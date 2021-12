Les dix meilleurs jeux de Ian Walker en 2021

Rédiger une liste des « Top X Games Of X Year » est toujours une corvée, mais tous les hauts et les bas de 2021, à la fois personnels et mondiaux, ont rendu la tâche encore plus difficile. Franchement, il y a eu des moments au cours des 12 derniers mois où la dernière chose que je voulais faire était de m’asseoir et de jouer à un jeu vidéo.

Ma liste est un mélange de jeux AAA et de jeux indépendants, de nouveaux jeux et même de quelques jeux plus anciens dont je n’étais pas en mesure de parler ailleurs que sur Twitter lors de leur première sortie. Les brefs moments d’évasion que je leur ai arrachés cette année étaient d’autant plus significatifs, tout étant tel qu’il est.

En route pour un 2022 meilleur.

Mundaun

Image : Champs cachés / Kotaku

Les heures tendues que j’ai passées avec Mundaun ont été parmi mes plus beaux moments de jeu de l’année. Son cadre unique et (littéralement) son esthétique dessinée à la main le distinguent des autres genres, mais c’est la sensibilité à l’horreur folk du jeu qui m’a poussé à revenir.

Qu’il s’agisse d’obtenir des instructions à partir d’une tête de chèvre coupée ou de repousser les apiculteurs portant un masque avec seulement la fumée d’une petite pipe, les sensations et les peurs instantanées fournies par Mundaun en font non seulement l’un des meilleurs jeux de 2021, mais un de mes jeux d’horreur préférés de tous les temps.

Échouement de la mort

Gif : Kojima Productions / Kotaku

Oubliez l’espionnage tactique de Metal Gear Solid. Death Stranding, avec sa boucle de gameplay captivante et son histoire poignante sur la connexion humaine, est le jeu qui m’a finalement transformé en un petit fanboy de Hideo Kojima. Attention, Geoff Keighley, il y a un nouveau Stan en ville.

Aussi étrange que Death Stranding puisse paraître à la surface – je ne reprocherai à personne de s’être lavé les mains après avoir vu que Kojima et son équipe ont nommé un personnage Die-Hardman – il y a une expérience très émouvante à la base. Bien sûr, vous combattez de temps en temps des monstres fantômes géants avec des masques en or, mais ce sont les moments calmes entre les scènes d’action où Death Stranding brille vraiment.

J’ai passé près de 80 heures à jouer à Death Stranding: Director’s Cut de cette année avant d’atteindre le générique et cela me semblait encore trop court. Donne-m’en plus, Kojima. J’en ai besoin.

Disco Elysée

Image : ZA/UM/Kotaku

Je trouve rarement les jeux vidéo humoristiques, même ceux qui sont par ailleurs solides. Ils essaient souvent beaucoup trop fort ou se tournent vers une dépendance excessive à l’égard des ismes de Joss Whedon pour vraiment chatouiller mon drôle d’os. Donc, quand je dis que Disco Elysium m’a fait rire plus fort et plus souvent que n’importe quel jeu auquel j’ai jamais joué, vous pouvez être assuré que cela signifie réellement quelque chose.

Sorti à l’origine sur PC il y a deux ans avant d’arriver sur consoles en mars dernier, Disco Elysium était le meilleur jeu de 2019 et a failli remporter les grands honneurs en 2021 également. Il est rempli à ras bord de dialogues intelligents, de doublages et de personnages incroyables, et d’un scénario engageant qui est ouvertement politique sans se prendre trop au sérieux.

Final Fantasy XIV

Gif : Square Enix / Kotaku

Je n’ai jamais été un grand amateur de MMO, mais Final Fantasy XIV m’a enfoncé les crocs cette année et ne m’a jamais lâché. Cela dit, je ne sais pas trop pourquoi.

C’est peut-être parce que Final Fantasy XIV m’a donné l’impression de faire partie d’une communauté alors que tout le monde était coincé à la maison. C’est peut-être parce que Final Fantasy XIV permet à quelqu’un comme moi, avec une anxiété sociale profondément ancrée, d’interagir avec les gens à ma façon. C’est peut-être parce que, contrairement à la plupart de ses contemporains de genre, Final Fantasy XIV ressemble plus à un jeu solo merveilleusement structuré qui vous offre des moments occasionnels de multijoueur coopératif.

Quoi qu’il en soit, je suis accro. Je viens de rentrer de la lune dans Endwalker et j’ai hâte de voir comment l’histoire se terminera. Si vous avez besoin de moi, je dirai une prière rituelle pour chaque patron avant de leur botter le cul avec certains de mes copains à temps partiel.

Plus de héros 3

Image : Fabrication de sauterelles / Kotaku

J’ai écrit une très grosse critique pour No More Heroes 3 en août et je ne suis pas sur le point de faire beaucoup plus de travail pour remettre en question ce jeu merveilleusement absurde avec les vacances qui approchent à grands pas.

Voici une partie de ce que j’ai dit à propos de No More Heroes 3 précédemment si vous l’avez manqué :

Heureusement, le cœur de pure joie enveloppé de fil de fer barbelé au cœur de No More Heroes 3 éclipse la plupart de ces problèmes, surtout si vous êtes un fan de longue date du travail du studio ou au moins ouvert aux expériences les plus uniques qu’ils offrent. [No More Heroes 3 is] plein à craquer de toute la créativité que l’on peut attendre d’un projet Grasshopper Manufacture grâce à la passion si évidente de Suda et de son équipe pour la création de jeux, qui transparaît à chaque seconde de cette aventure absurde. Et bien qu’il ne soit pas parfait sur le plan technique, les combats serrés et les fioritures esthétiques en font l’une des sorties les plus captivantes et les plus assurées de la dernière décennie.

Plus que d’établir un sens ou une vérité de base pour surmonter l’absurdité de la réalité, No More Heroes 3 consiste à transmettre un sentiment. Ces émotions, par conception, seront différentes pour tous ceux qui prennent la pilule de type Jodorowsky que Grasshopper a fabriquée sous la forme d’un jeu vidéo.

Créatures à vendre

Je vais être très direct et dire que je ne me souviens pas vraiment de tout ce qui se passe dans Critters for Sale. Je me souviens vaguement d’avoir rencontré Michael Jackson et le leader de Death Grips MC Ride, mais à part ça, ce sont les visuels 1 bit troublants du jeu qui m’ont vraiment conquis (et, comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, ont inspiré mes propres choix médiatiques tout au long de ce blog ).

Critters for Sale s’apparente à un jeu d’aventure à l’ancienne, avec cinq histoires distinctes mais liées de manière tangentielle concernant, comme le dit le développeur solo Sonoshee, « le voyage dans le temps, la magie noire et l’immortalité ». Et bien que mes capacités de mémoire ne soient pas à la hauteur, cela m’a suffisamment laissé l’impression que c’était le premier jeu auquel j’ai pensé lorsque j’ai commencé à envisager cette liste de jeux de l’année.

Faites-vous une faveur et prenez Critters for Sale à l’aveuglette de ma seule recommandation (certes pauvre) et plongez-vous dans ce rêve de fièvre lynchienne trop bref.

Retour

Image : Housemarque / Kotaku

Aucun jeu depuis The Binding of Isaac et ses multiples extensions n’a vraiment gratté ma démangeaison roguelike (ne vous inquiétez pas, il y a une crème pour ça) tout comme Returnal.

Un mélange de la conception de gameplay de l’enfer des balles de Housemarque et de la terreur écœurante et existentielle de films comme Annihilation et (croyez-le ou non) Groundhog Day, Returnal est un jeu qui vous fera parfois jeter votre contrôleur par frustration pour le récupérer immédiatement. pour une course de plus. C’est dangereusement obsédant comme ça.

Cela dit, je n’ai toujours pas réussi à conclure cette aventure frénétique et pleine de folie. C’est peut-être parce que j’ai peur de la fin de Returnal et pas parce que je suis très mauvais ? Bien sûr, nous ferons avec.

Anneau ancien

Gif : Du logiciel / Kotaku

Je peux voir les commentaires maintenant.

« Mais Ian, Elden Ring n’est même pas encore sorti ?! Comment un test réseau de pré-version peut-il être l’un de vos jeux préférés de l’année ? »

Eh bien, mes amis, Elden Ring – ou du moins le petit aperçu que From Software nous a donné en novembre – était tout simplement bon.

Elden Ring est « juste » Dark Souls en monde ouvert, oui, mais c’est un monde ouvert avec un sens du but. Chaque centimètre carré de la fraction du monde du jeu qui nous a été confiée a accueilli un scénario ou une rencontre qui semblait tout aussi délibérément conçu que n’importe quel élément de décor Bloodborne ou Sekiro. The Lands Between ne sont pas seulement une série de batailles séparées par des champs vides, un trope sur lequel le genre du monde ouvert repose beaucoup trop de nos jours, mais une courtepointe vibrante et organique qui se sent vraiment vivante comme les jeux le font rarement.

C’est peut-être un peu cliché de le dire, mais j’ai bel et bien peur de ce qu’Elden Ring fera de mon temps libre lors de son lancement l’année prochaine. C’est un de ces jeux. Et je peux à peine attendre.

Village maléfique résident

Image : Capcom / Kotaku

Encore une fois, j’ai déjà écrit sur Resident Evil Village lors de son lancement plus tôt cette année. Pourquoi ne lis-tu pas mes critiques ? Je pensais que nous avions quelque chose de spécial.

Voici un bref extrait de mes réflexions de mai :

Resident Evil Village ressemble à la tentative de Capcom de refaire Resident Evil 4 sans réellement refaire Resident Evil 4. Malgré un manque de vraies frayeurs et une trop grande dépendance à l’action plutôt qu’à l’horreur dans son troisième acte, Village est tout ce que je voulais d’un nouveau jeu Resident Evil. Le combat est lourd et brutal, les monstres sont impitoyables et implacables, et les décors sont suffisamment convaincants pour compenser un rythme et une difficulté incohérents.

À chaque instant, Resident Evil Village m’a toujours surpris avec ses creux et ses virages, comme l’a fait ce premier voyage à travers Resident Evil 4.

Et un peu sur ma section préférée du jeu :

[E]Même après deux parties, House Beneviento reste mon point culminant personnel dans Resident Evil Village, celui qui réalise pleinement le passage de la franchise à une perspective à la première personne et fournit une atmosphère écrasante que j’aimerais que les développeurs aient le bon sens de maintenir tout au long du reste du jeu. En bref: Lady Dimitrescu a peut-être joué un rôle important dans le marketing de Resident Evil Village, mais tout ce qui concerne Donna Beneviento et son manoir effrayant sont le véritable attrait. Désolé, joueurs excités.

Terreur Metroid

Mis à part mes légers (et apparemment assez controversés) problèmes avec la caractérisation de l’héroïne Samus Aran, Metroid Dread est le retour pour former la série dont la série avait besoin depuis longtemps.

Metroid Dread se sent à la fois à la fois old-school et moderne, nous offrant un retour aux racines 2D de la franchise grâce aux sorciers de MercurySteam tout en faisant avancer l’histoire de Samus de manière intéressante et qui change l’univers. Je ne sais pas ce qui attend le chasseur de primes dans Metroid Prime 4 (qui, si j’ai bien ma tradition, devrait être une autre préquelle), mais cela n’a jamais été le meilleur moment pour être un fan de Metroid.

Veuillez intégrer Samus Aran à votre cycle de développement régulier, Nintendo. Je ne sais pas si je peux traverser une autre période sèche de Metroid, même si cela donne un jeu aussi fantastique que Dread.

Et, enfin, voici un tas de jeux qui ont à peine raté cette liste ou avec lesquels je n’ai pas passé assez de temps pour me sentir à l’aise, y compris officiellement :

Abaddon: Princess of the Decay, Bravely Default 2, Cruelty Squad, Death’s Door, Godzilla Battle Line, Halo Infinite, Hitman 3, Monster Hunter Rise, Nickelodeon All-Star Brawl, Picross S6, Picross S Genesis & Master System Edition, Pokémon Unite , Ratchet & Clank: Rift Apart, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, Shin Megami Tensei V, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Tres-Bashers, The Well.

À l’année prochaine.