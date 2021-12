Les dix meilleurs jeux de Fahey en 2021

Cela fait-il vraiment un an depuis que nous avons compilé pour la dernière fois nos listes annuelles de meilleurs jeux et non les deux décennies auxquelles cela ressemble réellement? Bizarre. Beaucoup de jeux sur ma liste 2021 ont l’impression qu’ils sont sortis il y a longtemps. Techniquement, deux d’entre eux l’ont fait, mais c’est ma liste et je les déclare équitables. Allons-y.

J’établis ces listes annuelles depuis plus d’une décennie maintenant et chaque année, elles sont un peu différentes, comme si mon goût du jeu changeait lentement au fil du temps. Est-ce que j’évolue en tant que personne ? Est-ce que je deviens plus sélectif dans ma vieillesse ? Ou est-ce que je viens de faire une liste de tous les jeux que j’ai aimés et de lancer les dés pour voir lesquels ont réussi ? Je ne le dirai jamais. Voyez si vous le pouvez.

Fureur de Bowser

Peckerheads, attaquez ! Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Non, pas Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, juste Bowser’s Fury. Super Mario 3D World est sympa, mais Bowser’s Fury nous a donné une toute nouvelle façon de jouer à un jeu Mario. Au lieu de voyager de monde en monde, tout est contenu sur une seule carte du monde ouvert. C’est un immense parcours d’obstacles Mario, un terrain de jeu pour montrer vos doux mouvements de plombier. Plus de ça, s’il vous plaît.

Club de littérature Doki Doki Plus !

Sans blague. Capture d’écran : Équipe Salvato / Kotaku

Nous sommes le 21 décembre 2021 au moment où j’écris ces lignes. J’ai entendu quelques secondes parler du Doki Doki Literature Club Plus ! thème il y a trois jours, et il tourne toujours dans ma tête en boucle sans fin. Bien que sachant exactement quelles surprises étaient en réserve dans la réédition étendue de cette année du roman visuel original WTF, j’ai quand même passé des heures sur la version Switch à découvrir tous les secrets et à explorer toutes les relations disponibles.

Maintenant, il peut aussi vivre dans votre tête.

Fortnite

Mon premier! Capture d’écran : Epic Games / Kotaku

Ouais, ouais, ça m’a pris du temps. Il s’avère que le Fortnite que j’imaginais dans ma tête, rempli de joueurs hautement qualifiés éliminant des gens plus âgés et plus lents comme moi tout en caquetant diaboliquement n’est pas le jeu réel. Bien sûr, si j’essayais de jouer en compétition, peut-être, mais le côté plus décontracté de la bataille royale d’Epic est rempli d’enfants qui sont facilement trompés en se cachant derrière un arbre ou un rocher. Et le but, au lieu d’essayer d’être le dernier homme, femme, super-héros, personnage de dessin animé ou acteur du monde réel debout, est de terminer des quêtes et de gagner des niveaux d’expérience pour débloquer des trucs sympas.

J’aime la merde cool, et Fortnite me donne une marge de manœuvre pour jouer avec des trucs que je n’apprécie pas vraiment. Au lieu de gagner la première place, lorsque je me retrouve dans le top 10, mon objectif est de rendre le plus ennuyeux possible pour les neuf autres joueurs de me tuer, sautant de voiture en voiture, entrant et sortant des bâtiments. La saison dernière, mon jeu préféré était « montez dans la tourelle et tuez tous ceux qui viennent voir quel est le bruit ». Mon record est de 12 en un match.

Forza Horizon 5

Bienvenue à tous mes nouveaux amis de Forza Horizon ! Après des années à chanter les louanges de cette série, vous avez enfin compris à quel point elle est exceptionnelle. Des centaines de voitures à monter de niveau à la manière d’un RPG, des kilomètres de routes à explorer, la liberté de se garer dans les bois et de briser les arbres à tout moment, c’est mon truc depuis des lustres. Je ne sais pas pourquoi cela vous a pris autant de temps. Vous attendiez le Mexique ? Était-ce le Game Pass ? C’était le Game Pass, non ? Quoi qu’il en soit, c’est agréable de vous avoir tous avec moi. Maintenant, retournez-vous quand vous pouvez le faire en toute sécurité.

Fuga : mélodies d’acier

Aww, pudding. Capture d’écran : CyberConnect2 / Kotaku

Amour, perte, héroïsme, sacrifice, chiots et chatons. Le dernier jeu de la série Little Tail Bronx de CyberConnect2 est un jeu de stratégie au tour par tour sur un groupe d’enfants à la recherche de leurs parents depuis l’intérieur d’un mystérieux et massif char de combat. Ensemble, ils traversent leur campagne déchirée par la guerre, s’engageant dans des combats acharnés contre des adversaires aguerris. Non seulement ces pauvres enfants doivent faire face aux horreurs de la guerre, mais ils doivent aussi accepter le fait que leur arme la plus puissante, le Soul Cannon, oblige l’un d’eux à sacrifier sa vie au feu. C’est tellement bon.

Hot Wheels déchaînées

Mmmm, des toasts. Capture d’écran : Jalon / Kotaku

En tant que collectionneur de Hot Wheels et fan de courses d’arcade à grande vitesse, comment pourrais-je résister à Hot Wheels Unleashed, le jeu de voiture jouet créé par un studio avec un héritage d’expérience de simulation de course ? J’ai suivi ce manège à sensations de la taille d’une pinte tout au long de son développement, devenant de plus en plus excité à chaque nouvelle révélation d’environnement de course. Puis le jeu est sorti, et c’était encore mieux que ce à quoi je m’attendais. De plus, avec de nouvelles voitures ajoutées régulièrement, je n’ai plus besoin de collecter toutes les voitures Hot Wheels. Je le ferai toujours, bien sûr. Ils ne sont qu’un dollar.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Prêt, pause! Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai été aussi surpris par un jeu qu’avec la version de Square Enix de Guardians of the Galaxy. Les premières bandes-annonces du jeu n’ont pas impressionné. Un jeu des Gardiens où je ne joue que le personnage le moins intéressant ? De plus, après deux films nommés et d’innombrables camées MCU, j’en avais marre de voir leurs visages.

Il s’avère que je n’étais fatigué que des versions MCU. Avec des performances exceptionnelles et certaines des meilleures écritures comiques de l’histoire du jeu, le jeu dont j’étais sûr qu’il allait échouer est devenu l’un des, sinon mon jeu préféré de l’année. Je crains pour la prochaine fois que je verrai l’équipe cosmique sur grand écran, car ils ne sont plus mes Gardiens de la Galaxie.

Marvel Future Révolution

Elle peut faire de la magie. Capture d’écran : Netmarble / Kotaku

Bien sûr, le jeu est presque un clone de Lineage II: Revolution mais avec des personnages Marvel. Et pour la plupart, cela se joue tout seul, mais bon sang si je n’ai pas passé un bon moment cette année à explorer l’univers Marvel en purée de Marvel Future Revolution. Les graphismes élégants, les costumes de collection brillants, les événements spéciaux basés sur des films comme Eternals et Spider-Man : No Way Home : il y a toujours quelque chose à apprécier dans le MMO mobile Marvel. Récemment, j’avais commencé à m’éloigner du jeu, pour revenir immédiatement lorsque Netmarble a ajouté Magik de The New Mutants comme premier nouveau personnage jouable du jeu. Depuis ses débuts la semaine dernière, j’ai joué beaucoup plus à Marvel Future Revolution que je ne le devrais vraiment.

Neo : Le monde se termine avec toi

Ne le sais-je pas, soeur. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Quel délice Neo: The World Ends With You s’est avéré être. Je n’étais pas un grand fan de l’original, quelque chose dans les commandes de l’écran tactile m’a frotté dans le mauvais sens (hee). Mais Neo, avec son art magnifique, son écriture intelligente et ses combats rapides, a cliqué pour moi à tous les niveaux. Comme je l’ai dit dans ma critique, il y a ce genre de chaos infiniment cool et contrôlable, ce qui en fait l’un des jeux les plus uniques de cette année.

Nexus écarlate

Scarlet Nexus a fait de moi le super-héros d’anime psychique que je voulais être depuis que j’ai vu Akira pour la première fois, et ça avait l’air sacrément bien de le faire. Je regarde cette capture d’écran que j’ai prise lors de ma première partie et je ne veux plus rien entrer dans ce monde immédiatement. Les chances que je visite le Japon à ce stade de ma vie sont minces, alors je vais juste prétendre que j’y suis allé et que cela ressemblait à Scarlet Nexus.

Est-ce que j’ai manqué quelque chose? Non, bien sûr que non, c’est ma liste de jeux préférés, pas la vôtre. Mais bon, n’hésitez pas à parler de vos favoris dans les commentaires ci-dessous.