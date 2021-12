Les docuseries de Simeone seront diffusées le 26 janvier : « Soy lo que ves »

29/12/2021 à 13:56 CET

« Je suis ce que vous voyez, mon visage parle, mes yeux parlent et je n’ai pas peur », dit-il. Diego Siméone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, dans la ‘bande-annonce’ de la docuserie sur sa silhouette qui sortira le 26 janvier prochain dans ‘Prime Video’, qui « montre une saison unique » à ses côtés, la saison dernière, quand il était champion de Ligue , et « révèle le secret d’un succès qui a commencé à écrire l’histoire de son héritage. »

‘Siméone, Live match by match ‘est composé de six épisodes de 40 minutes, a été produit par ‘TBS’ et ‘Wakai Sports’ en collaboration avec ‘Atleti Studios’ « exclusivement pour Prime Video » et sa première aura lieu ce jour-là dans le monde entier, avec à l’exception de l’Inde, de la Chine et du Japon, selon la plateforme de télévision dans un communiqué publié mercredi.

Son père, ses enfants, ses footballeurs actuels -comme Luis Suárez, Koke Résurrection, Stefan Savic ou Antoine Griezmann-, vos joueurs dans le passé (Gabi Fernandez ou Fernando Torres), Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pep Guardiola, Gustavo Lopez ou Juan Sebastian Verón, selon la ‘bande-annonce’, ils livrent leurs témoignages sur Siméone, dont les images sont vues comme un footballeur, un entraîneur, un père -avec ses enfants- et un fils -avec son père-.