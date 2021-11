Les dollars vont pour les cousins

Le champion actuel est renforcé. A défaut de devenir officiel, les Milwaukee Bucks vont prendre les services de DeMarcus Cousins ​​​​pour le reste de la saison. Une décision que le journaliste Adrian Wojnarowski a avancée et qui semble intelligente du point de vue des Bucks, qui avaient une place libre dans leur équipe et devaient ajouter des pouces à leur équipe.

Le centre d’agent libre DeMarcus Cousins ​​​​prévoit de signer un contrat d’un an avec les Milwaukee Bucks, a déclaré une source à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 novembre 2021

Cousins ​​​​est parfaitement adapté au rôle de centre de remplacement, auquel il est habitué maintenant. pendant plusieurs saisons, après sa grave blessure au tendon d’Achille alors qu’il jouait encore pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, où il a signé pour former un redoutable couple intérieur avec Anthony Davis. Depuis, le pivot Il a traversé les Golden State Wariors (où il a joué lors de la finale 2019), les Houston Rockets et les Los Angeles Clippers. La saison dernière s’est répartie dans ces deux dernières équipes. Chez les Clippers, il a contribué des minutes très positives à des moments précis des matchs, à la fois en saison régulière et en séries éliminatoires.

Selon Wojnarowski, Cousins ​​​​a pris soin de lui et s’est entraîné pour rester en forme, bien qu’il ne fasse partie d’aucune équipe depuis juillet.. Son idée était de décrocher un nouveau contrat à un moment donné de la saison et vient maintenant l’opportunité pour laquelle il a travaillé. Et ni plus ni moins qu’avec le champion actuel.