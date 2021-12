Les Dodgers doivent régler leur mince rotation de départ à la fin du verrouillage

La nouvelle signature de l’icône de la franchise Clayton Kershaw devrait être une priorité pour les Dodgers à la fin du verrouillage. (Luis Sinco / Los Angeles Times)

Les Dodgers ne s’attendaient pas à conserver tous leurs agents libres de renom cet hiver. Ils se sont préparés aux changements sismiques. La question pour Andrew Friedman et ses collègues du front office était de savoir combien ils perdraient au cours de cette intersaison cruciale. Cela n’a pas rendu le mercredi plus facile.

La journée a commencé avec le lanceur Max Scherzer portant une casquette des Mets de New York lors d’une vidéoconférence d’introduction du Texas, où il représentait le syndicat des joueurs dans les négociations collectives avec les propriétaires. Quelques heures plus tard, quelques kilomètres plus loin, l’arrêt-court Corey Seager portait pour la première fois un maillot des Texas Rangers au Globe Life Park d’Arlington, sa résidence pour les 10 prochaines saisons.

Les Dodgers ont réussi à re-signer le polyvalent Chris Taylor avant l’expiration de la convention collective et les propriétaires ont imposé un lock-out mercredi soir. C’était une fin positive à une journée difficile pour la franchise et ses fans. Cela peut toujours empirer.

Les lanceurs Clayton Kershaw et Kenley Jansen, les deux Dodgers les plus anciens, n’ont toujours pas signé. Jansen, le leader des arrêts de tous les temps de la franchise, ne devrait pas revenir. Mais les Dodgers espèrent que Kershaw les choisira plutôt que de rejoindre Seager pour jouer pour les Rangers de sa ville natale. Seager, maintenant de l’autre côté, essaie d’attirer le futur Hall of Famer.

« J’ai eu des discussions avec Kershaw, c’est sûr », a déclaré Seager lorsqu’on lui a demandé s’il avait essayé de recruter Kershaw.

Les Dodgers n’ont pas proposé à Kershaw d’offre qualificative le mois dernier parce qu’ils ne voulaient pas faire pression sur lui alors qu’il prenait sa décision, selon une personne connaissant la situation. Kershaw, quant à lui, se remet d’une blessure au coude et veut s’assurer qu’il est en bonne santé avant de signer avec une équipe.

Perdre Kershaw serait une rupture émotionnelle. Les Dodgers sont la seule franchise qu’il ait connue. Ils l’ont repêché en 2006. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures deux ans plus tard et a exorcisé ses démons des séries éliminatoires 12 ans plus tard lorsque les Dodgers ont remporté les Séries mondiales 2020. Il incarne l’une des séquences les plus réussies de l’histoire du club. Il est le visage de la franchise et une icône dans le sud de la Californie.

Mais le départ de Scherzer – il est parti pour 130 millions de dollars sur trois ans – rend également une réunion importante pour des raisons de baseball, car commencer à lancer est le besoin le plus urgent des Dodgers.

Les Dodgers travaillent déjà en partant du principe que Trevor Bauer ne les représentera plus jamais. Les questions sont de savoir si la Major League Baseball le suspendra sans salaire après qu’il a été accusé d’agression sexuelle, pour combien de temps et quand ils détermineront la discipline. L’enquête de la MLB est toujours en cours. Le timing et la durée de la discipline pourraient affecter l’activité intersaison des Dodgers.

Bauer devrait gagner 32 millions de dollars en 2022. Le montant que les Dodgers doivent lui payer reste inconnu. Jusqu’à ce qu’ils le découvrent, la situation assombrira leur intersaison et pourrait limiter leur volonté d’engager le gros lot pour les joueurs.

Deux des quatre contrats des Dodgers soumissionnés cette semaine sont les meilleurs lanceurs partants de la formation : Walker Buehler et Julio Urías. Les deux ont émergé en tant que candidats au Cy Young Award en 2021. Les deux ont établi des sommets en carrière pour les manches lancées. Buehler a inscrit au moins six manches lors de 29 de ses 33 départs en saison régulière. Urías était le seul vainqueur de 20 matchs des majors. Ils sont passés à l’étape suivante. Ils devraient rester des partants de première ligne s’ils sont en bonne santé en 2022.

Le problème est que la profondeur de rotation des Dodgers est mince. Le club a signé un contrat d’un an avec Andrew Heaney le mois dernier, misant sur sa capacité à rectifier les problèmes de coup de circuit de Heaney. Après cela, David Price et Tony Gonsolin sont les seuls lanceurs en bonne santé avec une expérience significative en commençant des matchs dans les majors tandis que Dustin May se remet de la chirurgie de Tommy John.

Le marché des agents libres pour les débutants a diminué au cours du dernier mois. Scherzer, Robbie Ray, Kevin Gausman, Eduardo Rodriguez, Marcus Stroman, Noah Syndergaard, Steven Matz, Jon Gray, Corey Kluber, Alex Vobb, Dylan Bundy et Justin Verlander ont tous signé avec des clubs. Carlos Rodón, Zack Greinke et Kershaw sont les meilleures options restantes.

Les Dodgers pourraient renforcer la rotation via des échanges. Les Oakland Athletics et les Cincinnati Reds, des clubs qui ont effectué plusieurs échanges avec les Dodgers ces dernières années, proposent des options intrigantes et sont ouverts aux affaires.

Selon les rumeurs, l’athlétisme serait prêt à déplacer les partants Frankie Montas, Chris Bassitt et Sean Manaea. Le joueur de premier but Matt Olson et le joueur de troisième but Matt Chapman seraient également disponibles au bon prix. Les Reds ont les lanceurs partants Sonny Gray et Luis Castillo à offrir.

Offensivement, les Dodgers voulaient que Seager reste longtemps avant qu’il ne frappe l’agence libre. Ils lui ont offert un contrat de 250 millions de dollars sur huit ans lors de l’entraînement du printemps cette année. Ils faisaient partie des équipes en lice pour ses services en tant qu’agent libre une fois la saison terminée. En fin de compte, ils n’étaient pas près de répondre à l’offre extravagante des Rangers de 325 millions de dollars sur 10 ans, selon des personnes connaissant la situation.

Trea Turner a été acquise à la date limite de l’échange avec Scherzer pour cette possibilité, entre autres raisons. Il passera du deuxième but à l’arrêt-court, sa position naturelle, la saison prochaine. On ne sait pas s’il y restera pour les Dodgers au-delà de l’année prochaine ; Turner devrait décrocher l’or en agence libre l’hiver prochain.

Cette combinaison a rendu la re-signature de Taylor des Dodgers essentielle. Taylor est une marchandise connue. Il est en forme dans le club-house. C’est un joueur qui a fait ses preuves en séries éliminatoires, ajoutant à son curriculum vitae un coup de circuit lors du match avec joker et une performance de trois circuits en octobre.

Il joue également six positions, y compris les deux places intermédiaires du champ intérieur. Il propose une assurance premium. Le retenir mercredi dans les heures précédant le lock-out était une victoire après les coups portés par les Dodgers au cours des 96 heures précédentes.

Mais les Dodgers ont-ils imaginé lui donner 60 millions de dollars garantis sur quatre ans avec une option club de cinquième année ? Il y a un an, l’utilitaire Kiké Hernández a quitté Los Angeles pour signer un contrat de 14 millions de dollars sur deux ans avec les Red Sox de Boston. Hernández était un défenseur nettement meilleur en 2021, a affiché des chiffres offensifs comparables à ceux de Taylor pendant la saison régulière, et était 20 pour 49 avec cinq circuits en séries éliminatoires. Et il a un an de moins.

Les circonstances entourant les agences libres des joueurs, internes et externes, étaient différentes. Hernández voulait un rôle de tous les jours. Les Dodgers n’étaient pas disposés à lui en promettre un. Ils pensaient qu’ils avaient de meilleures options. Hernández n’allait jamais signer à nouveau.

Avec Taylor, les Dodgers sortaient d’une saison au cours de laquelle la profondeur était un problème majeur pour la première fois ces dernières années. Fini le temps où les Dodgers avaient de multiples menaces sur le banc pour les séries éliminatoires. Steven Souza Jr., Albert Pujols et Billy McKinney étaient les options en octobre – pas Hernández, Joc Pederson et David Freese. La blessure au coude gauche de Max Muncy lors de la dernière journée de la saison régulière n’a fait qu’exacerber le déficit.

Les marchés n’étaient pas non plus les mêmes. Taylor a eu de la chance dans un paysage rempli d’argent avant la date limite de facto de mercredi soir. Le marché de Hernández était, en comparaison, déprimé pour les agents libres de niveau intermédiaire. Il touchera donc moins de la moitié du salaire de Taylor en 2021.

Taylor comble un trou. Il y a plus à régler une fois le verrouillage terminé, quel que soit le moment. Une autre frénésie est attendue une fois qu’une convention collective sera conclue. La deuxième itération comportera moins d’agents libres à prix élevé, mais plus d’échanges. On s’attend à ce que les Dodgers fassent leurs courses dans les deux avenues.

Ils ont eu des discussions avec le joueur de premier but de l’agent libre Freddie Freeman, un natif du comté d’Orange qui a remporté le MVP de la Ligue nationale en 2020 et les World Series avec les Braves d’Atlanta en 2021. Les Braves restent les favoris pour le décrocher. Il est aimé en Géorgie. Il a insisté sur le fait qu’il veut rester là-bas. Mais il n’a pas encore signé et les Dodgers rôdent.

Les Dodgers auraient également contacté Carlos Correa, l’un des visages du scandale de la fraude des Astros de Houston et un arrêt-court d’élite de 27 ans. Les Astros ont offert à Correa un contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans le mois dernier. Il devrait attirer une affaire beaucoup plus importante après l’énorme salaire de Seager. Mais la direction du club serait-elle prête à lui en donner un connaisseur que les fans et les gens de toute l’organisation pensent que les Astros de Correa les ont trompés lors d’un championnat en 2017 ?

Seager a été un meilleur frappeur, par une petite marge, ces dernières années. Correa est le meilleur joueur défensif par une marge significative, comme en témoigne sa victoire au Platinum Glove en tant que meilleur défenseur de la MLB. Seager a accumulé une GUERRE de 8,7 au cours des trois dernières saisons, selon Baseball-Reference.com. Correa a compilé un WAR 12.6.

L’ajout de Correa pourrait rendre Turner échangeable au lieu de le perdre lors de la prochaine intersaison. Ou Turner pourrait rester au deuxième but. Ou Correa pourrait jouer au troisième but, déplaçant Justin Turner au premier but et au frappeur désigné si le DH universel est mis en œuvre comme prévu.

Freeman pourrait avoir plus de sens offensivement puisqu’il est, comme Seager, un frappeur gaucher. Correa est un frappeur droitier. Freeman donnerait à la programmation un meilleur équilibre. Les Dodgers n’ont que trois frappeurs gauchers parmi leurs habitués projetés : Cody Bellinger, Lux et Muncy. Et Muncy a révélé cette semaine qu’il avait un UCL déchiré au coude, ce qui pourrait compromettre son statut pour le début de la saison prochaine.

Les Dodgers auront du pain sur la planche à la fin du verrouillage. Ils auront des options. Pour l’instant, ils attendent.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.