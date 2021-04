Les dollars balayent les Sixers

Celtics 99 – Soleils 86

Les Phoenix Suns ont joué leur deuxième nuit consécutive contre des prétendants de l’Est. Après avoir gagné à Philadelphie, ils n’ont pas pu imposer leur jeu à Boston, où les Celtics ont pris le match avec une relative facilité. Kemba Walker a égalé son meilleur score de la saison avec 32 points et a été le protagoniste incontestable de l’attaque locale, car aucun autre joueur des Celtics n’a dépassé 15 points. Le nouveau jeu de Chris Paul (22 + 8 + 8), cette fois sans prix.

Magic 100 – Pélicans 135

Les Pélicans brisent une séquence de quatre défaites consécutives avec une seule victoire à Orlando. C’était le premier match de Zion Williamson contre le Magic et il n’aurait pas pu faire de meilleurs débuts: 23 points en 23 minutes. Aucun joueur n’a passé plus de 30 minutes sur le terrain, ce qui montre bien l’inégalité qui a été vécue dès le deuxième quart-temps, que les Pélicans ont pris par une avance de 20 points. Willy Hernangómez a également profité de ses 17 minutes sur le terrain, marquant 18 points et récoltant 12 rebonds.

Bucks 124 – Sixers 117

Bien que le score ne le reflète pas, ce qui a été vu à Milwaukee ce soir est un examen des Bucks aux Sixers. L’arrivée finale des visiteurs a constitué un score qui est venu refléter 20 points de différence en l’absence de 8 minutes et demie. Une effusion des locaux, avec Giannis (27 + 16 + 6) et Middleton (24, 5 passes et 4 triples) comme les hommes les plus remarquables, a laissé une équipe qui reste toujours le leader de l’Est sans options dès le premier moment, bien que déjà sans marge sur les Nets.

Éperons 106 – Pistons 91

Bonne victoire des Spurs contre une autre des équipes qui a jeté l’éponge il y a longtemps. Bien que les Pistons aient tenté de lutter contre le match, ils ont échoué face à un rival qui montre des signes de faiblesse depuis quelques semaines. Cependant, la séquence de défaites de ce qui est derrière lui le maintient avec un bon matelas dans les positions de jeu. Certaines positions qui avec cette victoire ne pourront plus choisir les Minnesota Timberwolves et Houston Rockets, les deux premières équipes qui ne seront mathématiquement pas en playoffs. Les Rockets ont connu la meilleure séquence de saisons consécutives de la ligue en séries éliminatoires pour le titre avec huit.

Taureaux 108 – Frelons 91

Match des Hornets Hornets à Chicago dont les Bulls ont profité pour ajouter une victoire très bienvenue après plusieurs défaites. Ceux de Charlotte, qui ont connu une saison exemplaire, ne peuvent être induits en erreur s’ils veulent au moins être dans le play-in. Chez les Bulls, trois joueurs ont atteint 18 points: Coby White, Thaddeus Young et Nikola Vucevic. Ce dernier a égalé son record de rebond de la saison avec 16.

Mavs 115 – Lakers 110

Les Dallas Mavericks remportent le premier de deux matchs consécutifs contre les Lakers de Los Angeles dans certaines circonstances: sans LeBron James et avec Anthony Davis ne jouant que 17 minutes.