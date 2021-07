Les Dodgers sont réduits par la main d’un Walker Buehler lors d’une soirée de gala

Les Dodgers de Los Angeles se sont retrouvés avec la victoire à Oracle Park. Non seulement ils ont deux matchs de retard sur leur rival en service et leader de la division Ouest de la Ligue nationale. De plus, et non des moindres, ils prennent la tête 8-7 dans la série particulière. Dans une division aussi compétitive, n’importe quel détail peut la définir à la fin.

Les Dodgers comptaient pour cette victoire avec une nuit de luxe du droitier et numéro 21 Walker Buehler, juste le jour où il a eu 27 ans.

Buehler n’a accordé que trois coups sûrs en sept manches complètes de travail, tout en marchant sur un but et en en retirant huit.

Walker Buehler a été brillant ce soir : 7 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 8 Ks, 98 pas, 37 CSW%. Sa MPM se situe actuellement à 2,19. – Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 29 juillet 2021

On peut parler du meilleur départ de toute la saison, à un moment où l’équipe a le plus besoin de son leadership et de la sécurité qui découle de sa présence dans la surface.

Walker Buehler montrant qu’il est le véritable as de ce staff. # Dodgers #LAvsSF

#LADvsSF – José Arevalo (@revlowon) 29 juillet 2021

La vitesse de son lancer contrastait de 77,8 sur sa courbe d’articulation à 96,6 sur sa balle rapide. 37% de ses lancers étaient appelés frappes ou swing avec une efficacité presque également répartie sur tous les lancers.

À quel point les #Dodgers avaient-ils besoin de cette version de Walker Buehler. Appelez ça des vibrations d’anniversaire ou être appelé. Des nuits comme celles-ci vous rappellent pourquoi le baseball peut être difficile. La seule personne qui pourrait le frapper ce soir est Bonds -20 ans. – Ethan Hanson (@EthanAHanson_RS) 29 juillet 2021

La vitesse sortante moyenne des connexions n’était que de 89,1 mph. À quatre reprises, ils l’ont frappé au-dessus de 95 mph, et une seule des connexions est devenue un succès.

La domination était de bout en bout et Walker Buehler vise toujours haut. Pour ceux qui votent, il faut déjà en tenir compte à la fin de la saison.