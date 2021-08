Les Dodgers de Los Angeles avaient le meilleur moyen de déterminer leur ordre de draft Fantasy Football .

Les Dodgers de Los Angeles sont actuellement les favoris du fanion, mais ne le dites pas à ces gars-là car ils ont d’autres questions importantes à régler.

Ce sont aussi des gens ordinaires comme vous et moi, et ils aiment jouer au football Fantasy. Et peut-être qu’ils ont un peu plus d’argent que toi et moi aussi. Mais c’est hors de propos. Chaque année, des ligues de partout ont des façons amusantes et créatives de choisir leur commande au repêchage, et une compétition amicale pour la première place est toujours la bienvenue dans mes livres.

Bien que vous puissiez penser que cela devait être lié au baseball, de nombreux joueurs des Dodgers de Los Angeles ont pris le terrain pour montrer leurs talents de golfeur. Vous avez bien entendu, les talents du golf. Les Dodgers avaient le plus proche de la compétition d’épinglettes pour décider de leur premier gagnant au classement général.

Cody Bellinger, qui est généralement connu pour sa puissance RH, l’a remporté de manière incroyable.

Les Dodgers avaient le plus proche du concours d’épinglettes pour décider qui a obtenu le premier choix dans le repêchage de l’équipe Fantasy Football. Cody Bellinger a gagné de façon dramatique 😂😂 pic.twitter.com/4N6gkCmPCA – Dodgers Nation (@DodgersNation) 22 août 2021

Et la vue de l’autre côté.

Ambiance du dimanche matin. La célébration de Cody😂⛳️ pic.twitter.com/yJSiSnSDQf – Dieter Ruehle (@DieterRuehle) 22 août 2021

La rumeur veut que Bellinger ait frappé la balle sur le mur droit du terrain et qu’elle ait reculé pour être la plus proche de la broche, d’où les réactions des joueurs autour.

Suis-je jaloux qu’une équipe sportive professionnelle dispose d’un stade immense pour simplement jouer à des jeux annexes et profiter pleinement de la vie, oui. Juste un jour, j’espère faire quelque chose d’encore à moitié cool pour choisir ma commande de draft Fantasy Football. J’en ai fini avec le tirage au sort d’un jeu de chapeau.

Espérons juste que Bellinger sache quoi faire avec ce premier choix. Sinon, je suis sûr que nous avons des gens ici qui pourraient vous aider !

