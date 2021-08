Les Dodgers donnent les premiers et battent les Padres catégoriquement

Les Dodgers Ils commencent la série contre les Padres de San Diego en montrant complètement avec toute la grâce dont ils disposent. Une équipe compacte, avec une attaque opportune, une bonne défense, un lanceur de départ conforme et un enclos des releveurs, aujourd’hui à l’exception de Knebel, qui éteint les lumières du stade avant de commencer à lancer.

AJ Pollock ! Le voltigeur des Dodgers a volé un coup de circuit à Manny Machado pour préserver l’avantage de son équipe. # YoAmoElBeis @betcrismex pic.twitter.com/dqhyhxgt1J – MLB Mexique (@MLB_Mexico) 25 août 2021

Le meilleur du jeu, le MVP, AJ Pollock. En quatrième manche, il a emprunté un coup sûr à Manny Machado qui avait déjà dit au revoir au terrain de jeu. Puis au septième, il a frappé un simple avec les bases chargées pour augmenter les points deux et trois du match pour le Dodgers Los Angeles, finalement, définissant.

AJ Pollock ! Avec le gant et aussi avec le bois. ✌️ #LosDodgers pic.twitter.com/bzEwaeCBHa – Les Dodgers (@LosDodgers) 25 août 2021

D’accord, le lanceur partant et quatre des releveurs désignés. Aujourd’hui, n’a échoué qu’un des plus sûrs de tous les temps, Corey Knebel (0,2, 2R, 1BB, 1H), qui a permis à Profar un home run en huitième. Julio en cinq manches (5.0, 1H, 2BB et 4K), Bickford (1,0, 1K), Vesia (1,0, 1K), Treinen (0,1 et 2 BB) et Kenley Jansen (1,0, 1H, 2K), étaient parfaits pour ne pas autoriser les annotations contre.

Alex VESIA : #dodgers #checkitout pic.twitter.com/PADVCboCEH – True Blue Ballers (@trueblueballers) 25 août 2021

Inquiétant, Max Muncy prolonge sa séquence de défaites avec les Mets de New York et a voyagé avec elle à San Diego, et Cody Bellinger n’arrive toujours pas à se retrouver et à croire toutes les lettres qui composent son nom.

Les Dodgers Ils débutent positivement contre les Padres de San Diego qui les ont dominés à volonté cette saison (3-7 avant le match d’aujourd’hui). Il y a encore huit jeux passionnants pour profiter de ce film avec de l’action, du langage pour adultes et beaucoup de drame et de spectaculaire.