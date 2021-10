Les Dodgers et les Red Sox sont tous les deux dans les cordes. L’un ou l’autre peut-il revenir ?

Les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta sont chacun à un match de se qualifier pour les World Series. Nous réagissons à leurs victoires hier soir et nous nous demandons si l’un de leurs adversaires peut inverser le script (1:00). Ensuite, nous partageons quelques observations des premières nuits de la saison régulière de la NBA, y compris des réflexions sur les Knicks qui ont redonné plus de vie au Madison Square Garden (35h00).

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

Production supplémentaire : Brian Waters

