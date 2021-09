Les dix Ryder Cups de Sergio García à la première personne

Sergio Garcia Additionnez et continuez : va contester son 10e Ryder (1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018 et 2021) et devient ainsi le sixième joueur à atteindre les deux chiffres des éditions contestées, avec Christy O’Connor Snr. (10) et Bernhard Langer (10) et derrière Phil Mickelson (12), Nick Faldo (11) et Lee Westwood, qui a atteint sa onzième participation cette semaine.

Lors de ses 9 précédentes participations, Sergio, vainqueur du Masters 2017, a contribué 25,5 points et a contribué à six victoires en Europe (2002, 2004, 2006, 2012, 2014 et 2018).

Ensuite, l’homme de Castellón les analyse tous pour MD à la première personne. « Ce sera mon onzième Ryder, dix en tant que joueur et un en tant que vice-capitaine. Les expériences que vous vivez à la Ryder Cup sont uniques et ne sont jamais oubliées.

“J’ai joué le premier en 1999 (The Country Club, Brookline, Massachusetts : USA 14 ½ – Europe 13 ½) et je me souviens de beaucoup de très beaux moments, des matchs avec Jesper Parnevik, des superbes coups que nous avons frappés. En quatre balles, je pense que le deuxième jour, je l’ai mise dans le trou 8 avec le coin, c’était spectaculaire ».

“en 2002 (The Belfry, Sutton Coldfield, Angleterre : Europe 15 ½ – USA 12 ½) J’ai joué de très bons matchs avec Lee Westwood et nous en avons gagné trois ; Je me souviens d’un match très difficile contre Tiger Woods et Davis Love III qui était très serré et ils nous ont battus en 18, mais le premier jour, nous avons battu Tiger et Mark Calcavecchia. Je me souviens aussi du putt gagnant de Paul McGinley au 18. C’était ma première victoire avec l’équipe et j’ai vraiment apprécié. “

“En 2004 (Oakland Hills, Bloomfield Township, Michigan : Europe 18 ½ – USA 9 ½) J’ai beaucoup aidé l’équipe avec 4 points, nous avons tous joué de façon incroyable et avons bien battu les Américains. En simple, j’ai réussi à battre Phil Mickelson au 16e trou et c’était la deuxième victoire de l’équipe. Impressionnant”.

“En 2006 (The K Club, Straffan, Irlande : Europe 18 ½ – USA 9 ½) Ce fut une très belle semaine. J’ai joué deux très bons matchs avec Txema (Olazábal) et les deux autres avec un autre grand ami, Luke Donald. Malgré ce qu’il a plu, le soutien du public a été incroyable, comme toujours en Irlande. Le gagner aussi pour Darren Clarke, qui venait de perdre Heather, sa femme, était très émouvant. »

« La Ryder Cup de 2008 (Valhalla, Louisville, Kentucky : USA 16 ½ – Europe 11 ½) C’était le plus dur que j’ai joué pour plusieurs raisons : sur le plan personnel, la semaine avant de tomber malade, je prenais des antibiotiques et je suis arrivé très faible en énergie, Je me sentais faible et la Ryder Cup exige beaucoup de vous, vous devez jouer avec toute votre énergie. Nous étions paresseux et ils nous ont bien battus ».

“En 2010 (Celtic Manor, Newport, Pays de Galles : Europe 14 ½ – USA 13 ½) J’étais vice-capitaine avec Colin Montgomerie, une sensation étrange et une Ryder Cup très rare. C’était très difficile de ne pas pouvoir aider l’équipe en tant que joueur, je le veux et je ne peux pas. Il a beaucoup plu et cela n’a pris fin que lundi ; le public était fantastique. Récupérer la Coupe était très important après avoir perdu l’édition précédente ».

“À partir de 2012 (Medinah, Illinois : Europe 14 ½ – USA 13 ½) C’est très difficile de choisir un moment, il y en avait tellement ! Dimanche a été incroyable, non seulement pour le retour que nous avons réalisé et pour avoir marqué l’histoire, mais pour qui nous l’avons fait : nous avons gagné pour Seve (Ballesteros) et pour Txema (Olazábal) qui ont tant contribué à la Ryder Cup, mes deux idoles et copains. Mon match contre Jim Furyk était dur et très tendu, nous étions toujours très équilibrés : au 11e je l’ai frappé de l’extérieur et au 16e il a lancé un super putt qui a longé le trou, mais j’ai réussi à le battre les deux derniers trous et marquer un point pour continuer sur la bonne séquence de l’équipe, qui se rapprochait de la Coupe ».

“En 2014 (Gleneagles, Perthshire, Ecosse : Europe 16½ – USA 11½) J’ai joué trois matchs avec Rory (McIlroy) et nous avons vraiment apprécié. Bien que n’étant pas à notre meilleur niveau, le résultat était bon. Nous avons battu Jim Furyk et Hunter Mahan, et dans le jeu, nous avons fait match nul contre Jimmy Walker et Rickie Fowler : Rory a roulé un 10 mètres pour obtenir 1 low et le 18, j’ai touché un cinq bois du rough pour faire 4, et nous avons battu ce trou ! En individuel j’ai fait un aigle en 16 pour remonter de 1 et j’ai battu Furyk ».

“En 2016 (Hazeltine, Chaska, Minnesota : USA 17 – Europe 11) Il s’est passé des choses qui ne nous ont pas aidés, comme le problème que Danny Willett a eu avec son frère et ses commentaires, qui nous ont touchés et l’ont laissé assez touché. Je n’oublierai pas mon match contre Mickelson, c’était incroyable, entre nous deux on a fait 19 birdies et j’ai fait un super match nul mais ça n’a pas servi à grand-chose. J’ai réussi un birdie sur les quatre derniers trous ».

“En 2018 (Le Golf National, Versailles, France : Europe 17,5-USA, 10,5) Lors du premier match avec Noren en quatuor, nous avons joué six sous le par dans les 9 premiers trous et avons gagné facilement, puis jumelé avec Rory (McIlroy) en quatre balles, j’ai Nous avons vraiment apprécié, comme toujours, nous avons gagné au 17e trou, puis à nouveau dans le quatuor avec Alex, nous avons perdu cette fois. L’individu contre Fowler était très spécial. Si je gagnais, j’obtiendrais le record de points (25,5 au total), les gens me l’ont rappelé… C’était la cerise sur une belle semaine.