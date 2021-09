Les documents FCC de Microsoft Surface Duo 2 révèlent la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 6 et de la NFC

TL;DR

Les documents Microsoft Surface Duo 2 FCC ont maintenant été déposés et ils en révèlent un peu plus sur le prochain smartphone Android. Les documents montrent que le téléphone prendra effectivement en charge les réseaux 5G, ainsi que NFC, Wi-Fi 6, etc. Le téléphone devrait être officiellement révélé lors d’un événement virtuel Microsoft le 22 septembre.

Les dossiers de la Surface Duo 2 FCC confirment quelques autres caractéristiques matérielles du smartphone à double écran. Il prendra en charge les réseaux 5G et les opérateurs 4G, ainsi que la norme Wi-Fi 6 plus rapide. Cela montre également que le téléphone inclura la prise en charge sans fil NFC, qui manquait cruellement sur le Surface Duo d’origine.

Une chose curieuse est que les papiers Surface Duo 2 FCC prennent en charge le « transfert d’alimentation sans fil ». Bien que cela semble suggérer que le Surface Duo 2 prendra en charge le chargement sans fil, Windows Central souligne que les conceptions divulguées semblent trop petites pour prendre en charge le matériel Qi connu. Il est possible que les propriétaires utilisent le téléphone pour charger un accessoire, tel qu’un stylet Surface Pen alimenté.

Les fuites précédentes du Surface Duo 2 suggèrent que la conception du téléphone ne changera pas beaucoup par rapport à l’original. Cependant, il semble que le téléphone aura cette fois trois caméras arrière. Windows Central a précédemment signalé, via des sources anonymes, que le téléphone aurait deux écrans de 5,8 pouces avec des bords arrondis, ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go et 256 Go d’options de stockage. Le tout sera alimenté par une batterie de 4 400 mAh.

Espérons que l’événement matériel de Microsoft mercredi retirera enfin les couvertures du Surface Duo 2, ainsi que d’autres tablettes et ordinateurs portables Windows de marque Surface.