Les docuseries de Simone Biles montrent des moments dans les coulisses des Jeux olympiques

Simone Biles sanglote. S’adressant à une caméra depuis sa chambre d’hôtel aux Jeux olympiques de Tokyo, elle s’arrête pour reprendre son souffle alors qu’elle s’efforce de détailler quelque chose qu’elle dit ne même pas comprendre complètement.

Nous sommes le 27 juillet, jour de la finale par équipe de gymnastique féminine, dont elle s’est retirée avant de manquer la majeure partie de la compétition restante. Biles essaie d’expliquer le «blocage mental» qui crée une peur extraordinaire lorsqu’elle est sur le point de faire une compétence, la mettant encore plus en danger que ce qui est déjà garanti dans un sport défiant la gravité. Alors que sa voix se brise, vous pouvez entendre à quel point elle se sent effrayée et dévastée alors qu’elle lutte contre les « twisties » lors des Jeux retardés d’un an.

Ce moment déchirant pour la plus grande gymnaste du monde ouvre la finale en deux parties de Simone contre elle-même, un documentaire Facebook Watch en sept épisodes sur la vie de Biles dans l’année précédant les Jeux de Tokyo et tout ce qui s’est passé pendant eux.

« Je me perds dans mes compétences », explique-t-elle avec émotion.

«Je suis tellement préparée que je ne sais pas si je réfléchis trop», poursuit-elle. «Ça arrive au point où ça devient dangereux. C’est comme si ça pouvait arriver à n’importe quel autre moment. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive aux Jeux olympiques. En salle de sport, on appelle ça les « twists ». Ça devrait être un mot interdit parce que ça craint de les avoir, pour n’importe qui.

Biles s’effondre en pleurant, incapable de comprendre pourquoi quelque chose d’aussi préjudiciable lui arrive sur la plus grande scène avant une compétition qu’elle attend depuis cinq ans, depuis les Jeux olympiques de Rio 2016.

L'épisode 6 de Simone vs Herself (@vsonwatch) est maintenant en streaming sur @facebookwatch. J'espère qu'en vous montrant tout mon parcours, vous verrez la pression sur les athlètes et comment en fin de compte, nous ne sommes qu'humains. #SimoneVsHerself – Simone Biles (@Simone_Biles) 27 septembre 2021

«Je commence à avoir des blocages mentaux là où je ne veux pas aller pour l’habileté parce que j’ai peur de me blesser parce que je ne fais pas le bon flip. Et c’est comme, à ce stade, je ne sais pas quoi faire parce que c’est trop dangereux à faire. On ne peut pas changer les routines, donc je vais devoir voir. J’essaie de garder ça ensemble, mais genre, je ne sais pas. Je suis tellement confus.”

Cette scène d’ouverture est l’un des nombreux moments angoissants capturés dans les sixième et septième épisodes de Simone contre elle-même. Les cinq premiers épisodes ont transporté les téléspectateurs tout au long de son parcours d’entraînement menant aux Jeux olympiques, y compris les défis liés à la pandémie de COVID-19 et ses premières compétitions de retour.

Mais une grande partie des deux derniers ont été tournés pendant et après les Jeux olympiques et capturent un compte rendu presque quotidien de ce que Biles ressentait et de ce qu’elle vivait alors qu’elle était à l’écart des “twisties”.

Le réalisateur Gotham Chopra a déclaré à For The Win en juin que les docuseries seraient brutes et mettraient en évidence le côté humain du gymnaste GOAT, mais la finale de la série en deux parties montre le côté vulnérable de Biles et que peu de gens n’ont jamais vu. Et c’est difficile à regarder, même si le malaise des téléspectateurs est dérisoire par rapport à la bataille interne décrite par Biles.

Revenant aux semaines avant les Jeux, le sixième épisode se concentre en grande partie sur les essais olympiques américains, et les entraîneurs de Biles, Cécile et Laurent Landi, disent que la pression pour faire de l’équipe américaine est plus forte qu’aux Jeux réels en raison de la compétition de niveau élite. .

La première partie de la finale se termine avec Biles expliquant ses émotions après s’être qualifiée pour un deuxième Jeux olympiques avec une année supplémentaire d’entraînement. Mais cette année supplémentaire a eu des conséquences néfastes sur son corps, dit-elle, et parle systématiquement tout au long de l’épisode de la douleur physique qu’elle ressent.

«Je suis juste fier du chemin parcouru, peu importe ce qui se passe vraiment là-bas», déclare Biles. “Je l’ai quand même fait.”

Le septième et dernier épisode de Simone contre elle-même est un récit quasi quotidien de ce que Biles a ressenti et vécu aux Jeux Olympiques. Les téléspectateurs entendent et voient sa frustration lors de l’entraînement, sa confusion quant à la raison pour laquelle elle est en proie aux “twisties” en ce moment et l’appel téléphonique déchirant qu’elle a passé à sa mère pour lui dire qu’elle se retire de la compétition par équipe après son saut.

Biles, à un moment donné, dit qu’elle nie ce qui se passe, en partie parce qu’elle a généralement besoin d’environ deux semaines pour se remettre des « vrilles » et qu’elle pensait que ses Jeux olympiques étaient terminés.

« Les gens se disaient : ‘Oh, elle a eu une mauvaise passe, elle a démissionné’ », dit Biles en pensant aux Jeux. «Mais c’est comme, non, ce n’est pas ça. J’ai fait de la gymnastique sur des côtes cassées, mes deux gros orteils cassés – ou brisés, parce qu’ils ne sont pas seulement cassés ; ils sont brisés en morceaux – calculs rénaux, j’ai subi des abus sexuels, je suis revenu au sport. Il y a tellement d’obstacles que j’ai surmontés, et pour ainsi dire, j’ai juste eu une mauvaise passe et j’ai arrêté, comme si vous regardez tout cela, vous pouvez voir que je ne suis pas un lâcheur. Je suis un combattant.”

« J’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de courage. Je sais que beaucoup de gens le méprisent, mais j’ai donné à l’équipe les meilleures chances de remporter une médaille », poursuit Biles, tout en commençant à pleurer. «Et c’est comme, cinq ans et je – je me suis mis en premier pour une fois, et je ne pense pas qu’ils s’en rendent compte. C’est comme, comment travaillez-vous cinq ans pour aller à une compétition et ensuite dire à votre entraîneur que vous ne pouvez pas finir ? Cela n’arrive pas chaque année, et j’ai donc l’impression que c’était vraiment difficile pour moi de le transmettre aux gens.

Après avoir été confuse, elle dit que ses émotions sont devenues anxieuses et effrayées. Puis agacé et en colère. Mais finalement, elle dit qu’elle en est venue à accepter que cela était censé se produire, qu’elle n’a pas à s’expliquer à qui que ce soit et que “la vie continuera”.

Pourtant, elle dit qu’elle ne pouvait pas dépasser son désir de participer aux Jeux olympiques une fois de plus – quelque chose qui avait été son rêve au cours des cinq dernières années. Elle a donc poursuivi sa routine à la poutre lors de la dernière finale féminine parce qu’elle sentait qu’avec une sortie modifiée, elle pouvait la terminer en toute sécurité.

Ne s’attendant pas à une médaille, Biles a remporté le bronze, en plus de sa médaille d’argent pour la compétition par équipe.

“Ce bronze me semble être de l’or, je me fiche de ce que vous dites”, dit-elle.

“Si vous m’aviez dit il y a un an que je ne sors des Jeux olympiques de 2020 qu’avec deux médailles, j’aurais pleuré”, explique Biles. « Mais maintenant, je suis juste – je suis heureux. Je suis reparti avec deux médailles que je ne pensais pas que nous obtiendrions, et en un seul morceau, donc je ne suis pas en colère.

