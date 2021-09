Les docuseries de Simone Biles taquinent un retour possible pour les Jeux olympiques de 2024

L’expérience de Simone Biles cet été aux Jeux olympiques de Tokyo ne s’est pas déroulée comme prévu, car le plus grand gymnaste du monde a dû se retirer de la plupart des finales de la compétition à cause des “twisties” – une situation dangereuse où les gymnastes perdent leur sens de la conscience. dans l’air.

Ce qu’elle ressentait et comment elle a persévéré pour continuer à participer à la finale de la poutre et à remporter le bronze sont bien documentés dans la finale en deux parties de Simone vs Herself, une docuserie Facebook Watch en sept épisodes. Le dernier épisode est tombé mardi.

“Si je devais m’éloigner du sport à ce moment-là, j’aurais accompli plus que ce que j’avais jamais rêvé ou pu imaginer”, a déclaré Biles lors de la finale des docuseries. « Courage, défense de soi, résilience, bravoure, il y a tellement de choses. Je ne peux pas être en colère contre ma carrière. Même si cela ne s’est pas terminé comme je le voulais, je peux m’éloigner du sport et être complètement satisfait.

Mais à la toute fin du dernier épisode, après tous les crédits, il y a un teaser sur l’avenir de Biles dans le sport. Dans une interview avec l’un des entraîneurs de Biles, Cécile Landi, quelqu’un hors caméra demande : « Pensez-vous qu’on la reverra en compétition ?

Landi hoche la tête, puis continue (à environ 35 secondes restantes dans l’épisode).

“En fait, elle m’a envoyé un texto il y a quelques jours”, dit Landi. “Et elle a dit, la phrase était:” Haha, dis-moi pourquoi je pense à 2024.’ Et j’ai envoyé un petit GIF genre, hmmmm ? Et elle a répondu comme un ‘Haha’ peu importe.

« Et puis j’ai dit : « Une affaire inachevée ? » Et elle a répondu : “Peut-être”.

