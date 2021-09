Les Dodgers font peur en costumes de playoffs

Qui veut rencontrer les Dodgers en séries éliminatoires de la MLB dans une série de trois matchs avec cette formation de départ? Laissez-moi vous dire : personne. Absolument personne.

Quelques rotations de Grandes ligues ces dernières années, nous pouvons nous souvenir avec le niveau de Rotation de départ des Dodgers : Scherzer, Urías, Kershaw, Buehler.

Regardez comme ça : le meilleur lanceur de la MLB cette saison (Scherzer) et sans aucun doute un candidat Cy Young, le leader vainqueur (Urías) et aussi un jeune candidat Cy, le champion des World Series et prochain HOF (Clayton Kershaw) et pour beaucoup le lanceur du futur (Buehler).

Rien d’autre? Quelqu’un d’autre?

Peu de lanceurs peuvent penser à cela que nous préférerions avoir que l’un de ces quatre. Là-bas DeGroom et peut-être Cole, mais qui emporte-t-il ?

Les Dodgers prévoient d’échanger Cody Bellinger ?

Les cagnards accessoirement, ils ont devant eux un film de clôture à la recherche du leadership de leur division avec un seul match de différence. La vérité, sachez-la, ni les Dodgers ni les Giants ne veulent perdre la position d’honneur par fierté et ni personne ne veut affronter les cardinaux dangereux et lapidés de Saint-Louis (sûrement l’autre qualifié au National wild card).

Et pour secouer un peu les nerfs (et effrayer le rival) les joueurs Dodgers Ils se sont déguisés pour leur voyage en Arizona où ils joueront le combat pour la suprématie au National.

Qui alors arrête ces quatre-là ?

Et celui-ci, ne devinez-vous pas sans le nom…

Le Mookie n’était pas déguisé en na’… ou quoi ?

Et ce martien… il a barré toute la saison…

Et ici la troupe…