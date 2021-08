Les domaines de messagerie personnalisés iCloud+ désormais disponibles en version bêta

L’une des fonctionnalités annoncées par Apple lors de la keynote de la WWDC21 avec iCloud+ était la possibilité de personnaliser les domaines de messagerie. Après deux mois, vous pouvez maintenant le faire sur le site bêta d’iCloud.

Comme l’a remarqué Applesfera, les abonnés iCloud n’ont qu’à entrer beta.icloud.com pour créer un domaine personnalisé. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Selon Apple, iCloud+ apportera de nouvelles fonctionnalités tandis que les utilisateurs paieront toujours la même chose pour le service. Par exemple, voici ce que l’entreprise dit à propos des domaines de messagerie personnalisés sur sa page d’aperçu iOS 15 :

Personnalisez votre adresse de messagerie iCloud avec un nom de domaine personnalisé et invitez les membres de votre famille à utiliser le même domaine avec leurs comptes de messagerie iCloud.

La prise en charge des domaines de messagerie personnalisés dans iCloud+ est un ajout notable pour iCloud, et elle apporte la parité des fonctionnalités à une fonctionnalité de longue date de Google Workspace et Microsoft 365. Cela signifie que les équipes et les familles férus de technologie peuvent contrôler leur image de marque en ligne tout en profitant des avantages d’un serveur hébergé. solution de messagerie.

Non seulement cela, mais iCloud+ apporte également :

Relais privé est la nouvelle fonctionnalité phare d’iCloud+. Grâce à Private Relay, tout le trafic quittant votre appareil est crypté et envoyé via deux relais distincts. Apple dit que personne, pas même Apple, ne peut accéder ou afficher ces données. Cette fonctionnalité ressemble un peu à un VPN Apple.

Masquer mon e-mail est une nouvelle fonctionnalité intégrée à Mail, Safari et à d’autres services et elle vous permet de recevoir des e-mails uniques et aléatoires qui sont transférés vers votre compte principal. Cela signifie que vous pouvez masquer votre e-mail des services pour une confidentialité accrue. iCloud+ inclut également illimité Caméras vidéo sécurisées HomeKit. Actuellement, les utilisateurs d’iCloud sont limités à cinq caméras par compte, mais cette limite a été supprimée pour iCloud+.



Si vous êtes inscrit au programme bêta, suivez simplement ces étapes pour créer un domaine personnalisé :

Ouvrez beta.icloud.com. Cliquez sur Paramètres iCloud. Dans « Domaine de messagerie personnalisé », cliquez sur « Gérer ». Choisissez si vous souhaitez créer un domaine pour vous ou pour toute votre famille. Après avoir décidé quel est le nom de votre domaine, ajoutez un e-mail existant pour rediriger vos messages. Mettez tout à jour et terminez la configuration de votre domaine.

Selon Apple, les utilisateurs peuvent avoir jusqu’à cinq domaines personnalisés, tandis que vous et les membres de votre famille pouvez avoir chacun trois adresses e-mail par domaine.

