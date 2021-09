Les documents déposés auprès de la SEC montrent que Morgan Stanley a doublé sa position en Bitcoin (BTC)

in

Après son hostilité antérieure envers Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques, Morgan Stanley, une banque d’investissement de premier plan, a augmenté son exposition aux principaux actifs numériques par ses récents dépôts auprès de la Securities and and Exchange Commission (SEC) le 27 septembre.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund achète plus d’actions GBTC

Selon le dossier, la banque multinationale a acheté plus d’actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), doublant ses avoirs de plus de 105% depuis son précédent achat en avril.

Le dossier a révélé que Morgan Stanley Europe Opportunity Fund, l’un des fonds de la société réputée pour ses investissements dans des sociétés émergentes en Europe, détient désormais plus de 58 000 actions de GBTC au 31 juillet.

Notamment, le prix de GBTC s’échangeait alors contre 34,28 $. Cela signifie que la banque a dépensé environ 2 millions de dollars pour son nouvel achat d’exposition Bitcoin.

Morgan Stanley avait précédemment acheté 28 298 actions de GBTC lors de sa première exposition à l’industrie. Ensuite, la valeur des actions s’élevait à 1,3 milliard de dollars.

Vous vous souviendrez que la banque avait révélé son intention d’ajouter une exposition Bitcoin à 12 de ses fonds d’investissement via des contrats à terme en niveaux de gris et réglés en espèces. L’un de ces fonds est l’Europe Opportunity Fund qui cherche à investir dans des sociétés européennes « établies et émergentes » qui pourraient être qualifiées de « sous-évaluées ». De cette façon, le fonds cherche à maximiser ses profits en investissant dans ces entreprises.

Un autre fonds bancaire, Insight Fund, selon un rapport précédent de Cryptoslate, détient 928 051 actions de GBTC, ce qui signifie qu’il a une exposition à pas moins de 870 unités de BTC qui valent 36,1 millions de dollars d’actions de GBTC.

En plus d’investir dans GBTC, la banque a également cherché à étendre ses travaux dans l’espace cryptographique, ce qui l’a amenée à diriger un tour d’investissement de 48 millions de dollars dans Securitize, une entreprise de tokenisation de blockchain qui bénéficie du soutien de Coinbase.

