Les Dodgers gagnent de manière convaincante et cela semble être le premier jour du reste de la saison

Les attentes sont satisfaites. Les Dodgers Ils ont subi une révolution interne dans leur dynamique de jeu. L’effet Trea Turner est remarquable et donne la tendance.

Aujourd’hui, ils ont affronté les Angels de Los Angeles avec un besoin urgent de continuer à gagner. Cela leur garantit au moins de maintenir leurs distances dans la dernière ligne droite de la saison des MLB en 2021.

Walker Buehler, leader incontesté

Le lanceur droitier du Dodgers Il est arrivé à sa 12e victoire avec la seule ombre de 2 revers. Walker a profité de l’occasion pour diriger une rotation qui a connu la douleur et la gloire très au sérieux.

Cet après-midi, il a lancé six manches complètes, accordé quatre coups sûrs, quatre buts sur balles, huit retraits sur des prises et accordé un point mérité. Il n’a été touché que par trois coups de sortie à plus de 95 mph (sur des longueurs rapides fournies et la vitesse de sortie moyenne était de 86,8 mph).

Walker Buehler continue d’ajouter des mérites pour Cy Young 2021.👀 # ​​LosDodgers #Dodgers pic.twitter.com/krZPYuEd1Q – Les Dodgers (@LosDodgers) 8 août 2021

Sur 96 lancers, 34 ont été appelés strikes ou ratés et 16 étaient des fautes de connexion, pour plus de 50 % de conversion en strikes. Sur les 28 curseurs lancés, seulement quatre étaient des balles au compte des frappeurs adverses.

Il a eu du mal avec ses lancers rapides, et bien qu’il ait eu de la circulation autour des bases, il a réussi à minimiser les dégâts.

L’offensive, départ effréné puis rythme adéquat

Pour la deuxième nuit consécutive, sur deux possibles, Trea Turner fait équipe avec Max Mancy, dans le cadre d’une combinaison de boxe un-deux, pour marquer un premier run. Bien sûr, sans la vitesse du tout nouveau joueur de deuxième but de la Dodgers cela n’aurait pas été possible. Trea a également grimpé pour survoler le diamant et marquer depuis la deuxième seconde après un coup dans le champ intérieur de Muncy.

C’était incroyable à regarder ! Je n’ai pas vu la base fonctionner comme ça depuis une éternité ! Pic.twitter.com/UyVtCpheL5 – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 8 août 2021

Et si je suis confus et que je me trompe ? Coup sur le champ intérieur ? Eh bien oui, j’ai écrit exactement ce qui s’est passé. Le garçon récemment arrivé n’est pas par goût le plus rapide de l’ensemble MLB.

Les Dodgers voient Trea Turner jouer dans un match, et tout à coup tout le monde est un voleur de base😂 – Daniel Palma (@ Daniel_Palma96) 8 août 2021

Et pour le plus grand plaisir des partiels des Dodgers, son style de jeu est contagieux. Même Dave est devenu un personnage et, gagnant deux à zéro, il a envoyé Pollock et Turner, le plus âgé, pour doubler le vol.

Pour ceux qui avaient besoin d’un rappel, les Angels versent 30 millions de dollars à Albert Pujols pour le faire pour les #Dodgers pic.twitter.com/SKhlv8h2yI – Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) 8 août 2021

Oncle Pujols s’est joint tôt, frappant pour Justin Turner (il s’est blessé après un jeu en troisième base) avec son 676e circuit sur son cheminement de carrière vers le Temple de la renommée.

La séquence de 23 matchs consécutifs sur les buts et la séquence de 14 matchs consécutifs de Pollock ont ​​pris fin lors d’une apparition au PH hier soir, mais il est maintenant 42 pour 108 (0,389) avec 19 coups sûrs supplémentaires depuis le début du mois de juillet. – Dodger Insider (@DodgerInsider) 8 août 2021

Et une autre paire de joueurs qui ne passe pas une journée sans produire sont A. J Pollock, trois incontestables dans l’après-midi et Chris Taylor avec quelques-uns. Pollock connaît peut-être la meilleure séquence de toute sa carrière sportive, 108-42 depuis début juillet, pour .389 avec 19 coups sûrs supplémentaires. Ce mal de tête ajoute de la joie.

Jours consécutifs avec coup de circuit pour Cody Bellinger. # LosDodgers pic.twitter.com/MXialPeigh – Les Dodgers (@LosDodgers) 8 août 2021

Mais sans aucun doute, la nouvelle qui nous remplit le plus est de voir Cody Bellinger frapper un coup de circuit pour la deuxième journée consécutive et étendre sa séquence de matchs avec succès à six. C’est un bon signe et si le MVP se réchauffe, les turbines seront encore plus sophistiquées que les formations probables des champions des World Series.

Il doit améliorer ses frappes avec des hommes en position de marqueur. Au cours des 13 dernières fois qu’il a trouvé, il n’a produit qu’un seul coup sûr. Aujourd’hui, il a frappé avec les buts chargés dans la première manche. Question de temps.

Surprises de l’enclos

Je répète un nom qui résonne beaucoup dans mes oreilles ces derniers temps. Phil Bickford. Bientôt, nous étudierons ce qui se cache derrière son succès. Aujourd’hui, tout aussi efficace, une entrée impeccable avec du punch.

Et après les débuts de Kevin Quackenbush avec le Dodgers, un troisième, trois coups sûrs et un clean permis, est venue la cerise sur le gâteau des lanceurs de relais dimanche.

Justin Bruihl débute sa carrière en MLB avec un retrait au bâton à trois lancers. pic.twitter.com/miOu1zJjhz – Chad Moriyama (@ChadMoriyama) 8 août 2021

Justin Bruihl a fait ses débuts avec le Dodgers. Le gaucher a été promu aujourd’hui d’Oklahoma City Dodgers, est entré dans le jeu et a lancé 1,2 manche avec un but sur balles et deux retraits au bâton sans aucune liberté accordée à l’adversaire. En fait, ses débuts se sont faits par un retrait au bâton à trois lancers.

Justin Bruihl, curseur de pied arrière Wicked 79mph. pic.twitter.com/7iHSdyUbGQ – Rob Friedman (@PitchingNinja) 8 août 2021

Ces deux lanceurs ont établi le record de franchise pour le plus grand nombre de lanceurs employés en une saison (32).

Victoire et nouveau compte

Les Dodgers de Los Angeles, dans cette version revitalisée de deux matchs, ont remporté deux matchs consécutifs et conquis les Freeway Series au passage. Les Giants ont également remporté des victoires, donc aucun terrain n’est coupé mais aucun nouveau n’est perdu.

Routine pour Justin Turner.💪 #LosDodgers pic.twitter.com/A9o5voxtv8 – Les Dodgers (@LosDodgers) 8 août 2021

Aujourd’hui, c’est l’inquiétant du départ de Justin Turner, qui nous l’espérons n’atteindra pas la liste des handicapés. Pour l’instant, ce sera au jour le jour.

Dave Roberts a déclaré que Justin Turner était au jour le jour avec sa blessure à l’aine gauche. Ajouté que JT sera en panne quelques jours. – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 8 août 2021

También se anunció la marcha a la lista de lesionados de Victor Gonzalez y Garret Cleavinger por lo que el equipo se encuentra sin quinto abridor claro y pierde profundidad en el bullpen, aun cuando también Dave dijo que Corey Knebel deberá viajar a Philladelphia y deberá ser activado le mardi.

mardi le Dodgers Ils rendront visite à l’équipe de tête de la division Est de la Ligue nationale et, encore une fois, Max lancera au marbre.

Par ici nous nous rencontrerons nous compterons !