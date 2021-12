Les documents déposés par l’IRS montrent que le bénéficiaire de Zuck Bucks a payé des millions pour manipuler les élections de 2020

Les documents de divulgation de l’Internal Revenue Service du Center for Tech and Civic Life, une organisation électorale de gauche, confirment que l’organisation à but non lucratif a utilisé des millions de dollars de Mark Zuckerberg de Facebook pour manipuler les élections de 2020 en faveur du président Joe Biden.

Selon un rapport du Capital Research Center, CTCL a utilisé des dizaines de millions de fonds provenant des fondations communautaires de Zuckerberg, d’autres «empires de l’argent noir» de gauche et même des dollars fédéraux destinés à l’équipement de protection individuelle, pour inciter financièrement les secrétaires d’État à adopter des élections bâclées. pratiques telles que le scrutin postal de masse et les boîtes de dépôt non surveillées au nom de la protection des électeurs contre le COVID-19.

CTCL affirme que la modification complète des pratiques électorales sûres dans les villes des États-Unis a abouti à « l’élection la plus sûre de l’histoire des États-Unis », mais des rapports provenant de plusieurs sources, dont Mollie Hemingway de The Federalist, qui a écrit « Rigged : How the Media, Big Tech , et les démocrates ont saisi nos élections », suggère le contraire.

Ces changements électoraux drastiques et de dernière minute poussés par CTCL n’ont pas rendu les élections plus sûres. Au lieu de cela, leur influence privatisée a eu un effet pré-planifié et massif sur certains États swing et comtés du pays. Comme indiqué dans le rapport, malgré l’insistance de certains sur le fait que la CTCL «non partisane» a accordé plus de subventions aux régions dominées par l’ancien président Donald Trump, les comtés que Biden a remportés dans des États comme la Pennsylvanie et l’Arizona ont engrangé beaucoup plus d’argent CTCL.

« CTCL est un produit de la gauche professionnelle fondée par trois vétérans de la campagne démocrate », indique le rapport du CRC. « Fin 2020, ces agents ont conçu une stratégie pour renverser le président Trump en augmentant la participation des démocrates en Pennsylvanie, en Arizona et dans d’autres États du champ de bataille. »

Le même processus s’est produit dans le Wisconsin, où un greffier des élections locales a déclaré que CTCL avait utilisé son influence pour pousser « cinq grandes villes de base démocrates » dans des « réformes électorales » qui sacrifiaient l’intégrité des élections.

«Alors que nous nous rapprochions des élections de novembre, nous avons découvert que ce groupe extérieur était entré et essayait essentiellement de refaire nos formulaires et documents que nous utilisons dans tout l’État. Et ces personnes venaient de l’extérieur de l’État et n’avaient rien à faire de cela », a-t-elle déclaré au CRC.

