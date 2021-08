Les dix meilleures chansons de Shania Twain que vous n’avez jamais entendues

Le retour spectaculaire de Shania Twain en 2017 a été couronné par des entrées dans les charts pour l’album Now au n ° 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au-delà. C’était presque comme si la reine canadienne de la pop-country n’avait jamais été absente, mais son retour parfait a, bien sûr, été réalisé avec l’aide d’une génération de nouveaux fans ainsi que de son énorme base de fans existante.

Pour ces derniers admirateurs, ou ceux dont la connaissance du catalogue de l’auteur-compositeur-interprète se limite peut-être à ses singles à succès, nous avons examiné attentivement ses archives d’enregistrements pour proposer une sélection non chronologique des dix meilleurs Shania Twain. pistes que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a des chansons de tous ses albums précédents et, pour couronner le tout, un duo avec un autre géant de la musique country et un avant-goût de Shania en direct dans son propre concert.

« Dieu ne va pas s’en prendre à ça »

Nous commençons par le début, cependant, avec la seule chanson que Shania a co-écrite sur son premier album éponyme et moins entendu de 1993. “God Ain’t Gonna Getcha For That”, composé avec le regretté compositeur country Kent Robbins, nominé aux Grammy, illustre le style vocal dépouillé et l’approche country de ce disque, jusqu’à sa guitare à pédales en acier.

‘Quoi que vous fassiez! Ne pas

“Quoi que vous fassiez! Non ! faisait partie de l’album à la conquête du monde Come On Over de 1997, écrit comme le reste du disque par Twain et son mari et producteur d’alors « Mutt » Lange. Avec ses violons synthés et son style singalong, cela aurait pu être un single, mais la concurrence de « Man ! Je me sens comme une femme ! », « Tu es toujours la seule » et tous les autres étaient tout simplement trop intenses.

“Y a-t-il une vie après l’amour”

“Is There Life After Love” de 1995 est un exemple sous-estimé d’une ballade Twain avec une touche country, encore aidé par une pédale d’acier, un violon et un bon piano de bar. L’album Come On Over vient de la liste non pas d’un mais de deux joueurs de pedal steel distingués, Paul Franklin et John Hughey.

‘Lettre d’Amneris’

Ensuite, nous passons à 1999, et un joyau d’une performance vocale de Shania sur l’album concept multi-invité Elton John et Aida de Tim Rice. Elle chante “Amneris’ Letter”, une ballade attrayante avec une musique d’Elton et des paroles de Rice, sur un album qui a également joué Piquer, Janet Jackson, les Spice Girls, James Taylor, et plein d’autres.

‘Juanita’

Les album 2002 En haut! était disponible dans pas moins de trois versions à code couleur, l’édition rouge « pop » étant de loin la plus connue ; la version verte présentait les mixes country, tandis que la version bleue était inspirée du style Bollywood de la musique de film indienne. De ce dernier, Shania regarde vers l’est sur la version “bleue” de “Juanita”.

‘Toujours sous le temps’

“Still Under The Weather” nous ramène aux débuts de 1993, pour un air country co-écrit par deux hitmakers de Nashville de l’époque, Skip Ewing et Michael White, avec LE White. “Je suis toujours sous le mauvais temps”, chante Shania avec nostalgie de son amour perdu, “mais je suis au-dessus de la tempête.”

« Partir est la seule issue »

The Woman In Me, qui a produit huit incroyables singles, a également offert une première notable dans « Leaving Is The Only Way Out », qui représentait le premier album de Twain en tant qu’auteur-compositeur solo. Comme nous le savons, c’est un style auquel elle est revenue triomphalement avec Now.

“Je ne suis pas d’humeur à dire non”

L’édition verte de Up! re-cast “I’m Not In The Mood To Say No”, qui sur le mix rouge était essentiellement une chanson pop-rock, dans de nouvelles couleurs country. Il soulignait à quel point un mix peut changer un morceau et comment Shania pouvait encore ravir son public country.

En 2003, Willie Nelson a sorti un album live intitulé Live and Kickin’ qui présentait une liste d’invités stellaire comprenant Ray Charles, Norah Jones, Elvis Costello, Steven Tyler, et Paul Simon. Shania l’a rejoint sur la scène du Beacon Theatre de New York pour une belle version de son indémodable “Blue Eyes Crying In The Rain”.

“Je n’abandonne pas”

Enfin, Mme Twain joue sur son propre album live, Still The One: Live From Vegas de 2015, où elle met son timbre vocal détendue et autoritaire sur “I Ain’t No Quitter”, auparavant l’une des nouvelles chansons de son 2004 Greatest Recueil de coups. Faites-nous savoir les pistes de l’album Shania qui, selon vous, méritent une plus grande attention dans la section commentaires ci-dessous.