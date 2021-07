Les documents révèlent le projet d’Amazon d’utiliser le radar pour le « suivi du sommeil » et le contrôle des appareils sans contact

in

Un point d’écho Amazon. (Photo Amazon)

Amazon prévoit d’utiliser un radar pour aider les gens à surveiller leur sommeil et à contrôler leurs appareils à l’aide de gestes, révèle un dossier de la Federal Communications Commission.

Vendredi, la FCC a accordé au géant de la technologie de Seattle une demande de dérogation pour déployer la technologie, sur la base en partie d’un précédent établi par son approbation en 2018 de la demande de Google d’une dérogation similaire pour sa technologie de radar portable Soli.

Amazon a déclaré dans son dossier du 22 juin que les capteurs radar capturaient le mouvement dans un espace tridimensionnel, permettant aux utilisateurs de “s’engager avec un appareil et de contrôler ses fonctionnalités par le biais de gestes et de mouvements simples”.

Le radar «surveillerait également le sommeil avec un degré de résolution et de précision de localisation plus élevé que ce qui serait autrement réalisable», selon le dossier.

“Ce faisant, ces appareils permettraient aux utilisateurs d’estimer la qualité du sommeil en fonction des schémas de mouvement”, a déclaré Amazon dans le dossier. “L’utilisation de capteurs radar dans le suivi du sommeil pourrait améliorer la sensibilisation et la gestion de l’hygiène du sommeil, ce qui pourrait à son tour produire des avantages importants pour la santé de nombreux Américains.”

Bloomberg News a d'abord rendu compte de l'approbation de la FCC.

Business Insider a signalé précédemment qu’Amazon développait un appareil Alexa pour suivre le sommeil et surveiller les symptômes de l’apnée du sommeil.

L’assistant virtuel Alexa d’Amazon et les appareils Echo ne sont pas mentionnés dans les dossiers de la FCC, mais il est clair qu’Amazon ne propose pas les fonctionnalités pour les smartphones. Le dossier indique que les appareils seront «non mobiles» et ne fonctionneront que lorsqu’ils sont connectés à une source d’alimentation.

Amazon propose actuellement un suivi du sommeil via sa bande Halo et son service d’abonnement connexe, dans le cadre de ses efforts continus en matière de santé et de bien-être.

Cela fait partie d’un mouvement plus large dans l’industrie de la technologie pour utiliser des appareils domestiques intelligents pour la santé et le bien-être. Par exemple, des chercheurs de l’Université de Washington ont développé une technologie qui utilise les ondes sonores d’un appareil Amazon Echo ou Google Home pour détecter les battements cardiaques irréguliers.