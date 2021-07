Les dix meilleurs solos de guitare classique de Queen’s Brian May

« Les meilleurs solos sont quelque chose que vous pouvez chanter ainsi que la ligne mélodique », déclare Brian May, guitariste des icônes du rock. reine. “Le genre de solos que j’apprécie est celui où il y a une ligne qui reflète la ligne mélodique, mais la modifie subtilement d’une manière qui ajoute à la chanson.”

Comme souvent, Dr May (sûrement le seul guitar hero avec un doctorat en astrophysique) est un peu trop modeste : nombre de ses grands solos ont non seulement complété mais transformé les chansons dans lesquelles ils sont apparus. En guise de célébration d’un joueur phénoménal et tout autour bon gars, nous avons choisi dix de ses plus grandes performances de guitare enregistré avec reine.

Il semble juste d’ouvrir avec “Rhapsodie bohémienne,” auquel May contribue non seulement à un solo remarquable et intemporel, mais aussi à certaines des textures de guitare les plus brillantes pour augmenter le reste du groupe, en particulier la voix principale de Freddie Mercury.

“Pour moi, la guitare est un instrument principal et peut être une voix, mais elle doit toujours jouer sous la voix”, a expliqué Brian May à Guitar Player en 2012. “C’est ce que je dis à mes guitaristes du monde entier qui jouer dans [the musical] We Will Rock You – soyez libre et créatif, mais rappelez-vous toujours que si vous faites quelque chose qui perturbe la voix, vous êtes sur le mauvais terrain de jeu. »

Ensuite, il y a « Keep Yourself Alive », la première piste du premier album éponyme de Queen, et leur premier single ; et “Stone Cold Crazy”, maintenant souvent considéré comme un morceau de proto-thrash metal, issu de Sheer Heart Attack de 1974, et était un favori live du groupe dans les années 70.

“Stone Cold Crazy” était l’un des premiers concerts de base de Queen, introduit dès 1970 mais pas enregistré avant leur troisième album Sheer Heart Attack. En seulement deux minutes et 13 secondes, il a capturé l’essence même du groupe et de l’attaque rock viscérale de May. Classic Rock l’a appelé “l’essence même de la reine des années 70: fort, idiot, ampoulé et amusant”.

De 1976, A Day At The Races sort le grand rockeur de Queen “Tie Your Mother Down”, écrit par Brian May avant même que le groupe n’existe, probablement à la guitare espagnole. “Les gens sursautent quand ils l’entendent, ce qui est une bonne sensation”, a déclaré Brian à Guitar World en 2013.

Les grands succès soutenus par les exploits à la guitare de Brian May incluent la chanson de Freddie Mercury “It’s A Hard Life”, le troisième succès consécutif de Queen dans le Top 10 britannique de l’album The Miracle en 1984. La vidéo éblouissante présente Brian jouant d’une guitare unique à tête de mort.

“La reine tueuse,” encore une fois à partir de Sheer Heart Attack de 1973, a signalé très tôt la façon dont Queen ferait du son incroyable de May une partie intégrante de certains de leurs plus gros singles. Brian lui-même a décrit le single comme un tournant, faisant l’éloge de la performance de Freddie et de celles de Roger Taylor et John Deacon. “Bien sûr, j’aime le solo”, a-t-il ajouté, “avec cette section en trois parties, où chaque partie a sa propre voix. Que puis-je dire ? C’est du vintage Queen.

La saveur rock’n’roll “Une petite chose folle qui s’appelle l’amour” est devenu le premier single américain n ° 1 de Queen, un merveilleux hommage à la musique de leurs ancêtres et une vitrine du sens du show-business et du plaisir de Mercury. Mais cela a également mis en évidence la capacité de May à canaliser ses premiers héros, notamment sur un solo mémorable qui complétait la guitare acoustique de Freddie.

Les morceaux d’album largement admirés mettant en lumière le style incomparable de May incluent “Bijou”, de Innuendo de 1991

et introduit par une figure brûlante et évocatrice du guitar hero. Cela aurait été le résultat d’une session qu’il a eue avec Mercury au piano qui n’a duré qu’une heure.

Aucune liste de ce genre ne serait complète sans un exemple du groupe dans leur faste en direct. Pour capturer la saveur d’un spectacle de Queen, nous avons choisi la version de “Brighton Rock” qui a été incluse dans la bande originale du film à succès Bohemian Rhapsody.

La liste de lecture se termine par le solo que Brian lui-même a déclaré être son préféré, de « Was It All Worth It », la composition de Freddie Mercury sur The Miracle de 1989. “Il y a un solo de tueur dessus”, a observé May. «Je ramasse et descends sur ces arpèges. Je peux le faire pendant de courtes périodes, mais après cela, mon cerveau court-circuite et ma main devient confuse. J’aime vraiment ces lignes montantes. J’aime les lignes qui suggèrent un contenu harmonique. J’ai tendance à jouer à travers les accords plutôt que le long des lignes », a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas qu’en tant que guitariste, ma technique ait tellement changé du début à la fin”, a déclaré May à Guitar Player. “Ce qui a changé, c’est juste l’expérience pour faire aboutir les idées.”

Écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify pour en savoir plus sur le travail phénoménal de Brian May avec ce groupe des plus légendaires.