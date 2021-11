Les documentaires DMX et Juice WRLD se dirigent vers HBO Max

Deux documentaires célébrant la vie de DMX et Juice WRLD arrivent sur HBO.

DMX: Don’t Try to Understanding se penche sur la vie du défunt rappeur alors qu’il tente de reconstruire sa carrière et de se connecter avec sa famille et ses amis après sa sortie de prison. DMX parle de ses luttes contre la toxicomanie, de son éducation abusive, de sa foi profonde et de son dévouement envers ses fans et ses enfants. Le documentaire HBO DMX sera diffusé le 25 novembre.

Le documentaire Juice WRLD HBO sera présenté en première le 16 décembre. Juice WRLD: Into the Abyss propose un examen intime et éclairant de la courte vie de la star montante du hip-hop, décédée d’une overdose accidentelle en décembre 2019. Le documentaire présente du jamais-avant -des séquences vidéo et de la musique inédite et des interviews de personnalités de l’industrie musicale.

Les deux documentaires font partie de la nouvelle série Music Box de HBO. Il a été créé par le fondateur et PDG de The Ringer, Bill Simmons. La série documentaire présente également des films sur Robert Stigwood, Kenny G et Alanis Morissette. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls documentaires qui présentent les stars du rap.

DMX a sorti son documentaire Undisputed en 2012 avec son album du même nom. Il est également apparu dans les docuseries de BET The Ruff Ryders Chronicles diffusées en 2020. En dehors de cela, un autre documentaire de Juice WRLD intitulé Fighting Demons est en préparation. Une bande-annonce de ces docuseries a été diffusée à Rolling Loud New York la semaine dernière.

Le dévouement de HBO Max aux documentaires musicaux est intéressant. La série a débuté en juillet avec Woodstock 99 : Peace, Love, and Rage. Ce film de 110 minutes a montré comment le renouveau de Woodstock est devenu l’un des festivals de musique live les plus notoires de l’histoire récente.

Le prochain volet de cette série est Jagged, centré sur la vie d’Alanis Morissette et le premier album de 1995 de son album, Jagged Little Pill. Ce documentaire sortira sur HBO et HBO Max le 18 novembre.