Les Dodgers abusent des jalons du home run contre Padres

Bonne nouvelle! Les bâtons des Dodgers de Los Angeles ont pris feu juste à temps pour frapper octobre en pleine forme. Et les Padres de San Diego sont tombés dans la victime de l’explosion offensive.

Le match a commencé par des circuits consécutifs du voltigeur de droite et premier frappeur Mookie Betts et de l’arrêt-court Corey Seager. Il prenait le relais du jalon marqué lors de la huitième manche du match de mercredi au cours duquel les Dodgers de Los Angeles se sont ralliés à un déficit de quatre points pour laisser le score avec une avance de deux points à la fin de la huitième.

Justin Turner – Dodgers de Los Angeles (26) pic.twitter.com/2spJDI7Gg0 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 1er octobre 2021

Dans la quatrième manche, deux autres Dodgers ont été les vedettes du match consécutif. Justin Turner a frappé son 150e circuit en carrière et son 26e de la saison pour placer la canne de Pollock là où il le voulait. À la traîne, AJ a frappé son quatrième circuit au cours des cinq derniers matchs, le 20e de la saison et son 126e à vie.

AJ Pollock – Dodgers de Los Angeles (20) pic.twitter.com/kxrPbYnyR3 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 1er octobre 2021

Mais pour les Dodgers de Los Angeles, il semble que rien ne soit suffisant en termes de force. Une fois de plus, l’arrêt-court de l’équipe Corey Seager a amené un ballon à 417 pieds du marbre entre le centre et le champ droit et a ainsi terminé deuxième de la soirée et troisième lors des deux derniers matchs.

Corey Seager – Dodgers de Los Angeles (15) pic.twitter.com/ERl0HwoAwm – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 1er octobre 2021

Le numéro 5 des Dodgers a frappé son 15e circuit et a dépassé la barre des 100 coups sûrs pour la saison, malgré la blessure qui lui a fait perdre beaucoup de temps de jeu. De plus, étape par étape, le MVP des World Series 2020 approche la marque de la moyenne offensive de .300 (.298), pour arrondir les chiffres de la saison 2021 de la MLB.

Au cours des deux derniers jours, il y a eu 11 coups sûrs des quatre coins reliés par les garçons en bleu.

La MLB a-t-elle encore changé le pot de balle et gardé les nouvelles?