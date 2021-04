Une série documentaire basée sur le New York Times Magazine et l’écrivain Nikole Hannah-Jones (ci-dessus) The 1619 Project arrive à Hulu.

Le travail percutant et stimulant du journalisme a été imprimé dans le NYT en août 2019, à l’occasion du 400e anniversaire des premiers Africains réduits en esclavage dans les colonies anglaises qui sont devenues les États-Unis.Il a relié l’esclavage dans l’histoire des États-Unis au racisme systémique en Amérique aujourd’hui, et a détaillé comment l’héritage de l’esclavage a façonné certaines parties de la société, notamment la musique, le droit, l’éducation et les arts.

«Le projet 1619 est un recadrage essentiel de l’histoire américaine. Nos idéaux et nos réalisations les plus chers ne peuvent être compris sans reconnaître à la fois le racisme systémique et les contributions des Noirs américains. Et il ne s’agit pas seulement du passé – les Noirs se battent toujours à la fois contre l’héritage de ce racisme et son incarnation actuelle », a déclaré Roger Ross Williams (ci-dessous), qui dirigera le premier épisode et produira la série sous son One Story. Up banner de production, dans un communiqué. (Son partenaire producteur et co-producteur exécutif est iGeoff Martz en collaboration avec Lionsgate Television, le New York Times et Harpo Films d’Oprah Winfrey.)

«Je ne pouvais pas demander à un conteur plus doué et engagé à confier le projet 1619 qu’à Roger Ross Williams», a ajouté Hannah-Jones. «J’admire depuis longtemps l’impact et l’authenticité de sa réalisation, et le fait que nous travaillons avec Disney et Hulu correspond à notre vision de partenariat avec les plus grands conteurs noirs du monde pour porter ce projet à un public mondial.»

La journaliste Shoshana Guy, lauréate du prix Peabody, fera office de showrunner. Kathleen Lingo, directrice éditoriale pour le cinéma et la télévision au New York Times, sera la productrice exécutive du Times.

Winfrey, Lionsgate et le New York Times ont annoncé pour la première fois leur partenariat pour développer le projet 1619 en un portefeuille de films, d’émissions de télévision et d’autres contenus en juillet 2020.