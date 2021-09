Les documents font la lumière sur le différend entre Blue Origin et SpaceX

Une conception d’artiste montre la fusée Starship de SpaceX sur la lune. (Illustration SpaceX)

Des versions expurgées de documents relatifs au procès fédéral de Blue Origin contre le gouvernement fédéral et SpaceX exposent plus de détails sur le différend concernant un contrat d’atterrisseur lunaire de la NASA de plusieurs milliards de dollars, mais les détails qui sont omis sont sans doute tout aussi intrigants.

Aujourd’hui, la Cour d’appel fédérale des États-Unis a publié le texte de 59 pages de la plainte du consortium industriel dirigé par Blue Origin, qui a été déposée en août. Le tribunal a également partagé des réponses expurgées de SpaceX.

Les documents se concentrent sur la décision d’avril de la NASA d’attribuer à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour développer sa super-fusée Starship en tant que système d’atterrissage pour le premier voyage en équipage du programme Artemis sur la surface lunaire, prévu dès 2024.

À l’époque, la NASA avait déclaré que la proposition de SpaceX était techniquement supérieure aux concepts proposés par Blue Origin et ses partenaires – Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper – et par un autre concurrent, Dynetics. SpaceX avait l’offre la plus basse, l’équipe de Blue Origin proposant 5,9 milliards de dollars pour son système d’atterrissage. La proposition de Draper était encore plus chère.

L’espoir initial était que la NASA puisse décerner plusieurs prix, dans l’intérêt de promouvoir la concurrence et d’avoir un plan B. Mais les responsables de l’agence spatiale ont déclaré que le Congrès n’avait affecté que suffisamment d’argent pour décerner un seul prix.

Dans une protestation déposée auprès du Government Accountability Office, Blue Origin s’est plaint que la NASA n’avait pas évalué correctement les propositions et que SpaceX avait eu la possibilité de restructurer son offre pour l’adapter au budget de la NASA. Le GAO s’est largement rangé du côté de la NASA et de SpaceX dans une décision qui a maintenu l’attribution du contrat, mais Blue Origin a ensuite porté le différend devant un tribunal fédéral.

Le procès de Blue Origin porte sur les points de discussion susmentionnés, mais il se concentre principalement sur les dérogations émises par la NASA concernant les «engins spatiaux de soutien» qui sont apparemment utilisés en relation avec le système d’atterrissage de SpaceX. Les détails sur ceux qui soutiennent les engins spatiaux ont été occultés par le tribunal.

Le procès fait valoir que l’émission des dérogations pour les examens de préparation au vol individuels et «d’autres exigences d’examen» pour le vaisseau spatial de soutien a donné à SpaceX un avantage injuste dans la compétition. “Blue Origin et Dynetics n’ont pas eu une telle chance de rivaliser avec les exigences de dérogation que l’Agence a accordées à SpaceX”, dit-il. « S’il avait eu une telle opportunité, Blue Origin aurait pu proposer un prix nettement inférieur… »

Alors, quel est le vaisseau spatial de soutien? Les références au vaisseau spatial d’alunissage de SpaceX et à une version pétrolier du même vaisseau spatial qui serait utilisé pour le ravitaillement en vol n’ont pas été expurgées – elles ne sont donc probablement pas en cause. Le document rédigé ne fait aucune mention du booster Super Heavy de SpaceX, mais deviner si c’est le point d’achoppement serait de la pure spéculation.

Blue Origin demande au tribunal de rendre une ordonnance qui suspendrait les travaux de SpaceX sur le contrat d’atterrisseur lunaire et donnerait aux concurrents une chance égale de discuter de leurs propositions avec la NASA. Si la commande est émise comme proposé par Blue Origin, les concurrents enverraient des « révisions finales de la proposition » à la NASA, et les responsables de l’agence spatiale prendraient une nouvelle décision d’attribution.

Dans l’une de ses réponses à la plainte, SpaceX affirme que Blue Origin s’appuie sur une « interprétation erronée » de la sollicitation de la NASA – une interprétation qui a été « malheureusement adoptée par le GAO » dans sa décision.

SpaceX indique également que la version non expurgée de la plainte de Blue Origin devrait rester scellée car elle divulguerait les informations exclusives et confidentielles de SpaceX. Le juge dans l’affaire, Richard Hertling, était d’accord avec SpaceX sur la question de la rédaction.

Le tribunal devrait entendre les plaidoiries en octobre, en vue de rendre une décision d’ici début novembre. Entre-temps, la NASA a accordé un total de 146 millions de dollars de prix fixes à Blue Origin, SpaceX, Dynetics, Lockheed Martin et Northrop Grumman dans le cadre d’un programme de suivi visant à renforcer les capacités d’atterrissage lunaire de l’agence spatiale.