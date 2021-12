Les dollars s’ajoutent sans Giannis

L’incertitude est désormais le pain et le beurre de la NBA. Les points positifs ne cessent de se produire et le nombre de joueurs qui se situent entre les protocoles de santé et de sécurité du coronavirus frôle dangereusement la centaine. Shams Charania et Adrian Wojnarowski continuent d’annoncer des points positifs comme lorsqu’ils sont chargés de faire avancer tous les chiffres du repêchage et que la situation est de plus en plus intenable à quelques jours de Noël. Selon les dernières informations, la NBA n’arrêtera pas la compétition et obligera uniquement les joueurs et entraîneurs à porter des masques dans toute situation qui dépend d’eux (bancs, salles de musculation…) et augmentera le nombre de tests durant les deux semaines. Noël. Quelque chose qui semble insuffisant et qui ne sera que la première étape pour revenir à des mesures plus sévères, qui ressembleront sûrement à celles qui étaient en place l’an dernier. Avec le report des Bulls – Raptors, ce sont les résultats du jour.

ATLANTA HAWKS 98 – 104 ORLANDO MAGIC

Le Magic a battu les Hawks dans un match dominé par les absences de joueurs clés pour les deux équipes en raison des protocoles COVID-19. Les Hawks ont joué le jeu sans leur star, Trae Young, et un seul de ses partants, John Collins, était dans le cinq de départ. De même, le Magic avait 6 pertes dans ses rangs. Le meilleur buteur du match était Cam Reddish d’Atlanta avec 34 points. Collins, quant à lui, a terminé avec un double-double de 28 points et 12 rebonds. Dans les rangs Magic, le meilleur buteur était Franz Wagner, avec 25 points (10 sur 24 tirs du terrain) tandis que le centre Robin Lopez a réalisé un double-double de 10 points et 11 passes décisives.

BOSTON CELTICS 111 – 101 CAVALIERS DE CLEVELAND

Tacko fait ses débuts et Ricky est titulaire, mais les Celtics gagnent. Consultez la chronique ici.

MILWAUKEE BUCKS 126 – 106 FUSÉES HOUSTON

Certains Bucks qui sont toujours sans Giannis Antetokounmpo ont facilement battu les Houston Rockets à Milwaukee dans un jeu dans lequel le joueur le plus remarquable était le meneur local, Jrue Holiday, qui a réalisé un double-double avec 24 points et 10 passes décisives. Holiday a été le meilleur buteur du match. Son coéquipier Khris Middleton a récolté 23 points et 6 passes décisives. Chez les Rockets, derniers classés de la Conférence Est, le meilleur était le centre Christian Wood, avec un double-double de 20 points et 11 rebonds, tandis que Alperen Segundo poursuit sa progression et est passé à 10 points, 8 rebonds et 4 passes décisives. Usman Garuba n’entre toujours pas dans les plans de Stephen Silas et n’a joué que 4 minutes, au cours desquelles il n’a eu aucune production.

OKLAHOMA CITY THUNDER 108 – 94 DENVER NUGGETS

Troisième victoire consécutive pour le Thunder. Consultez la chronique ici.

SACRAMENTO KINGS 89 – 105 LOS ANGELES CLIPPERS

Les Kings n’ont pas été en mesure de poursuivre leur séquence de victoires sur leurs voisins, les Clippers, qu’ils avaient déjà battus deux fois cette saison, et ont perdu à domicile 89-105. Cette fois, les Kings n’avaient pas leur vedette De’Aaron Fox ou d’autres joueurs clés dans l’équipe.. De plus, l’entraîneur par intérim Alvin Gentry est également en congé après avoir contracté COVID-19. Mais le gardien des Kings Tyrese Haliburton a été l’homme le plus marquant du match, avec un double-double de 22 points et 13 passes décisives, bien qu’il ait perdu 7 ballons. Son coéquipier Chimezie Metu a également terminé la soirée avec un double-double de 11 points et 10 rebonds. En revanche, Les Clippers avaient Paul George dans la formation de départ.. Après cinq matchs absents en raison d’une blessure au coude, George est revenu dans l’équipe lundi lorsqu’il a marqué 25 points contre les Spurs de San Antonio. Cette fois, George est resté à 17 points. Le meilleur buteur des Clippers était Eric Bledsoe, avec 19 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Serge Ibaka a joué près de 20 minutes au cours desquelles il a marqué 17 points (dont 2 à 3 points sur 3 tentatives), 5 rebonds et 1 passe décisive.