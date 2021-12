Les Dolphins de Miami sont entrés dans l’histoire de la NFL avec une victoire contre les Saints

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Les Dolphins de Miami ont commencé la saison avec une victoire contre les Patriots en Nouvelle-Angleterre… puis ont perdu leurs sept matchs consécutifs.

À 1-7, qui comprenait une défaite contre les terribles Jaguars à Londres, personne n’aurait cillé si les Dolphins fermaient simplement boutique et naviguaient pendant le reste de la saison.

L’équipe de Brian Flores, cependant, n’a pas fait cela. Au lieu de cela, les Dolphins ont commencé à accumuler des victoires semaine après semaine et avec la victoire de 20-3 d’hier soir contre une équipe de Saints épuisée par COVID, Miami est devenue la première équipe de l’histoire de la NFL à avoir une séquence de 7 défaites consécutives et une séquence de 7 victoires consécutives dans le même saison.

C’est sacrément impressionnant.

Maintenant, je sais ce que vous allez demander ici – qui ont-ils battu dans cette course ? Si vous regardez les équipes – Texans, Ravens (avec un Lamar Jackson en bonne santé), Jets (deux fois), Panthers, Giants et Saints – vous remarquerez peut-être qu’elles n’ont pas battu les meilleures équipes de la ligue.

Et vous avez peut-être raison. Mais je m’en fiche, qu’une équipe de 1-7 change soudainement de situation comme ça et n’abandonne pas et continue de se battre pendant la seconde moitié de la saison est inspirant.

Cette équipe a eu beaucoup d’occasions d’abandonner et ne l’a pas fait. Le QB Tua Tagovailoa a dû écouter toutes les rumeurs selon lesquelles l’équipe pourrait échanger contre Deshaun Watson, ce qui n’a finalement pas eu lieu. Depuis lors, Tua a très bien joué sur cette séquence et l’équipe s’est ralliée autour du QB de deuxième année.

Les Dolphins ont maintenant 8-7 et sont toujours en vie dans la course aux éliminatoires de l’AFC, bien qu’il y ait un gros mais – ils doivent affronter les Titans (sur la route) et les Patriots (à domicile) pour clore la saison. Une victoire sur les Titans pourrait mettre en place un juteux match de la semaine 18 avec la Nouvelle-Angleterre.

Quoi qu’il arrive, cette équipe devrait être applaudie pour ce qu’elle a fait, peu importe qui elle a battu en cours de route. La NFL est une ligue brutale et se battre après un début aussi moche en dit long sur toutes les personnes impliquées dans cette organisation.

Coups rapides : le premier essai impressionnant de Devin Singletary… La vidéo hilarante de revue de joueur de fin d’année du PGA Tour… La grande réaction de Dan Quinn.

– Le porteur de ballon des Bills de Buffalo Devin Singletary a impressionné les fans de la NFL avec l’incroyable premier essai qu’il a remporté contre les Patriots dimanche.

– Rory McIlroy et d’autres stars du PGA Tour ont été si bons dans la vidéo hilarante de révision des joueurs du PGA Tour.

– La réaction de Dan Quinn au choix 6 de DeMarcus Lawrence contre Washington était trop bonne.