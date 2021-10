Les Dodgers ressemblent à une équipe brisée. Pourront-ils le rassembler pour le Game 5 ?

Le joueur de troisième but des Dodgers Justin Turner entre dans l’abri après avoir subi une tension aux ischio-jambiers lors de la septième manche d’une défaite de 9-2 contre les Braves d’Atlanta lors du match 4 de la NLCS mercredi. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Ce qui sera probablement la dernière apparition de Justin Turner sur le terrain pour les Dodgers cette saison s’est terminée par une grimace triste et mémorable de pure angoisse.

Leur joueur de troisième but aux bougies d’allumage s’est soudainement arrêté alors qu’il sortait un ballon au sol en septième manche contre Atlanta mercredi et a attrapé l’arrière de sa jambe gauche, signe classique d’une blessure aux ischio-jambiers. Il a marché lentement vers la pirogue, clairement souffrant, descendant les marches avec l’aide de son coéquipier AJ Pollock.

Pour parcourir les derniers escaliers de la pirogue au club-house des Dodgers, il avait besoin de l’aide d’Albert Pujols, qui a enveloppé son bras gauche musclé sous le bras gauche de Turner tandis que Turner agrippait la balustrade pour un soutien supplémentaire.

Ces moments symbolisaient qui et ce que sont les Dodgers maintenant, une victoire et trois défaites dans leur série de championnats de la Ligue nationale contre les Braves: ils sont épuisés, plus qu’un peu brisés et face au point de non-retour après une défaite décourageante de 9-2 au Dodger Stadium leur a laissé une défaite à la fin de leur règne en tant que champions des World Series. Leur saison pourrait se terminer jeudi, lors du cinquième match au Dodger Stadium.

Le directeur Dave Roberts a déclaré que les premières indications étaient que la blessure de Turner est de grade 2 en gravité. « Je pense que ce sera tout pour lui », a déclaré Roberts. Les Dodgers connaissent et partagent la douleur de Turner.

Ils sont entrés dans cette série sans le lanceur Clayton Kershaw et le joueur de premier but Max Muncy en raison de blessures. Maintenant, ils espèrent que le partant Max Scherzer s’est remis du «bras mort» qu’il a subi lors de leur défaite au match 2 contre les Braves après avoir été utilisé en relève pour sauver le match 5 contre les Giants de San Francisco dans la série Division NL.

Roberts a également insisté sur le fait que Julio Urías, qui a été étiré en lançant en relève lors du match 2 contre Atlanta, n’a montré aucun signe de fatigue mercredi lors d’un départ qui a duré cinq manches et que les Braves ont simplement « un très bon plan de match pour lui ». Si c’est tout le problème, il y a de l’espoir. S’il était vraiment fatigué, les Dodgers ont fini.

Le match de jeudi sera un jeu d’enclos pour les Dodgers, et bien que leur enclos profond leur permet généralement de gagner facilement ces jeux reconstitués, il est juste de se demander combien il leur reste – et si ce qu’il leur reste est suffisant pour vaincre les Braves à trois reprises.

Une saison qui s’est distinguée par 106 victoires en saison régulière, une victoire sur St. Louis dans le match de wild-card, deux retours contre les Giants dans le NLDS et un rallye émouvant pour remporter le match 3 contre Atlanta sur la façon dont les Dodgers peuvent se ressaisir physiquement et émotionnellement contre le démarreur des Braves Max Fried.

Malheureusement pour les Dodgers, alors qu’ils s’effondrent, les Braves se rassemblent. Les Braves n’ont pas laissé la déception de leur défaite dans le match 3 se répercuter sur le match 4. Cette fois, alors qu’ils menaient 5-0 et que les Dodgers sont revenus pour marquer deux fois dans le cinquième, les Braves ont renforcé leur avance, ajoutant quatre points. en neuvième pour mettre le jeu hors de portée.

« J’ai l’impression que nous sommes une équipe assez complète à l’avenir », a déclaré le joueur de premier but Freddie Freeman, qui a contribué un premier coup de circuit en troisième manche et un doublé en neuvième pour soutenir les spectaculaires deux circuits et quatre d’Eddie Rosario. points produits. « Je me sens vraiment bien dans nos lancers et dans la façon dont notre attaque a balancé les bâtons. … Ca va bien. »

Les Dodgers ont remporté six matchs à élimination directe depuis la saison dernière. Ils ont effacé un déficit de 3-1 contre Atlanta lors du NLCS de l’année dernière. Mais cette situation est différente, avec l’absence de Muncy – et maintenant de Turner – aplatissant leur attaque et leur esprit collectif.

« Oui, nous nous sentons mal pour Justin. JT est un guerrier », a déclaré un Pollock abattu. « Évidemment, vous pouviez le voir sortir du terrain. … Vous ne voulez jamais voir votre coéquipier tomber. Il donne tout ce qu’il a et c’est bizarre. Les blessures, ça pue. Des deux côtés. »

Quelqu’un doit intervenir, dit Pollock. Sans blague.

« Fried ne va pas avoir pitié de nous. Il va opter pour la jugulaire », a déclaré Roberts. « Il a des trucs formidables et nous devons rivaliser. Nos dos sont contre le mur et personne ne va se sentir désolé. Nous devons trouver un moyen de le stresser, d’amener les gars sur la base et de les pousser à traverser. C’est juste l’essentiel.

Et s’ils peuvent réussir jeudi, ils doivent alors gagner encore deux fois, à Atlanta, samedi et dimanche. Sont-ils à court de rallyes ? Une équipe qui s’est construite à grands frais, une équipe qui a remporté 106 matchs, tombera-t-elle aux mains des Braves, qui ont remporté 88 matchs en saison régulière ? « Nous sommes une très bonne équipe depuis très longtemps », a déclaré Freeman, attribuant au directeur général des Braves Alex Anthopoulos la reconstruction de leur champ extérieur cette saison.

Le manager d’Atlanta, Brian Snitker, a déclaré que son équipe n’était pas la même que le groupe qui a perdu l’avance de 3-1 sur les Dodgers la saison dernière. « Nous étions une très bonne équipe. La différence est que notre lanceur de départ est plus solidifié », a-t-il déclaré. « Je pense que nous sommes une équipe plus mature. Je pense que c’est de bon augure pour nous.

Peut-être que oui. Et peut-être que les Dodgers ont encore une dernière poussée dans leurs bras fatigués et leurs jambes douloureuses. Mais il est difficile de regarder l’image de Turner boitant hors du terrain et de ne pas voir les chances des Dodgers en séries éliminatoires s’évanouir avec lui.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.