Les dix meilleurs films de 2021

Nous sommes en deuxième année de notre ère (Après le Covid) et parfois on a l’impression que l’humanité est piégée dans un film. Entre vaccins, soins, réactivations et nouvelles variantes, nous avons pu revenir petit à petit à la « normalité » et sans aucun doute l’une des meilleures choses à propos de la réactivation a été de retourner au cinéma pour regarder des films. Cette expérience de voir le grand écran dans le noir, avec un bon son est difficile à décrire. Cette émotion que l’on ressent à la fin des publicités et au début des premières secondes d’un long métrage est comme l’essence qui anime tous les amoureux du septième art. Être dans cette pièce sombre, isolé de tout et avec les sens concentrés sur une histoire pendant quelques heures, ajoute une touche de couleur à la vie.

Le cinéma nous permet de nous isoler du monde alors qu’il peut nous faire pénétrer au plus brut de notre être. Cela nous permet de voyager vers de nouvelles terres, de rêver de possibilités infinies et de ressentir toutes sortes de nouvelles choses.

Le cinéma est un prolongement de l’esprit humain et c’est pourquoi nous avons voulu mettre à l’honneur ces films qui cette année nous ont fait vibrer et ont su toucher toutes nos fibres.

Réalisateur. Sébastien Duque

Juan, Potro, Casta et Meli sont quatre amis unis par le punk. Situé à Cali, il s’agit d’une histoire chorale rock qui tourne autour de l’amitié, de la musique, de la rue et des rêves brisés. Après avoir volé la voiture du père de Potro, les amis enregistrent la première vidéo de Les matchs mouillés, un groupe qui cherche à arriver à un grand festival mais dans le processus la vie se croise.

Juan découvre que son père est une vieille gloire du punk californien, Potro fait face à une maison détruite tout en cherchant un amour interdit, Casta renoue avec ses racines et ses ancêtres tout en apprenant à prendre soin de la vie ; et Meli lutte pour maintenir ensemble un groupe confronté au chaos, au changement et à la maturité, qui tout en luttant contre lui-même et le monde, maintient l’amour de la musique comme sa force motrice.

Réalisateur : Steven Soderbergh / HBO Max

Du cerveau du réalisateur qui a fait des films remarquables tels que Onze de l’océan, Heywire Oui Logan chanceux, vient un film policier et à suspense qui brille non seulement par sa distribution, mais aussi par une manière brillante de présenter son intrigue sous d’autres points de vue, ainsi que par ce style caractéristique plein d’intrigues, d’intrigues et de rebondissements inattendus. En dehors de sa direction, le succès réside aussi dans les livrets de ed salomon, qui brille depuis un moment maintenant pour d’autres productions de l’envergure de Maintenant tu me vois Oui Bill & Ted affrontent la musique, là ils entrent comme des étoiles Benicio Del Toro et Don Cheadle, accompagnés de David Harbour, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Matt Damon et Ray Liotta, entre autres.

Une lettre d’amour au film original de 1984, où d’une manière très émouvante ils rendent hommage au regretté acteur Harold Ramis, ouvrant la voie à un nouveau monde de possibilités pour que ce classique des comédies de science-fiction reprenne vie avec plus de projets dans le futur. Héritage Comme cela a été dit en Amérique latine, cela ne s’applique pas seulement à son intrigue, mais aussi au réalisateur Jason Reitman à qui son propre père a confié la responsabilité de poursuivre cette histoire bien-aimée. Ici, les petits-enfants d’Egon Spengler découvriront qui était leur grand-père, mais ils résoudront également un mystère dans lequel de sombres forces interdimensionnelles reviendront hanter la terre. L’important est que de nombreux visages à l’ancienne répondront également à l’appel et « seront prêts à vous croire ».

Réalisateur : Denis Villeneuve

Denis Villeneuve a posé la première pierre de ce qui pourrait être son chef-d’œuvre : l’entreprise titanesque de livrer une adaptation cinématographique qui rende justice à Dune, l’un des joyaux de la littérature de science-fiction. Ce film fonctionne comme une introduction plus que réussie au vaste monde du travail et pour cela, il utilise une cinématographie exceptionnelle qui, en combinant des effets spéciaux pratiques et numériques, a abouti à un véritable spectacle visuel qui demande à être apprécié dans une salle de cinéma. . Villeneuve a réussi, au moins dans ce premier volet, la manière dont il a divisé l’œuvre et avec elle a fait le premier pas de ce qui s’annonce comme l’adaptation définitive de Duna et donc, ce qui pourrait être une œuvre fondamentale de la cinéma de science-fiction.

Réalisateur : Thomas Vinterberg

Les films sur la consommation de drogues sont complexes. Elles risquent de devenir, mal proposées et réalisées, l’apologie de la consommation, prenant des scènes à fort contenu frôlant la comédie légère ou la désinformation.

Dans Another Round, Druk ou Otra Ronda, l’acteur et réalisateur Thomas Vinterberg atteint un équilibre surprenant entre chacune des phases de consommation d’alcool : expérimentation, engouement, obsession et compulsion. Un drame significatif basé sur la consommation d’alcool qui, grâce à son excellent traitement, pourrait être transposé à l’usage de n’importe quelle drogue ou au processus de n’importe quelle dépendance.

Réalisateur : Shaka King

Le film du réalisateur Shaka King devient le film de la saison sur les droits civiques et le mouvement Black Lives Matter. Il se distingue non seulement par le récit d’un épisode sombre et décisif de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, mais aussi par les performances de ses protagonistes ; Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield, qui livrent des performances magistrales qui tirent le meilleur parti des personnages sur lesquels elles sont basées pour remplir l’écran de charisme. Le film qui a une énorme charge politique, comment pourrait-il en être autrement, parvient à soutenir sa proposition dramatique d’une manière passionnante dans un format de thriller d’action qui peut satisfaire même ceux qui n’ont pas le moindre intérêt pour son milieu social.

Réalisateur : Nicolás Rincón Gille

En Colombie, les rivières portent des milliers d’histoires de douleur, car des centaines de corps de victimes de la guerre ont flotté dans leurs eaux douces. Ce film est un portrait surréaliste de la douleur, du désespoir et de l’abandon. José, un vieux pêcheur, rentre un jour chez lui et découvre avec tristesse que les paramilitaires ont emmené ses deux enfants. Avec la certitude qu’ils ne sont plus de ce monde, il décide d’ignorer l’ordre de ne pas retirer les corps de la rivière et commence à les rechercher dans des kilomètres d’eau. Cela l’emmène dans un voyage délirant à travers une terre sans loi, où la peur, la violence et l’absurde règnent. So Many Souls est un portrait de la guerre et de toute son horreur, raconté d’une manière très honnête et sombre et poétique. Un regard dur sur ce triste miroir que nous appelons la Colombie.

Réalisateur : Jon Watts

Le troisième volet de Spider-Man de Marvel Cinematic Universe ne pouvait pas décevoir. Un film vertigineux plein de surprises dans lequel, d’une part, cette version de Peter Parker souffre, mûrit, évolue et grandit face à de nouveaux méchants, qui, bien qu’ils soient déjà connus de nous tous, le feront avec divers alliés.

D’autre part, il apporte avec lui une histoire complètement nouvelle, rafraîchissante et passionnante, qui amplifie les possibilités de cette méga histoire. Il ne s’agit pas d’un autre Avengers : Fin de partie, est un film qui joue avec ses propres cartes et propose une histoire de super-héros autrement. Des performances exceptionnelles de Jamie Foxx, Alfred Molina et Willem Dafoe, qui vole la vedette comme l’un des méchants par excellence de son bon voisin, le sympathique Spider-Man. Le meilleur film de super-héros de l’année, car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité… Excelsior !

Réalisateur : Apichatpong Weerasethakul

La quête pour déchiffrer ce qu’est un son qui la hante, entraîne Jessica, une Britannique vivant en Colombie, dans un voyage qui la relie à des univers plus profonds. Réalisé par Thais Apichatpong Weerasethakul et avec Tilda Swinton, ce film nous entraîne dans un voyage sensoriel qui va des rues chaotiques de Bogotá au fond de la terre où sont enterrés les restes de nos ancêtres. Avec une photo très poétique et un design sonore qui hérisse la peau, Memoria réfléchit sur la vie dans un pays en conflit, le passé, le présent et l’avenir qui nous invite à nous connecter avec des forces plus profondes.

Réalisateur : Wes Anderson

Wes Anderson ne multiplie pas les tours et revient avec une proposition cinématographique qui porte son empreinte de la première image à la dernière. The French Dispatch est plein de cette vision mélancolique et romantique qui prend des éléments de différents lieux et époques pour continuer à enrichir son catalogue d’histoires curieuses et super stylisées. Nous rencontrons un catalogue de superstars dans des situations qui, bien que dépourvues de la passion et de la magie des premiers films d’Anderson, parviennent à démontrer une exécution cinématographique exceptionnelle, un plaisir à regarder. C’est un film de Wes Anderson pour Wes Anderson et donc, pour les cinéphiles de Wes Anderson. Et lorsqu’un cinéaste réussit ce qu’il s’est fixé, cela doit toujours être considéré comme un succès.

Réalisateur : Adam McKay

Un brillant ouvrage d’humour noir sorti par Netflix pour clôturer l’année, qui est une critique cinglante et très drôle de la société d’aujourd’hui. Avec un casting de luxe dans lequel ils sont : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett et Meryl Streep, ce film soulève plusieurs réflexions sur notre présent chaotique. Le mépris de la science, la léthargie des réseaux, la crise de la démocratie, la cupidité, la léthargie des réseaux, les fake news, sont quelques-uns des thèmes que cette histoire aborde.

Dans l’intrigue, deux astronomes tentent de dire à la planète qu’une météorite géante se dirige tout droit vers la Terre, ce qui signifie la fin de toute vie. Mais ni les politiciens, ni les médias, ni personne ne semble s’en soucier. Sans aucun doute, c’est une excellente façon de vous voir dans le miroir.