Les docu-séries Apple suivront Makur Maker, star du basket-ball Howard U. .

Une docu-série sur la vie de la star du basket Makur Maker est sur le chemin.

Il a récemment été annoncé que Big Man on Campus avait été commandé par Apple TV + et suivra Maker alors qu’il naviguera dans sa première année d’université pendant la pandémie et le mouvement Black Lives Matter.

Dans un communiqué de presse d’Apple TV +, l’objectif de l’émission est décrit:

Big Man on Campus est l’histoire d’un moment historique en Amérique racontée à travers le prisme d’un jeune athlète avec le pouvoir de créer le changement. En 2020, une année marquée par des troubles sociaux, une sensation de basket-ball, un espoir de la NBA et une meilleure recrue de la NCAA, Makur Maker, a pris la décision révolutionnaire de jouer au basket-ball universitaire pour l’Université Howard en soutien aux collèges et universités historiquement noirs plutôt que de rejoindre l’un des nombreux meilleurs -des programmes de niveau supérieur lui offrant une course complète.

«Équilibrant les pressions extraordinaires à la fois sur et en dehors du terrain, et avec les yeux de la nation concentrés sur chacun de ses mouvements, le voyage de Maker – de la fuite du Soudan du Sud déchiré par la guerre dans son enfance au mouvement qu’il a déclenché aujourd’hui – a mis un visage. sur les complexités socio-politiques de l’Amérique pendant cette période sans précédent.

Maker, 20 ans, du Soudan du Sud en passant par l’Australie, se situe à 6’11 et a déclaré qu’il avait choisi Howard l’université historiquement noire parce qu’il voulait changer la culture.

Marque Makur

Image: réalisateur / producteur Seth Gordon

«Je n’ai jamais pensé que cette nouvelle, que j’ai tweetée vendredi dernier, serait si choquante. J’ai été surpris que la nouvelle frappe si fort. Je n’ai reçu que de l’amour de partout, et j’ai l’impression que le monde entier est derrière ma décision et que le soutien a été formidable, a-t-il écrit dans une chronique en juillet dernier pour The Undefeated.

Il ajoute que son entraîneur de l’époque lui avait suggéré de penser à Howard. Il a déclaré que l’apprentissage des célèbres anciens élèves de la HBCU avait également motivé sa décision. Ses deux acteurs préférés, Anthony Anderson et Chadwick Boseman, tous deux sont allés à Howard. (Boseman a obtenu son diplôme, Anderson dit qu’il fait encore des progrès pour terminer son diplôme.)

«La raison de ma décision? J’ose être différent et je me considère toujours comme un leader », a écrit Maker. «Je veux changer la culture et le climat actuels qui ont empêché les athlètes cinq étoiles comme moi de considérer les HBCU comme un choix viable.

Je ne sais pas pourquoi cela fait plus de 40 ans que même pas un joueur de basket cinq étoiles aux États-Unis n’a décidé de jouer au basket-ball dans un HBCU. Mais je sais que dans ce mouvement Black Lives Matter qui a habilité et rassemblé de nombreuses personnes différentes à travers le pays et dans le monde, il ne faudra pas encore 40 ans avant que cela ne se reproduise.

Malheureusement, les rêves de cerceau Howard de Maker ne se sont pas déroulés comme prévu, il sera donc intéressant de voir comment le documentaire le couvre.

Le projet sera produit par Seth Gordon, le réalisateur connu pour Undefeated, un documentaire sur l’équipe de football des Manassas Tigers à Memphis, Tennessee, qui a remporté un Oscar du meilleur documentaire en 2012.

La pièce A, Boardwalk Pictures et Sony Pictures Television produiront la série.

L’athlète a également partagé son enthousiasme pour le projet sur les réseaux sociaux.

Il a tweeté: «J’ai hâte que le monde le voie! #MakerMob. »

