Les dix meilleures paroles de Bernie Taupin

«Sans Bernie, en gros, il n’y aurait pas eu de Elton John. » C’est ce que dit Captain Fantastic lui-même, et pour célébrer son collaborateur de plus d’un demi-siècle, nous présentons une revue de dix des plus grandes paroles de Bernie Taupin.

Elton poursuit: «Je veux dire, sans ce coup de chance et de kismet pour ainsi dire, Elton John ne serait probablement pas arrivé. Je ne suis qu’un fournisseur des sentiments de Bernie, des pensées de Bernie.

Bernard John Patchett Taupin est né le 22 mai 1950 dans une ferme sans électricité, entre le village d’Anwick et la ville de Sleaford dans le Lincolnshire, en Angleterre. Il n’avait que 17 ans lorsqu’il rencontra un jeune pianiste en herbe appelé Reginald Dwight. Ils ne savaient pas que leur relation de travail créerait plus de 30 albums sur un demi-siècle et plus.

Notre liste est une sélection très subjective qui comprend néanmoins quelques mises en scène cruciales dans la carrière de Taupin, principalement avec Elton mais aussi avec d’autres artistes. «La plus grande découverte», du Elton John album, est l’une de ses plus belles paroles de début, sur la naissance d’un frère ou d’une sœur.

Également de ces premiers jours d’émerveillement, «Levon», de Madman à travers l’eau, capture l’amour du couple pour Americana. C’est devenu une autre des chansons emblématiques des premières années à bout de souffle d’Elton en tant que star majeure.

Château Honky contenait l’évocateur «Rocket Man», qui prête son nom au succès massif Fantaisie musicale 2019 basé sur la vie d’Elton. Inspiré par les atterrissages sur la lune d’Apollo, il est devenu l’une des chansons les plus populaires de la superstar.

Il est impossible de ne pas inclure la piste titre du monument Adieu la route de briques jaunes album. Les mots immortels de Taupin incluaient des références à sa propre éducation, notamment à propos de «retourner à ma charrue».

«Quelqu’un a sauvé ma vie ce soir» a raconté l’histoire émouvante et révélatrice des premières pensées suicidaires d’Elton, alors qu’il était malheureusement fiancé à sa petite amie Linda Woodrow. Seul Taupin aurait pu donner à cette histoire vraie une telle vérité universelle. Le seul single de Captain Fantastic et le cowboy de la saleté brune, cela reste l’une des meilleures heures de la paire.

«Empty Garden (Hey Hey Johnny)», un point central de Jump Up !, de 1982, était une chanson que John et Taupin souhaitaient n’avoir jamais eu à écrire. Il exprime de manière poignante la désolation ressentie par les deux hommes à la mort de leur ami John Lennon.

«Postcards From Richard Nixon» est l’un des tableaux saisissants de The Captain and the Kid, le duo “Que s’est-il passé ensuite” suite à Captain Fantastic et au Brown Dirt Cowboy. Il a repris l’histoire de leurs aventures quelque 31 ans après la sortie du précédent album.

Du vaste travail de Taupin avec d’autres artistes (qui comprenait la co-écriture de succès tels que «We Built This City» de Starship et «These Dreams» de Heart), nous présentons l’excellent «Mendocino County Line» de Willie Nelson et Lee Ann Womack.

Dans le cadre de la bande originale de Brokeback Mountain, le magnifique enregistrement d’Emmylou Harris des paroles de Bernie et «A Love That Will Never Grow Old» de Gustavo Santaolalla a remporté un Golden Globe Award de la meilleure chanson originale.

Ensuite, nous avons un exemple plus récent de l’iconographie Americana de Taupin sur «J’ai 2 ailes», de son Collaboration 2016 avec son âme sœur créative, l’album d’Elton Wonderful Crazy Night.

