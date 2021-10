Les Dodgers accèdent à la série de championnats nationaux en éliminant les Giants

15/10/2021 à 7h58 CEST

. / San Francisco

Le voltigeur / joueur de champ intérieur Cody Bellinger a frappé un simple bris d’égalité au neuvième et le démarreur vedette Max Scherzer est sorti de l’enclos pour un arrêt, frappant Victoire 2-1 des Dodgers de Los Angeles contre les Giants de San Francisco dans le cinquième et décisif match de la série divisionnaire de la Ligue nationale. Les Dodgers, qui défendent le titre de champions des World Series, ont battu les Giants 3-2 au meilleur des cinq. L’énorme succès de Bellinger est intervenu après une performance de 3 pour 14 en séries éliminatoires et a couronné une brillante série de divisions qui semblait que personne ne voulait voir la fin compte tenu du talent et des totaux de victoire impliqués dans le dernier chapitre passionnant de cette rivalité historique. .

Le voltigeur de droite Mookie Betts a réussi quatre coups sûrs, son meilleur résultat en séries éliminatoires, et dirigera la prochaine étape de la défense du championnat de Los Angeles contre les Braves d’Atlanta, qui ont éliminé les Brewers de Milwaukee.

Le releveur Camilo Doval a frappé le joueur de troisième but Justin Turner avec un retrait au neuvième et le voltigeur de centre Gavin Lux a ensuite frappé un simple avant que Bellinger ne lance son coup sûr le plus important en une saison analysée. Scherzer, le perdant du Game 3 qui est venu de Washington à la date limite des échanges, a clôturé une série au meilleur des cinq qui ne manquera pas de se classer parmi les nombreux classiques que ces franchises ont joués, tout comme les clubs de 1951 et 1962. que chacun assorti. En trois matchs éliminatoires pour le fanion de la Ligue nationale, les Giants ont remporté à chaque fois.