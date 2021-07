Les dix meilleures données de l’Euro 2020

13/07/2021 à 13:36 CEST

pari

1. Les joueurs qui ont marqué le plus de buts dans cet Euro 2020 sont Cristiano Ronaldo (Portugal) et Patrik Schick (République tchèque), avec cinq buts chacun. On pouvait s’attendre à la chose portugaise, mais le coup sur la table que le Tchèque a joué est brutal. Si l’on analyse ces données par rapport aux 90 minutes de jeu, c’est le Portugais qui triomphe dans ce classement, ayant marqué 1,25 but par match joué.

En revanche, si l’on compte les buts sans tenir compte des nombreux penaltys marqués, avec Schick, on trouve Harry Kane, avec quatre buts chacun. Et, clairement, le joueur qui a marqué le plus sur penalty est Cristiano Ronaldo, avec trois de ces buts.

2. Maintenant, nous nous concentrons sur les passes décisives. Dans ce cas, le joueur qui a généré le plus de passes de but est en tête du classement des données totales et celui des données par match. Il est Steven Zuber, le Suisse de l’Eintracht Francfort. Avec ses quatre passes décisives, il a réalisé 1,27 passes décisives par match.

3. Et si on se concentrait sur le joueur qui a généré le plus de danger avec ses tirs, c’est-à-dire le fameux Objectif attendu (xG)? Si l’on analyse la probabilité qu’un tir se termine par un but, le joueur qui a généré le plus est l’Espagnol Alvaro Morata, avec un total de 2,9. Cependant, cette donnée relative aux 90 minutes l’emporte Havertz, avec 0,72 par match.

4. Le joueur qui a terminé le plus dans ce Championnat d’Europe, à la fois en données totales et toutes les 90 minutes est Dani Olmo, avec un total de 22 tirs, 5,24 par match.

5. Le joueur qui a tiré le plus au but est Alvaro Morata, près de Dani Olmo, Sterling et Schick, avec huit enchères chacune.

6. Mais pour moi, l’une des données les plus marquantes est celle qui accrédite Mikel Oyarzabal comme le joueur qui a le plus tiré au but par match, avec un chiffre de 2,16 tirs cadrés toutes les 90 minutes.

7. Le joueur qui a généré le plus de passes décisives dans ce Championnat d’Europe a été l’Italien Verratti.

8. Le joueur qui a effectué les passes qui ont parcouru la distance la plus progressive a été le défenseur central espagnol Laporte.

9. Le joueur qui a effectué le plus de passes dans le dernier tiers est Pedro. Avec 68 de ces passes, un chiffre écrasant pour son âge et sa carrière.

10. Et nous terminons avec une autre donnée avec une nuance espagnole. Le joueur qui a généré le plus de passes dans la zone est Jordi Alba. Fait marquant étant donné, en plus, qu’il s’agit d’un côté.

Comme vous l’avez vu, de nombreuses données ont souri aux Séléction espagnole. Non seulement en quantité, mais en qualité. Illusion pour la prochaine Coupe du monde et la loupe placée sur les jeunes joueurs qui dans ce court championnat ont montré des gallons pour faire profiter tout un pays.

Données obtenues de Fbref.