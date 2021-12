Les dix meilleures séries de 2021

La fin de l’année approche et pour beaucoup cela signifie quelques jours de repos bien mérités. Et un bon plan pour oublier le monde et simplement se laisser emporter par une bonne histoire est de regarder des séries. Il y a un plaisir étrange à être l’observateur de la vie des personnages et à essayer d’entrer dans leur esprit. Identifiez-vous avec leurs défauts et leurs vertus et même sentez-vous semblable à eux.

Parfois, regarder des séries peut devenir presque un rituel, une attente passionnante pour résoudre une intrigue ou même une rencontre avec quelqu’un que vous appréciez pour dévoiler ensemble ce mystère que chaque chapitre apporte.

Et cette année, nous avons vu de belles productions. Des saisons nouvelles et captivantes, la fin de certaines et de plusieurs naissances. Ceci est notre liste et notre recommandation est que vous oubliez les marathons et profitez de chaque chapitre.

Créateurs : Mae Martin et Joe Hampson / Channel 4, Netflix

Mae C’est une personne canadienne non binaire vivant en Angleterre qui se consacre à la comédie debout. Une nuit, il rencontre Georgina « George », qui est une femme hétérosexuelle de la haute société londonienne, avec qui il entame une relation quelque peu complexe, puisque Mae est aussi une toxicomane en rééducation qui fait face à divers traumatismes. Tous deux commencent à construire une maison dans laquelle ils doivent abandonner le passé, se désarmer et faire face à leur nouveau moi. Plus qu’une histoire d’amour, cette comédie dramatique est une histoire de fraternité, de responsabilité émotionnelle et de soins.

C’est aussi un essai sur les traumatismes et la santé mentale, car tandis que George assume, explore et intériorise son identité sexuelle, Mae doit faire face non seulement à ses addictions, mais aussi à son passé marqué par une relation paternelle dysfonctionnelle endommagée par l’abandon et une relation sombre basée sur l’affectivité. sur les abus.

Créateur : Rafe Judkins / Prime Video

Le fantasme après avoir vécu quelques hauts et des bas sur grand écran, trouve une nouvelle vie grâce à la télévision et au streaming, grâce à ses outils et ses possibilités, il est devenu très viable de raconter des histoires extrêmement longues. C’est ainsi qu’arrive le rêve d’adapter une autre grande saga littéraire au petit écran, grâce à cette version de l’œuvre imposante écrite par le regretté romancier Robert Jordan.

Cette production qui se situe dans un monde fantastique avec une cosmogonie particulière, raconte une histoire de guerres, d’époques et de périodes dans lesquelles il y a une confrontation constante entre le bien et le mal, entre les Aes Sedai et Shai’tan the Dark. La l’actrice Rosamund Pike pièces Moraine, qui vivra un voyage avec d’autres aventuriers pour éviter le réveil d’un dragon mythique qui détruira sans aucun doute tout.

Créateur : Hagai Levi / HBO

En 1973 Ingmar bergman, réalisateur suédois, a lancé la série Scènes d’un mariage – Scènes d’un mariage en espagnol- représentant les ruines d’un mariage qui semblait solide. On a beaucoup spéculé sur la série et la rumeur s’est répandue que plusieurs couples avaient divorcé après l’avoir vue.

Hagaï Levi, réalisateur israélien, était chargé de donner vie au remake de la série en 2021. L’histoire continuait de narrer la désintégration d’un couple, cette fois installé à Boston. Voir, une femme d’affaires prospère et JonathanUn homme dévoué à la maison, à sa fille, et accablé d’être un juif orthodoxe, ils font face à la désintégration lente et douloureuse de leur mariage. Jesiica Chastain Oui Oscar IsaacCe sont les principaux acteurs qui parviennent à aller aux tripes et à laisser place à des réflexions profondes sur les liens, le temps qui passe, la confiance et l’amour.

Créateur et réalisateur : Mike Flanagan / Netflix

Selon Mike Flanagan lui-même, créateur de séries importantes telles que La hantise de Hill House et réalisateur de films de l’envergure de Docteur sommeilC’est son projet le plus personnel et le plus ambitieux, puisqu’à un moment donné il n’est resté qu’une référence dans d’autres de ses films et qu’une histoire qu’il faudrait peut-être raconter dans d’autres médias.

Son argumentation fait une critique intéressante et intelligente du fanatisme religieux, tout cela dans la mesure où la foi peut obscurcir la raison et devenir potentiellement un danger. La rédemption s’avère également être un enjeu crucial, où une île de pêche abandonnée qui traverse une période économique très difficile, va connaître un événement surnaturel qui va défier les règles de tout ce qui est établi.

Créateur : Jac Schaeffer / Réalisateur : Matt Shakman / Disney +

Le premier projet de Marvel Cinematic Universe sur la plateforme Disney+ a pris tout le monde par surprise. Premièrement, pourquoi est-il sorti de tous les schémas soulevés par le genre super-héros dans les adaptations. Et deuxièmement, parce qu’il a commencé à amplifier les histoires de ce grand projet dans d’autres médias, d’autres manières, pour ouvrir les possibilités de ce que nous connaissons maintenant comme le Multivers.

Il faut dire que cette ancre est liée aux autres séries Marvel qui se sont également démarquées : Falcon & The Winter Soldier, Hawkeye, What If… et bien sûr, Loki. Ici dans la clé des super-héros après les événements de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, une analyse approfondie est faite de la dépression, de l’absence et du deuil, développant des hommages spectaculaires à l’histoire des comédies de situation familiale.

Créateur : David S. Goyer et Josh Friedman pour Apple TV +

Basé sur les livres homonymes de Isaac Asimov, c’est peut-être la production la plus spectaculaire de 2021. Cette histoire de fiction cincia raconte comment un scientifique nommé Hari Seldon, développe une méthode mathématique complexe avec laquelle il prédit l’avenir sombre de l’Empire Galactique gouverné par les Cléons, une dynastie dirigée par trois clones.

Dans ses calculs, Seldon assure que dans 500 ans, l’empire tombera et que des milliers d’années de guerre et de chaos s’écouleront avant que la civilisation ne puisse récupérer, à moins qu’ils ne fassent quelque chose d’abord pour éviter l’effondrement. Mais les Cléon, réticents au changement, ne veulent pas céder. Le seul espoir réside avec une jeune femme nommée gaal dornick, qui est le seul capable de comprendre les mathématiques complexes de Seldon.

Cette méga production captivante montre que les grands formats de films sont compatibles avec le streaming et après sa première saison, elle promet d’être l’une des grandes œuvres audiovisuelles de cette décennie.

Créateur : Laurie Nunn / Netflix

La nouvelle année à Moordale était beaucoup plus complexe que par le passé. Les relations de ce lycée prennent de plus en plus de nouvelles nuances qui vont au-delà de la romance pour se concentrer sur divers aspects de nos vies qui ont peu été discutés dans le passé, mais qui sont de plus en plus pertinents dans le présent. Cette troisième saison nous a montré des personnages plus matures et connectés à leurs sentiments, qui font constamment des réflexions conscientes sur leur vie, leur environnement, leur sexualité, leur corps et leurs désirs.

Grâce à un excellent scénario, une photographie très bien exécutée et une excellente bande-son, Sex Education ne nous enveloppe pas seulement dans un drame divertissant, elle nous invite également à réfléchir sur notre vie et notre rapport à la sexualité, aux relations amoureuses et à l’amour.

Créateurs : Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Joe Kelly et Brendan Hunt / Apple TV +

Une série sportive mettant en vedette un personnage très similaire à Ned Flanders qui est entraîneur de football, mais est embauché par une équipe de football anglaise, n’avait pas l’air très attirante. Mais depuis que Ted Lasso a fait ses débuts en 2020, c’est un succès inattendu. Considérée par la critique comme la meilleure comédie du moment, cette histoire drôle a conquis des milliers d’adeptes impatients de voir comment se déroule la vie de cet homme qui est tout simplement de bonnes ondes avec tout l’univers.

Il y avait beaucoup d’incertitude pour savoir si la deuxième saison allait pouvoir maintenir le rythme et répondre aux attentes et sans aucun doute ces douze épisodes l’ont fait. Le niveau de comédie a été parfaitement maintenu, mais il a également plongé dans les conflits et les drames des personnages, trouvant ainsi un équilibre entre une série pour s’asseoir et rire, mais qui est suffisamment profonde pour s’accrocher et s’identifier aux personnages.

Créateur : Jesse Armstrong / HBO

Depuis la création de Succession en 2018, il a gravi les échelons pour devenir l’une de ces séries cultes qui deviennent le thème central de toute conversation axée sur les nouveautés sur les plateformes. L’histoire raconte les aventures du petit et milliardaire Loy Rogan(Brian Cox), propriétaire d’un empire audiovisuel, qui contre son gré se met à la recherche de son successeur, générant une guerre à mort entre ses enfants.

L’un des aimants de Succession concerne ses protagonistes : de vrais méchants, corrompus qui dirigent le monde, accros au pouvoir et cruels à l’extrême. L’argent en tant que synonyme de ténèbres est l’axe central et dans cette troisième saison, applaudie par la critique, cette dualité entre savoir si vous faites face à un drame déchirant ou à une bonne comédie, continue d’être un crochet de plus pour anticiper la quatrième saison.

Créateur : Craig Zobel / HBO

En sept chapitres, cette série réalisée par Craig Zobel a non seulement réussi à devenir une scène de crime épique, mais confirme également Kate Winslet comme une actrice impeccable. Dès le départ, Mare of Eastown plonge les téléspectateurs dans un lac de suspense lugubre. jument sheehan, interprétée par Winslet, est une détective à la coque dure qui alterne ses journées entre enquêter sur le meurtre d’une jeune femme et résoudre ses propres problèmes familiaux.

Et bien que le nœud principal de cette série soit le mystère de qui a assassiné la jeune fille de 17 ans dans une ville reculée et nuageuse de Pennsylvanie, les intrigues qui s’y tissent nous permettent de comprendre d’autres problèmes complexes tels que le pardon, le fardeau porté par les femmes, les relations et le courage d’avancer malgré les obstacles.