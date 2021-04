Les DM cannibales d’Armie Hammer auront une carrière plus longue que lui, grâce à la magie des NFT ⋆ .

24 avril 2021 / Publié par: Natasha

La dernière fois que nous nous sommes tortillés et agrippés à nos abdominaux en lisant par haine les aventures les plus récentes et fulgurantes du spectacle de fluage abusif et suceur d’os qui est Armie Hammer, il perdait plus d’emplois d’acteur que Lindsay Lohan pendant ses phases «voler de la merde scintillante et gifler une chienne». C’est un acte difficile à suivre, mais ces deux piliers de la société polie ont aussi quelque chose en commun, et non, ce n’est pas une MST (que nous connaissons, mais le jour est jeune). Armie et LiLo ont récemment fait la une des journaux pour leurs connexions aux NFT ou aux jetons non fongibles.

Les NFT sont beaucoup dans l’actualité ces derniers temps, et alors que certains d’entre nous ont juste des visions blasées du blanchiment d’argent lorsque le sujet est abordé, d’autres aiment l’artiste Julia Morrison saisissez le jour et prétendez essayer d’orienter la technologie vers quelque chose de plus noble et axé sur la cause et d’explorer sa fonction en tant qu’outil d’authentification, et pas seulement un moyen rapide de séparer un imbécile de son argent (cela vient plus tard).

Le Daily Beast rapporte:

L’artiste et écrivain basée à Brooklyn Julia Morrison est à l’origine du projet et vendra deux pièces de NFT sur Foundation, accompagnées d’une lightbox physique des échanges. Intitulées «Armie DM TMI NFT: Dibs sur les côtes» et «Armie DM TMI NFT: Caligula Triptych», les deux conversations ont eu lieu l’année dernière, des mois avant la chute de Hammer. Tout comme tout le monde, Morrison a déclaré au Daily Beast qu’elle était «accro» aux nouvelles sur Hammer, lisant constamment les articles et les commentaires. Malgré des centaines de captures d’écran publiées par House of Effie, qui s’est manifestée le mois dernier pour accuser Hammer de l’avoir violée violemment, et ses anciennes petites amies Paige Lorenze et Courtney Vucekovich partageant publiquement leurs histoires de traumatisme, les femmes ont été à plusieurs reprises mises en doute et invitées à prouver leurs expériences. étaient vrais.

Julia a expliqué qu’elle en avait assez des gens qui ne croient pas aux femmes et que cela déclenchait la lecture de commentaires en ligne affirmant que les femmes qui s’étaient manifestées l’inventaient. «Quand j’ai vu la conférence de presse de la fille de House of Effie, j’ai pleuré.

«J’ai commencé à chercher ce qu’était un NFT et une fois que j’ai appris que c’était un moyen d’authentifier quelque chose, j’ai dit que je voulais créer des illustrations à partir de mes messages texte avec Armie Hammer», a expliqué Morrison. «Le NFT est le nouveau notaire. Ce que j’ai fait, c’est que quiconque remet en question l’authenticité de ces échanges, j’ai maintenant créé des caissons lumineux avec eux, et je les ai frappés comme des NFT pour dire que ces choses sont authentiques et réelles. C’est comme un échec et mat. Hammer avait contacté Morrison pour la première fois en 2017, notant qu’il était un grand fan de sa série de photos «For Arabella» et voulait savoir s’il y avait un endroit à Los Angeles où il pourrait les voir. Mais elle n’a vu son message qu’en mars 2020, lorsqu’un ami a souligné qu’il la suivait, ce qui l’a amenée à engager une conversation.

Sortez les bavoirs et la sauce barbecue si vous ne l’avez pas déjà fait. Voici la conversation entre Julia et Armie:

merci au légendaire Anthony Haden-Guest pour son intérêt pour mes dernières créations @HadenGuest @whitehotmag #nft #nftart #metoo https://t.co/D0kg2aYbe0 – Julia Morrison (@jellymorrison) 20 avril 2021

Cela a eu lieu avant que toute la baise cannibale de la chute de la maison d’Armie ne fasse la une, et les deux ne s’étaient jamais rencontrés en personne avant de partager cet échange provocateur. Un utilisateur de Twitter soulève les préoccupations suivantes:

Je suis dérangé que cette artiste classe un DM privé entre elle et une célébrité qu’elle n’a jamais rencontrée comme #metoo c’est tellement faux https://t.co/IMckJ0WJyn – Alachia (@alachia) 21 avril 2021

La bête quotidienne à nouveau:

«Il n’y a pas un seul mot qui a été échangé qui a été supprimé», a-t-elle ajouté. «Ce sont de véritables échanges authentiques et en créant des œuvres d’art à partir d’eux et en utilisant le processus NFT, je les mets pour toujours et à jamais dans la blockchain pour les cimenter comme un signe de l’époque dans laquelle nous vivons.

La question de savoir si Julia détourne à tort #metoo pour son propre gain monétaire personnel et la visibilité de sa carrière est à débattre (et elle déclare qu’une partie des bénéfices ira à une cause caritative), mais son entrée dans le monde des NFT avec cette conversation -en tant que preuve et le soutien des femmes qui ont fait les allégations de viol et d’abus sont intrigants, et il reste à voir où cela peut mener et qui d’autre pourrait orienter les NFT dans d’autres directions inattendues qui pourraient être un peu moins intéressantes. -roll que l’entrée symbolique de Paris Hilton dans ce royaume.

En attendant, vous savez juste qu’Armie et son regard aux yeux morts passent probablement leur week-end à essayer de trouver comment transformer sa précieuse copie VHS de Caligula en NFT.

