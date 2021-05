Les docu-séries sur la santé mentale d’Apple TV + d’Oprah et du prince Harry seront présentées en première

Après avoir été annoncé en mars 2019 dans le cadre de l’annonce originale d’Apple TV +, Apple TV + a officiellement dévoilé aujourd’hui “ The Me You Can’t See ”, qui sortira le 21 mai.

La série documentaire mettra en vedette des stars et des athlètes discuter de leurs combats avec la santé mentale, ainsi que des entretiens avec des experts en psychologie.

L’émission comprendra des interviews de Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan et plus encore.

