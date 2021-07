Les Dodgers d’Angeles appellent Josiah Gray leur deuxième meilleur espoir de la MLB

Les Les anges esquimeurs ils ont élevé à la grande équipe le deuxième meilleur prospect Josiah Gray car ils ont besoin de force dans la rotation du MLB.

Josias Gris Âgé de 23 ans à 6’1 et 220 livres, il est un lanceur partant gaucher qui a une fiche à vie de 14-5 chez les mineurs avec une MPM de 2,87 en 198,2 manches avec 228 retraits au bâton. Alors que cette saison dans les ligues mineures, il a une fiche de 1-1 avec une MPM de 2,87 en 15,2 manches avec 22 retraits au bâton.

Gray est le meilleur lanceur des Dodgers dans le système de la Ligue mineure, il fera ses débuts ce mardi contre les Giants de San Francisco.

Josiah Gray, le prospect n°1 des lanceurs des #Dodgers, sera activé demain – Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) 19 juillet 2021

Le gris vient renforcer la rotation du Les anges esquimeurs car ils ont eu des problèmes là-bas avec la blessure de Clayton Kershaw, le problème de Trevor Bauer et la perte de Dustin May.

Lorsque les Dodgers ont envoyé OF, Matt Kemp, LHP Alex Wood, OF Yasiel Puig et le receveur C Kyle Farmer et de l’argent aux Reds de Cincinnati en échange, ils ont obtenu le lanceur RHP Homer Bailey, le SS Jeter Downs et le RHP Josiah Gray.

Peu de temps après, ils ont échangé Jeter Downs aux Red Sox de Boston dans le cadre de l’échange qui a amené Mookie Betts et David Price au Les anges esquimeurs , où ils ont livré Alex Verudgo, Downs et C Connor Wong.

