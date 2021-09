Les documentaires concurrents de Britney Spears arrivent sur Hulu et Netflix

Crédit photo : Netflix

Un autre doc de Britney Spears est arrivé sur Hulu, avec un autre venant de Netflix. Les deux documentaires de Britney Spears détaillent l’arrangement controversé de la tutelle.

Le documentaire du New York Times, FX et Hulu, Controlling Britney Spears, fait suite à l’original. Le cadrage de Britney Spears a attiré l’attention nationale sur les 13 ans de tutelle de la chanteuse pop. Alors qu’elle s’est publiquement prononcée contre « croire » tout ce que vous voyez, Spears a fait une pétition pour mettre fin à la tutelle. Le documentaire de suivi explore de nouvelles allégations d’initiés connaissant la vie quotidienne de l’ancienne pop star vivant sous la tutelle.

“Lorsque Britney a parlé publiquement de sa tutelle en détail pour la première fois lors d’une audience au tribunal en juin, elle a dit qu’une des raisons pour lesquelles elle n’avait pas parlé plus tôt était qu’elle ne pensait pas que les gens la croiraient, a déclaré la réalisatrice Samantha Stark. “Elle a dit qu’elle se sentait maltraitée sous la tutelle et a demandé si le juge pensait qu’elle mentait.”

“Le discours de Britney a motivé les personnes dans ce film à nous chercher pour partager leurs histoires – au péril de leur vie – parce qu’elles se sentaient obligées de soutenir ce que Britney disait avec des preuves qu’elles avaient ou des moments dont elles ont été témoins.”

Le documentaire du New York Times Britney Spears a été publié quelques jours seulement avant le lancement de Britney vs Spears par Netflix.

Ce documentaire fera ses débuts le 28 septembre sur Netflix, un jour avant une audience prévue pour Spears. Le documentaire se penchera sur la bataille de Britney avec son père, qui, selon elle, a abusé de son pouvoir en tant que conservateur de sa personne et de sa succession. Cet été, elle a demandé à un juge de porter plainte contre son père.

Le documentaire Britney vs Spears est réalisé par Erin Lee Carr et est en préparation depuis plus d’un an. Il se concentre sur l’arrangement juridique très controversé et son impact sur la vie quotidienne de Britney. Il se penche également sur les implications de la corruption entourant les lois sur la tutelle dans leur ensemble. “Il y avait des incitations financières pour Jamie, pour les avocats”, peut-on entendre une voix off dans la bande-annonce. “Britney a fait gagner beaucoup d’argent aux autres.”

Britney Spears a finalement obtenu la possibilité d’engager sa propre représentation juridique cet été. Son avocat commis d’office, Samuel D. Ingham, a travaillé avec elle depuis qu’elle a été placée sous tutelle – mais a démissionné peu de temps après. Rosengart a été embauchée comme son avocat, et depuis son arrivée, il a présenté plusieurs requêtes pour faire rejeter l’arrangement de tutelle.