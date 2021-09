LES DODGERS DE LOS ANGELES CONTRE LES ROUGES DE CINCINNATI

in

Les Dodgers des anges visitez le Great American Ball Park Rouges de Cincinnati pour le deuxième d’une série de trois matchs qui paralysera une grande partie de l’Ouest américain et bien plus encore. Le match débutera à 14 h 10 HE.

Les Dodgers iront combler l’écart par rapport aux Giants, tandis que les Reds tenteront de rester dans la lutte pour la deuxième wild card de la Ligue nationale. Ici, nous vous disons où, en plus de notre propre page, vous pouvez écouter et voir le jeu dans vivant.

Vidéo

Dodgers de Los Angeles (94-54)

Les Dodgers de Los Angeles ont désigné aujourd’hui le droitier Max Scherzer (14-4, 2,17 et 219 retraits au bâton). Scherzer mène les majeures avec une MPM de 2,17, a été acquis le 30 juillet avec Trea Turner des Nationals et a une fiche de 6-0 avec une MPM de 0,88 en huit départs avec les Dodgers.

Scherzer entre samedi avec une fiche de 10-0 et une MPM de 2,04 lors de ses 16 derniers départs, une séquence qui a débuté le 4 juin. Sa dernière sortie est survenue dimanche contre les Padres, Scherzer a flirté avec la perfection et a franchi une étape majeure. Il est devenu le 19e lanceur avec 3 000 retraits au bâton et sa tentative de match parfait a été interrompue par un doublé d’Eric Hosmer en huitième manche. Il a fini par accorder un seul coup sûr avec neuf retraits au bâton en huit manches sans but, lançant 92 lancers dans une victoire de 8-0.

Scherzer affrontera les Reds pour la deuxième fois cette année. Il a subi une lourde défaite contre les Nationals de Washington le 25 mai au Nationals Park. Les Reds ont donné à Scherzer deux points sur cinq coups sûrs en sept manches dans une victoire 2-1.

Au cours de sa carrière de 14 ans, Scherzer a une fiche de 5-2 avec une MPM de 2,09 en huit départs contre les Reds.

Rouges de Cincinnati (77-71)

Les Reds de Cincinnati enverront le droitier Sonny Gray (7-7, 3,80, 141 retraits au bâton) au monticule, qui se dirige vers le monticule cherchant à rebondir après la fin de sa séquence de cinq victoires consécutives dimanche dans un 2- 1 défaite, 0 contre les Cardinals de St. Louis.

Gray fera sa quatrième sortie contre les Dodgers et sa deuxième cette saison. Le 28 avril, au Dodger Stadium, Gray a été puni de deux points et de quatre coups sûrs en 5 2/3 manches, alors que les Dodgers ont gagné 8-0 et ont sauvé le dernier match de la série de trois matchs.

Gray a une fiche de 1-2 avec une MPM de 2,18 à ses trois départs contre Los Angeles.

MLB Live : Los Angeles Dodgers contre San Diego Padres

Les Reds de Cincinnati et les Dodgers de Los Angeles poursuivent leur série du week-end aujourd’hui dans la saison 2021 de la MLB et nous vous disons ici où vous pouvez écouter et regarder le match dans vivant au:

Radio

la télé