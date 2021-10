Les dollars sortent bientôt leurs armes

Début de saison enflammé pour les Bucks, qui poursuivent le chemin parcouru pour remporter la NBA en juillet dernier. Les nouvelles pièces commencent à s’emboîter et les anciennes, couronnées par un Giannis Antetokounmpo qui est passé à 32 points et 14 rebonds, montraient déjà qu’elles allaient comme de la soie.. Les Nets sont arrivés à cette journée d’ouverture avec des doutes sur le fait de ne pas avoir Kyrie Irving et ils repartent avec ces mêmes ou plus après le 127-104 approuvé par lequel, à la fin de la saison, peut être leur grande menace.

Les hostilités ont commencé, parce qu’elles l’ont fait, avec les Bucks donnant plusieurs coups initiaux. C’est là que tout est entré en jeu, testant de l’extérieur et remportant des secondes chances contre certains Nets dans lesquels Durant et Harden n’ont rien obtenu. Giannis ajoutait, supposant des jeux et mettant même un plafond sur Claxton comme l’un des meilleurs de sa collection. L’équipe locale était un rouleau compresseur. Avantage qui grandit et grandit, d’abord à 21-8 puis à 31-12. Ils avaient besoin d’un changement et son nom était Patty Mills. L’Australien, qui avec son équipe nationale a clôturé les Jeux en passant à 42 points, est un bon match pour Harden si Irving n’est pas là. 5/5 en triple pour relancer une équipe qui se mourait et commençait à s’améliorer dans divers aspects. Les points de Mills ont également réagi à Harden, qui a effectué quelques tirs qu’il aime, compliquant la verticalité, et a compacté le score à cinq points au début de la deuxième période.

Les points du banc ont fait une bonne différence. Aussi que les Bucks avaient plus faim. Les balles divisées et la protection ou non du rebond ont fait pencher la balance en faveur des locaux. Deux nouvelles très positives dans les nouveautés : Jordan Nwora, capable de faire des tirs à partir de zéro et d’être fiable, et Grayson Allen, qui saura exploiter ses bonnes capacités de tir dans cette équipe. Le premier aura plus de présence et le second est nouveau. Ils ont ajouté 25 entre les deux; Pat Connaughton a ajouté 20 en un jour de ceux qu’il a où il éperon avec tout ce qu’il fait.

Il y a eu plusieurs tentatives des hommes de Steve Nash pour revenir sur le crochet. Le premier, sans compter celui déjà évoqué, était avant la pause et il n’y avait pas besoin d’un Giannis décisif mais sans tout toucher, il suffisait que le ballon bouge et Middleton et Holiday ordonnaient les attaques. La seconde, si l’on est rigoureux, n’existait plus. Ils se sont approchés des huit à un moment donné en troisième période, mais la croissance de Durant a été insuffisante face à un rival absolument choral et désireux de faire vibrer le public qui l’a hissé au sommet du basket de club. Le spectacle, à côté de l’entrée, comprenait un récital des frères Antetokounmpo, également Thanasis, et même des minutes sans déchets pour Sandro Mamukelashvili, qui rend votre journée heureuse simplement en regardant le dos de la chemise. La distance s’éleva au-delà de quinze et avec elle les hostilités prirent fin.

Il y a de bonnes nouvelles dans les Nets, comme que Griffin est comme l’année dernière ou que Claxton peut bien jouer aux blocs avec Harden. Ils ne sont pas encore au niveau des meilleurs Bucks, qui étaient ceux qui ont atteint les dernières finales et ceux qui sont apparus le premier jour de la nouvelle campagne.

Une nuit de festivités au Forum Fiserv, pour se remémorer ce qui s’est passé il y a trois mois et rêver de répéter, comme l’avait prédit l’un des franchisés lors de la cérémonie du Ring, une ou plusieurs fois. Cerise sur le gâteau, une victoire méritée contre laquelle, selon les poules, est le favori.