Les dix meilleurs jeux de Sisi Jiang en 2021

Je ne suis pas un critique de jeux vidéo accommodant. Soit un jeu m’accroche dans la première heure, soit je rebondis immédiatement sur autre chose. Je n’ai jamais eu de patience pour ce non-sens « ça devient bon après dix heures ». Un jeu comprend soit son propre génie, soit il ne le comprend pas. Et seuls les titres qui croyaient sans crainte en leur propre vision avaient ce qu’il fallait pour gagner une place sur ma première liste personnelle annuelle des dix meilleurs.

La maison à Fata Morgana

Fata Morgana est le roman visuel le plus créatif et audacieux que j’aie jamais joué. Habituellement, je ne suis pas un grand fan des médias qui utilisent la violence pour choquer. Je les trouve fades et créatifs paresseux. Ce jeu n’est ni l’un ni l’autre. Fata Morgana inflige des quantités écrasantes de tragédies non méritées à ses personnages incroyablement sympathiques. Juste au moment où je pensais que le pire était passé, la situation empirait à des hauteurs insupportables. Pendant que je jouais, je voulais juste une meilleure explication de tout ce qui s’est passé. C’est comme ça que les histoires étaient censées fonctionner, pensai-je : vous dépassez les points difficiles pour être récompensé par des miettes d’espoir. J’ai continué à attendre et à souhaiter jusqu’à ce qu’il soit clair que je resterais déçu. Malgré cela, j’ai continué à jouer. Au bout d’un moment, j’étais complètement préparé pour que le jeu apporte son pire. Après avoir vu se dérouler plusieurs tragédies, je n’étais plus dépendant d’être récompensé par le narrateur. Et cela a tout changé dans ma façon de consommer les histoires. Fata Morgana fait partie de ces jeux qui m’ont obligé à prendre en compte mon propre rôle de lecteur.

Ne lisez pas les spoilers. Jouez simplement le jeu.

La légende de Tianding

Ce jeu de plateforme de style bande dessinée m’a donné ce dont j’avais vraiment besoin pendant une année où notre gouvernement nous faisait constamment défaut : un justicier adorable qui croit en la justice à l’ancienne. J’ai écrit beaucoup de mots sur le contexte culturel et pourquoi Tianding est important en tant que jeu artistique, mais vraiment ? C’est juste amusant de voler les riches et d’étaler le kung-fu sur certains flics en cours de route.

Voyageur Octopathe

Alors qu’Octopath a un système de combat au tour par tour extrêmement amusant, ce jeu a gagné une place ici principalement parce que je ne peux pas m’arrêter d’écouter sa magnifique bande-son. C’est apaisant, intensément obsédant et m’a permis de rester sain d’esprit pendant que j’essayais de faire l’épicerie pendant une pandémie mondiale. Je ne pouvais vraiment pas imaginer passer cette année sans Octopath.

Contes de l’Ascension

Quand j’ai démarré Tales of Arise, je m’attendais à un jeu Tales mais avec plus de budget. C’est absolument ça. Mais c’est aussi une histoire étonnamment ambitieuse sur la révolution, l’empire et la lutte partagée. Plus important encore, c’est vraiment cool de claquer les coups de finition avec les membres de mon groupe préférés. Je vais me battre dans ce jeu jusqu’en 2022.

NEO : Le monde se termine avec vous

Je sais je sais. J’en ai écrit une critique sévère plus tôt dans l’année parce que je voulais que NEO soit exactement comme son prédécesseur. Je voulais qu’il m’éviscère et mette mon cœur à nu. J’ai résisté à l’idée que le jeu devrait simplement être autorisé à être un JRPG de bien-être pour la consommation grand public. Après ma déception initiale, je me suis installé et je me suis retrouvé à apprécier le style artistique tueur et la bande originale de banger. C’est une suite solide qui expérimente d’intéressantes mécaniques de fête. Venez pour l’histoire, mais restez pour le lieu de jeu vidéo le plus élégant de 2021.

Mythe sauvage

Si quelqu’un voulait une explication rapide et grossière de Wildermyth, je lui dirais que c’est XCOM pour les nerds de fantasy. La principale différence est que cela va beaucoup plus dur sur les récits personnels pour chacun des personnages individuels que ce à quoi je m’attendrais. Vous voyez, Wildermyth est principalement généré de manière procédurale. Vous pouvez randomiser l’apparence, le sexe, la sexualité et l’origine de vos personnages. Leurs arcs personnels sont définis par des événements aléatoires qui changent la vie, mais les écrivains ont écrit tellement de détails affectueux que j’oublie parfois que mes personnages sont déterminés par un jet de dés froid et insensible.

Ces gens qui lancent les dés sont réels pour moi. C’est tout ce qui compte vraiment, n’est-ce pas ?

Chicorée : un conte coloré

Voici comment sont présentés la plupart des choix dans les jeux vidéo : tuer le PNJ ou le laisser vivre ? Dire à quelqu’un une vérité qui lui fera du mal, ou mentir ? Sauver quelques-uns ou plusieurs ? En Chicorée, il n’y a qu’un seul choix important : bleu ou orange ? Pois ou rayures ? Couleurs explosives ou sérénité d’un blanc pur ? Mon personnage dans Chicory a reçu un pinceau et a demandé de peindre chaque partie des niveaux 2D du jeu.

Peindre le décor de Chicory était une responsabilité qui m’a permis de définir le monde du jeu d’une manière très tangible, mais mes décisions n’ont entraîné aucune paralysie de choix habituelle. Tout ce que j’ai fait était intrinsèquement correct. Tout était permanent, jusqu’à ce qu’il ne le soit pas. La chicorée mérite une place sur cette liste uniquement pour m’avoir permis d’affecter l’environnement d’une manière qui était personnellement significative.

Je veux sauver le monde. Je veux y laisser ma marque. Mais je ne veux pas non plus faire un tas d’erreurs et tout foutre en l’air. La chicorée est la réponse à toutes ces impulsions. Et c’est super satisfaisant aussi.

Opus : Echo de Starsong

Starsong a l’ambiance et la construction du monde les plus impressionnantes de tous les jeux auxquels j’ai joué cette année. Sa galaxie est à la fois humaine et inhumaine, intime et distante. Starsong enveloppe la violence de couleurs douces et d’une bande-son douce. Mais il ne perd jamais de vue les systèmes violents qui ont façonné chaque aspect de ses personnages, factions et décors.

Genshin Impact

Levez la main si vous avez vu cela venir. C’est vrai. Le jeu auquel je branche au moins 20 heures chaque semaine a fait ma liste GOTY, et pour cause. Les mises à jour ont été cohérentes de manière fiable, les nouvelles fonctionnalités améliorent véritablement mon plaisir du jeu et le contenu des fans qui sort de cette communauté est sans précédent. J’attends toujours avec impatience chaque patch majeur de Genshin, et je pense que l’année prochaine ne sera pas différente.

The Great Ace Attorney : Chroniques

Je n’ai terminé que trois parties d’Ace Attorney et je n’ai jamais prévu d’aller plus loin. Mais ensuite, un parfait inconnu m’a pratiquement supplié de jouer The Great Ace Attorney Chronicles. Bien sûr, pensai-je. Je pourrais consacrer quelques minutes ici et là pour résoudre quelques meurtres. J’ai commencé à jouer à ce jeu il y a cinq jours et je m’y amuse sans arrêt tous les jours depuis.

GAAC a complètement dépassé mes expériences précédentes avec la série. Bien qu’il soit rempli des blagues originales habituelles et des personnalités étranges, il raconte également une histoire étonnamment mature et nuancée sur la classe, le sexe, la race et l’empire. Il y a toujours le vieil accent mis sur la résolution des énigmes et la présentation des preuves. Après tout, le système juridique britannique est « moderne » et « scientifique ». Pourtant, Chronicles est prêt à saboter son propre gameplay pour prouver au joueur que la vérité est intrinsèquement politique. Je ne faisais pas que reconstituer la vérité derrière ces meurtres macabres. Le jeu m’invitait à défier la supériorité de l’Empire britannique.

Dire que Chronicles est un jeu Ace Attorney serait le vendre terriblement court. C’est un jeu incontournable pour quiconque s’intéresse aux romans visuels ou aux romans policiers.