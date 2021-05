Les Dodgers construisent une avance énorme, la font presque exploser, victoire 14-11 contre les anges ⋆ .

Corey Seager, qui a réussi trois coups sûrs, est félicité par l’entraîneur Dave Roberts après avoir marqué lors de la quatrième manche de huit points des Dodgers samedi. Les Dodgers ont gagné 14-11 après avoir mené 13-0. (Ashley Landis / Associated Press)

Certains ont été frappés durement, des lignes fermes et des balles bruyantes éparpillées dans le parc.

Certains roulaient sur le sol, contact faible qui continuait à trouver les bons endroits.

Une fois qu’ils ont commencé, ils ne se sont pas arrêtés. Pâte après pâte. Coup après coup. Course a marqué après course a marqué.

Une équipe des Dodgers qui, au cours des dernières semaines, avait eu du mal à enchaîner les coups, n’a pas réussi à fabriquer des courses et a soudainement repris vie au stade Angel. Dans la quatrième manche, ils ont marqué huit points. Dans le cinquième, ils en ont ajouté cinq autres.

En fin de compte, la victoire 14-11 des Dodgers sur les Angels n’aurait probablement jamais dû être aussi proche qu’elle l’a fait. Après l’explosion offensive précoce et le départ sans but de cinq manches de Clayton Kershaw, ils ont mené par 13, seulement pour voir les Angels marquer quatre points au sixième et sept points au septième pour en faire à nouveau un match.

Mais les Dodgers (18-16) ont finalement réussi, leur enclos en faisant juste assez pour réussir une séquence de quatre défaites consécutives et un dérapage prolongé de 4-14.

«Nous avions besoin d’une victoire», a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts. «Il y a eu beaucoup plus de bons qui sont sortis de ce soir que de mauvais, et finalement, nous avons gagné un match de baseball.»

Il a fallu quelques manches aux Dodgers pour s’échauffer, le partant des Angels Dylan Bundy retirant huit des neuf premiers frappeurs – le seul baserunner atteint sur une erreur – apparemment avec facilité.

Cependant, une fois que l’alignement s’est retourné pour la deuxième fois en quatrième manche, les Dodgers se sont lancés. Mookie Betts a commencé avec une promenade. Corey Seager a lacé un simple au centre. Et Max Muncy a aligné un simple à droite pour marquer la première manche du match. Plus bientôt suivi.

Après une brève pause lors du prochain match au bâton – le résultat du troisième but des Angels, Jose Rojas, marquant par inadvertance Betts sous la ceinture après avoir aligné un ballon, les deux en riant alors que Betts prenait un moment pour se ressaisir – Will Smith a maintenu la ligne en mouvement. avec un single RBI. Chris Taylor a chargé les bases d’un coup à gauche. Ensuite, Matt Beaty a martelé un double à droite, ce qui en fait 4-0 avec l’un des trois seuls coups supplémentaires que les Dodgers ont frappés toute la nuit.

«Du côté offensif, il y avait tellement de bonnes choses», a déclaré Roberts. «Beaucoup de gars se sont mis sur la bonne voie… ont maintenu la ligne en mouvement. Quelques gros succès à deux. Juste à travers le tableau, des chauves-souris coriaces.

Le doublé de Beaty a marqué la fin de la journée de Bundy, mais le releveur des Angels Steve Cishek pourrait s’échapper du cadre.

Après avoir intentionnellement poussé Gavin Lux pour presser à nouveau les sacs, les trois Dodgers suivants ont tous frappé des balles au sol mou: Austin Barnes un rouleau au deuxième, Betts un tapper dans l’autre sens et Seager un carie qui se balance sur la troisième ligne de base.

Aucun n’avait une vitesse de sortie supérieure à 80,9 mi / h, ni une moyenne au bâton attendue supérieure à 200, selon le système Statcast de la MLB. Pourtant, les trois ont abouti à un seul, menant à quatre autres points dans une manche qui a vu 14 frappeurs venir au marbre.

La cinquième manche s’est déroulée de la même manière. Taylor et Beaty ont fait match nul contre le releveur Félix Peña, ont terminé deuxième et troisième sur un terrain de Barnes, puis ont regardé leurs coéquipiers prendre feu avec deux retraits: Betts les a sélectionnés à la maison; Justin Turner a plaqué un autre point avec un doublé à gauche; et Smith a soulevé une fusée éclairante à droite pour conduire dans quelques autres.

Clayton Kershaw des Dodgers a rebondi après une sortie difficile et a lancé cinq manches sans but samedi. (Ashley Landis / Associated Press)

Seager a terminé le match avec trois coups sûrs. Betts, Muncy, Smith et Beaty ont tous compté deux. Betts a également cloué sur un haut de l’équipe quatre points produits et a réussi un tirage au sort, élevant sa moyenne au bâton à .268 et sa moyenne au bâton à 0,834, son plus haut niveau en plus de deux semaines.

“Je pense que je suis dans une position décente pour sortir et concourir”, a déclaré Betts. «J’ai travaillé dur pour essayer de retrouver une bonne sensation normale. Cela va et vient. »

Le score apparemment incontrôlable, les deux équipes semblaient presque concéder le résultat. Les Angels (14-18) ont éliminé Mike Trout et Justin Upton (José Iglesias a quitté le match plus tôt dans la nuit à cause d’un dos raide). Les Dodgers ont tiré Betts, Seager et Turner. Kershaw a également été éliminé après seulement 71 lancers, bien que Roberts ait déclaré que c’était parce qu’il ne lancait que trois jours de repos.

«Avec une avance de 13 points, nous devons être en mesure de clôturer quatre manches», a déclaré Roberts.

Mais au bout du compte, il y a eu des moments où son équipe avait l’air de ne pas le faire.

Les Angels ont marqué quatre points dans la sixième pour faire 13-4, seulement pour permettre aux Dodgers de retrouver une avance à deux chiffres avec une course en haut de la septième – une manche qui a également vu le manager des Angels Joe Maddon se faire expulser en faisant valoir un jouer qui avait déjà été révisé.

Pourtant, les Angels se sont à nouveau ralliés en fin de septième, montant une charge même après avoir effectué deux retraits rapides. Cela a commencé lorsque Shohei Ohtani a frappé un joueur au sol à Barnes, qui s’était déplacé vers la deuxième base pour accueillir l’insertion de son compatriote Keibert Ruiz dans le jeu en tant que frappeur de pincement la demi-manche avant.

Pour la plupart des joueurs de champ intérieur de grande ligue, le rouleau bien frappé aurait été un jeu gérable. Mais le coup de couteau de Barnes avec le gant est venu vide, prolongeant une manche qui a rapidement déraillé.

Les cinq frappeurs des Angels suivants ont enchaîné des coups contre le releveur des Dodgers Mitch White, menant à quatre points. N’ayant toujours besoin que d’un autre retrait, les Dodgers invoquèrent Garrett Cleavinger depuis l’enclos des releveurs pour affronter Rojas. Sur le troisième lancer de la batte, Rojas a écrasé son premier coup de circuit en carrière à droite, une explosion de trois points qui en a fait un match de trois points.

«Vous pouvez sentir l’élan même à travers un écran de télévision», a déclaré Maddon, regardant à ce moment-là depuis le club-house. «Ils ont montré une jeune femme dans les bons stands. J’ai dit: ‘Frappez-la.’ Il l’a presque fait.

Jose Rojas (18) célèbre son circuit de trois points dans la septième manche de sept points des Angels avec Phil Gosselin, à gauche, et Taylor Ward. (Ashley Landis / Associated Press)

Les Angels ne se rapprocheraient pas, cependant, en descendant dans l’ordre dans les huitième et neuvième manches contre les releveurs des Dodgers Victor González et Blake Treinen, qui a été désigné pour obtenir son premier de la saison au lieu de Kenley Jansen parce qu’il avait déjà réchauffé. la manche avant.

«C’est pourquoi vous devez obtenir 27 retraits», a déclaré Betts. “C’est dur. Ils ont fait un excellent travail de riposte. Vous ne voulez pas que cela se produise, mais je pense que les mendiants ne peuvent pas choisir pour le moment, et nous prendrons tout ce que nous pouvons obtenir.

Cette histoire est apparue à l’origine dans le Los Angeles Times.