité, comme l’ont montré certaines des célèbres usines de football européennes au fil des ans.

Mais quels clubs peuvent se vanter des meilleures académies sur tout le continent ? Eh bien, grâce à une étude menée par l’Observatoire du football CIES, nous pouvons jeter un œil aux clubs qui ont actuellement les diplômés les plus actifs de leurs systèmes de jeunes dans les «cinq grandes ligues» européennes.

Quelles académies de football ont les diplômés les plus actifs actuellement exerçant leur métier dans les cinq meilleures ligues européennes ?

Chelsea – 23 diplômés

Un club plus célèbre pour son réseau de prêts souvent moqué, Chelsea a produit certains des meilleurs talents du continent ces dernières années. Le club a remporté la Ligue des jeunes de l’UEFA en 2015 et 2016, avant de remporter des médailles de deuxième en 2018 et 2019.

Parmi les 23 diplômés des cinq meilleures ligues européennes, on trouve Declan Rice de West Ham United, Fikayo Tomori de l’AC Milan et bien sûr Mason Mount et Reece James actuellement impliqués dans l’équipe senior des Blues.

Manchester United – 23 diplômés

Beaucoup disent que la classe de 92 ne sera jamais meilleure dans le football national anglais – certainement pas Harry Redknapp qui, assez justement, soutient la génération de West Ham de Joe Cole, Rio Ferdinand, Michael Carrick, Frank Lampard et co. étaient supérieurs.

Ce qui est certain, c’est que la récolte actuelle de diplômés de l’académie de Manchester United jouant dans les cinq meilleures ligues européennes n’est pas aussi chargée de trophées. Marcus Rashford, Paul Pogba et Mason Greenwood sont les vedettes de leur liste.

Valence – 25 diplômés

Le talent local le plus incroyable de Valence est sans doute David Silva, qui a constamment ébloui les spectateurs de la Premier League pendant près d’une décennie avant de retourner en Espagne.

Le petit magicien exerce toujours son métier en Liga, bien que Ferran Torres, Carlos Soler et Jose Gaya de Manchester City – qui jouent toujours à Valence – soient les atouts les plus précieux qui ont commencé à l’académie du club et jouent dans les cinq grandes ligues.

Arsenal – 25 diplômés

Les Gunners ont produit une multitude de talents de Hale End. Jack Wilshere aurait dû être quelque chose de grand, Serge Gnabry est devenu quelque chose de grand et des gens comme Ashley Cole et Cesc Fabregas ont toujours été et ont été quelque chose de grand.

Les diplômés actuels de l’académie d’Arsenal évoluant dans les grands tournois européens incluent Gnabry du Bayern Munich, tandis que Bukayo Saka et Emile Smith Rowe jouent pour leur club d’enfance.

Saint-Etienne – 25 Diplômés

Le football national français a mauvaise réputation, mais personne ne peut blâmer le talent qui sort des académies de Ligue 1.

Saint-Etienne fait partie de ces clubs qui produisent de tels talents, notamment Wesley Fofana, Kurt Zouma et Allan Saint-Maximin – tous impressionnants dans leurs clubs de Premier League respectifs.

Paris Saint-Germain – 30 Diplômés

Oui, le PSG aime dépenser gros et acheter efficacement sa domination nationale, mais ne laissez pas cela nuire à son incroyable réseau de jeunes qui a produit 30 joueurs actuellement présents dans les cinq premières divisions européennes.

Le côté de la capitale française a une longue liste de stars diplômées, dont Kingsley Coman, Ferland Mendy, Christopher Nkunku, Mike Maignan et Presnel Kimpembe – entre autres.

Stade Rennais – 30 Diplômés

Le troisième entrant français de cette liste est le Stade Rennais, qui compte également 30 licenciés évoluant dans les cinq grands.

Outre la légende de la FIFA Ultimate Team Jimmy Briand, leurs diplômés les plus sensationnels sont Ousmane Dembele de Barcelone et Eduardo Camavinga du Real Madrid – qui a souvent été pressenti pour devenir le meilleur milieu de terrain du monde pour la prochaine décennie et au-delà.

Birmingham City et Las Palmas seront les premiers à contester cela, ayant produit respectivement Jude Bellingham et Pedri.

Lyon – 32 Diplômés

Autre club français dans ce top dix, Lyon compte 32 anciens joueurs de l’académie qui évoluent dans les cinq premiers championnats européens.

Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Houssem Aouar et Nabil Fekir sont quelques-uns des noms les plus marquants issus des rangs de la jeunesse lyonnaise tandis que la vedette est Karim Benzema, qui s’avère être une force dominante en Liga.

Barcelone – 42 diplômés

Les temps sont peut-être sombres pour Barcelone, mais les géants catalans peuvent toujours se rabattre sur leur célèbre académie La Masia pour leur en faire la fierté.

Leur longue liste de diplômés comprend Ansu Fati, Gavi, Jordi Alba, Adama Traoré, Thiago Alcantara et, bien sûr, Lionel Messi, qui a mis fin à sa célèbre affiliation de 21 ans avec les géants catalans de manière notoirement déchirante cet été.

Real Madrid – 42 diplômés

Tout à fait à égalité avec La Blaugrana en tête de liste se trouvent les célèbres rivaux du Real Madrid. Los Blancos peut également se vanter d’un réseau de jeunes performant, avec actuellement 42 diplômés dans les cinq meilleures ligues européennes.

Les noms les plus marquants incluent désormais la machine de l’Atletico Madrid Marcos Llorente et la propre fusée du PSG Achraf Hakimi.

