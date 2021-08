08/04/2021 à 6h46 CEST

. / Tokyo

L’Espagnol Asier Martínez, qualifié pour la finale du 110 mètres haies avec 21 ans à ses premiers Jeux Olympiques, il a assuré qu’il devait sauver une attente “atroce” jusqu’à ce qu’il sache qu’il avait traversé des moments, grâce à son record de 13,27 lors de la première demi-finale. “Je ne pourrais pas être plus heureux. Ils ont été dix minutes de tension insupportable, je ne pouvais même pas tenir debout. Cela a été les dix pires minutes de ma vie, en regardant les temps, mais à la fin je suis entré et je suis très heureux “, a déclaré le Navarrais. Martínez a souligné qu’il courait “avec de vrais chevaux à ses côtés” et que cela a servi de stimulant : « J’ai fait la bagarre avec eux pour les gros postes. Pour l’instant, je ne peux pas y croire.”

Alors qu’il attendait que l’autre série soit jouée pour voir s’il classait par temps, la tension était plus grande car il ne voyait pas bien les temps qui sortaient sur le moniteur. “C’est difficile pour moi de voir et l’écran était loin, les temps sortaient petit à petit et je ne savais pas si les notes étaient 13,2, 13,3… J’attendais avec Pozzi (Andrew, britannique, mondial indoor champion en 2018, qui a battu de 5 centièmes) et au final nous avons dépassé les deux », a-t-il déclaré. “Maintenant, profiter d’un vrai rêve. Qui aurait pensé que cela pourrait être en finale, mais nous sommes là”, s’est-il félicité.

Enfin, il avait un souvenir pour son coéquipier Orlando Ortega, l’actuel vice-champion olympique, qui n’a pas pu concourir en raison d’une blessure subie à l’entraînement, déjà à Tokyo. “J’aurais aimé”, a-t-il déclaré, “partager cette finale avec lui car c’est un vrai champion et je le lui dois aussi, d’avoir une telle référence, un fer de lance de l’athlétisme mondial. Je lui fais un gros câlin. “

Martínez s’en est bien sorti avec des tacos (150 millièmes, le deuxième plus rapide) et, bien qu’il ait cédé dans les premiers appuis, il a progressé à la troisième place avec le meilleur record de sa vie (13,27) qui lui a permis de passer à la finale par temps. Seuls deux grands, Levy, champion du Commonwealth, et le Français Pascal Martinot-Lagarde, champion d’Europe et de bronze du monde, ont pu avec l’Espagnol.

La finale du 110 mètres haies se jouera ce jeudi à 11h55 locales (4h55 heure de la péninsule espagnole).