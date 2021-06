Les documents d’audit de la Géorgie révèlent des échecs électoraux importants dans le plus grand comté de l’État .

Les documents que le plus grand comté de Géorgie a soumis aux représentants de l’État dans le cadre d’un audit post-électoral mettent en évidence d’importantes irrégularités dans la région d’Atlanta lors du vote de novembre dernier, allant de décomptes identiques répétés plusieurs fois à de grands lots de bulletins de vote par correspondance registres officiels de la numérisation des bulletins de vote.

Les problèmes dans le comté à prédominance démocrate de Fulton ont potentiellement un impact sur des milliers de bulletins de vote dans une course présidentielle que Joe Biden a été certifié comme gagnant dans tout l’État par moins de 12 000 voix.

Les notes de service examinées par Just the News comprennent les feuilles de pointage manuscrites pour tous les bulletins de vote par correspondance comptés par le comté ainsi qu’un rapport privé d’un entrepreneur engagé par le secrétaire d’État Brad Raffensperger pour surveiller le processus électoral de la région d’Atlanta. Le rapport, qui a fait la chronique de sept jours de problèmes, a enregistré un comportement troublant comme le retrait mystérieux d’une valise de données électorales sensibles appelées blocs de sondage, utilisée pour authentifier les électeurs.

« Apprenez que Rick reprogrammant plus tôt les bureaux de vote mettait en place un nouveau quartier pour SC11 parce que quelqu’un a pris la mauvaise valise mais n’en a pris qu’une », a écrit l’entrepreneur Seven Hills Strategy tard le 2 novembre, la veille du jour des élections. « Semble être un mystère qui était cette personne -> Devrait avoir des documents sur la chaîne de possession !! Cela signifie qu’un étranger vient de sortir avec du matériel électoral sensible ? »

L’entrepreneur a également observé que du matériel électoral sensible était laissé sur un quai dans un entrepôt sans surveillance. “Plusieurs cas (y compris SC11) ont été simplement laissés de côté sur le quai de chargement à l’extérieur de l’entrepôt”, a-t-il écrit. « Heureusement, les sceaux étaient intacts. »

Les révélations surviennent alors qu’un juge de l’État a pris la mesure extraordinaire d’ordonner que les bulletins de vote par correspondance dans le comté ne soient pas scellés afin qu’un audit privé dirigé par l’avocat Bob Cheeley puisse examiner les documents réels et résoudre les divergences. Cheeley a déclaré mercredi à Just the News que les preuves qu’il avait vues jusqu’à présent indiquaient une “faute professionnelle de tabulation des élections”.

Les experts privés et les responsables électoraux des États diffèrent sur le point de savoir si les preuves montrent un schéma de fraude potentielle ou simplement une incompétence flagrante dans le comté qui englobe Atlanta.

Mais ils sont pour la plupart unis pour la première fois que les principaux superviseurs des élections du comté de Fulton devraient être démis de leurs fonctions. Certains responsables discutent même d’une intervention dramatique comme mettre le système électoral du comté sous tutelle afin qu’il puisse être géré par des fonctionnaires de l’État, et non locaux.

“J’ai continué à demander que le directeur des élections soit démis de ses fonctions, et la direction du comté de Fulton a continué à ne pas agir”, a déclaré Raffensperger à Just the News mercredi.

Le secrétaire a déclaré qu’il s’en tenait à l’évaluation de son observateur privé selon laquelle la fraude n’avait pas eu lieu à une échelle dans le comté de Fulton pour avoir un impact sur le résultat des élections, mais il a ajouté que les échecs de la gestion électorale du comté justifient néanmoins une réparation dramatique.

“Ce n’est un secret pour personne que Fulton a des problèmes dans son service électoral depuis des décennies, c’est pourquoi j’ai insisté pour qu’un moniteur d’État soit présent pour être les yeux et les oreilles sur le terrain”, a-t-il déclaré. «Il n’a vu aucune preuve de fraude malgré un accès complet, mais il a constaté une mauvaise gestion, une mauvaise communication, un manque de préparation et un manque de soin. Les électeurs géorgiens méritent mieux.

Les responsables électoraux du comté de Fulton n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Just the News a examiné les documents que le bureau de Raffensperger a collectés dans le comté de Fulton lors d’un audit de limitation des risques mené en novembre dernier. Parmi les problèmes exposés par ces mémos :

Plus de 100 lots de bulletins de vote par correspondance – chacun contenant environ 100 bulletins ou plus – ont reçu des numéros de suivi avant d’être envoyés à l’une des cinq machines de dépouillement des votes par correspondance dans le comté de Fulton, mais ne sont pas par la suite enregistrés dans les journaux manuscrits indiquant quels lots ont été numérisés. et comptés, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que des bulletins de vote pourraient être manquants. Plus de deux douzaines de lots de bulletins de vote par correspondance ont été identifiés comme ayant été scannés deux fois sur les feuilles de pointage. Cinq lots séquentiels de votes par correspondance sont apparus chacun avec exactement le même nombre de votes de 392 pour Biden, 96 pour le président Donald Trump et 3 pour le libertaire Jo Jorgensen, un décompte que les responsables de l’État ont admis être une impossibilité statistique. De nombreuses feuilles de contrôle des lots de bulletins de vote par correspondance comptés lors de l’audit de l’État ne cochaient pas de case indiquant que le bulletin provenait d’un conteneur sécurisé, ce qui soulève la possibilité que les bulletins de vote n’aient pas été stockés de manière sécurisée ou que plusieurs lots de bulletins de vote aient été scellés dans un seul conteneur.

Un responsable travaillant pour Raffensperger, qui a examiné les documents signalés par Just the News, a déclaré qu’ils constituaient une preuve évidente d’un échec humain important dans l’administration électorale du comté de Fulton. Le responsable a déclaré, par exemple, que les lots de bulletins de vote identiques avaient probablement entraîné le décompte d’environ 1 000 votes supplémentaires.

Le responsable a également déclaré que certaines des lacunes dans les bulletins de vote par correspondance pourraient s’expliquer par des erreurs dans lesquelles les responsables du comté ont mélangé les bulletins de vote par correspondance comptés par une machine pour une autre. Mais il a reconnu que d’autres lacunes dans les lots de scrutin défient toute explication immédiate et nécessiteraient une enquête approfondie pour déterminer si quelque chose de plus néfaste que l’incompétence était à l’œuvre.

Un deuxième responsable de l’État a déclaré que la nature de mauvaise qualité des documents du comté de Fulton laissait ouverte la possibilité d’une fraude ou d’une autre inconduite. “Un audit ne vaut que par les données saisies, et dans ce cas, les dossiers du comté de Fulton sont si problématiques que je ne suis pas sûr qu’une personne raisonnable puisse leur faire confiance”, a déclaré le responsable. “Lorsque vous ajoutez les rapports de bulletins de vote apparaissant comme par magie sous les tables ou déplacés hors du centre de dépouillement, il y a des questions légitimes en suspens.”

Les conclusions de l’examen Just the News reflètent étroitement celles de l’audit privé mené par l’équipe de Cheeley sous la supervision du juge.

Un expert privé en fraude engagé par Cheeley, le juricomptable David Sawyer, a spécifiquement signalé des dizaines de lots de bulletins de vote par correspondance qui semblaient manquants dans les documents et plus de deux douzaines de lots de bulletins de vote par correspondance qui semblent avoir été comptés deux ou trois fois dans le comté de Fulton. .

Sawyer a déclaré que le fait que les numéros de lot de bulletins de vote ne figurent pas dans les documents d’audit du comté de Fulton « contredit les concepts d’exhaustivité, d’existence et d’exactitude » de l’audit de novembre et « aurait dû être évident pour quiconque effectue un rapprochement, sans parler d’un Audit.”

“Ceux-ci doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie, et ils indiquent la possibilité qu’il y ait des lots manquants qui n’auraient peut-être pas été comptés”, a déclaré Sawyer.

Les avocats du comté qui ont contre-interrogé Sawyer ont offert peu d’explications ou de recul avant que le juge n’ordonne officiellement que tous les bulletins de vote par correspondance soient descellés afin que l’équipe de Cheeley puisse enquêter plus en profondeur. Ce processus est en cours.

Cheeley a déclaré à Just the News mercredi soir que son audit en cours a maintenant signalé plusieurs milliers de bulletins de vote par correspondance qui n’ont pas été correctement comptabilisés ou qui souffrent d’autres problèmes graves.

“L’incapacité du comté de Fulton à comptabiliser autant de lots signalés lors d’un audit de recomptage manuel de novembre équivaut à une faute professionnelle de tabulation électorale”, a-t-il déclaré. « Quiconque sait compter doit savoir que c’est inacceptable. Cette preuve produite devant le tribunal le 21 mai a justifié la vérification que le juge Amero a ordonnée des bulletins de vote et des enveloppes des absents. »